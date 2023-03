Kongen om grensesoldater: – Beskytter vår frihet, rett og slett

Garnisonen i Sør-Varanger utgjør Natos nordligste styrke. Forsvarets øverstkommanderende, kongen, nevnte to grunner til at han reiste på besøk til garnisonen mandag.

– Sist jeg var her var i 1969, så det var kanskje på tide å komme igjen. Det andre er å hilse på soldatene som gjør den viktige jobben ved Norges grenser, sier kong Harald.

– Spesiell situasjon

Sist gang kong Harald besøkte Sør-Varanger kan i dag oppleves som like lenge siden. I oktober 2019 stilte kongen opp i Kirkenes for å markere at det var 75 år siden sovjetiske frigjorde Øst-Finnmark.

Til høsten er det fire år siden kongen sammen med Erna Solberg (H) og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov markerte at det var 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort. Det har rent mye vann i Grense Jakobselv siden da. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Det er jo en spesiell situasjon nå, vi har hatt krig i Europa siden 2014. Dette er blitt en viktigere og viktigere del av militærtjenesten, å vokte på grensene våre og beskytte vår frihet, rett og slett, sier kong Harald.

– Stor ære

Soldatene følger hele tida med på det som skjer langs grensen mellom Norge og Russland. De har også myndighet til å utføre oppdrag på vegne av politiet.

Kong Harald, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og bataljonssjef Michael Spanne Rozmara. Foto: Jan Langhaug / NTB

Det utdannes rundt 600 soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger hvert år.

– Det er en stor ære å få vår øverste krigsherre på besøk, og ikke minst en anerkjennelse for det oppdraget vi løser hver dag, sier bataljonssjef Michael Spanne Rozmara.

Fortsatt kontakt

Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen ble alt militært samarbeid med Russland avsluttet i 2014.

– I Forsvaret har vi vært opptatt av å ikke ha militært samarbeid med Russland, men samtidig opprettholde den dialogen vi har mellom den norske og russiske grensevakten, og også den dialogen vi har rundt søk og redning i Barentshavet, sier Kristoffersen.