– Det var ønskelig fra vår side å være involvert i planleggingen. Vi kom først inn da de første smittetilfellene ble kjent. Vi kunne nok ha bidratt til en mer robust plan hvis vi hadde blitt involvert på et tidligere tidspunkt.

Det sier Vidar Bjørnås, kommuneoverlege i Bardu og Målselv.

I begynnelsen av januar kom de første utenlandske soldatene til Troms og Nordland for å delta i vintertrening i arktiske omgivelser. Totalt var det ventet 3.000 allierte soldater. De skulle blant annet delta i øvelsene Rein 1 og Joint Viking sammen med 7.000 norske soldater.

Det tok ikke mange dagene før de første soldatene testet positivt på koronaviruset.

Tirsdag i forrige uke ble øvelsene avlyst. Og Forsvaret får krass kritikk for at de i det hele tatt planla å gjennomføre vintertreningen.

Blant annet viser det seg at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var kritiske til smittevernplanene Forsvaret hadde for øvelsene.

NRK har snakket med kommuneoverlegene i kommunene der vintertreningen skulle finne sted. Også de er kritiske til opplegget.

Dårlig idé

– Det kan hende at man var litt ambisiøs med tanke på hvor mange soldater man ønsket å ta inn. Det kan virke som at de ikke har tatt høyde for at smittetallet kunne bli så høyt som det ble, sier Vidar Bjørnås i Bardu og Målselv, og utdyper.

– En av utfordringene har blant annet vært hvilke muligheter som har vært tilgjengelig når det kommer til karantene og isolasjon.

I helgen testet seks nye soldater positivt for korona. Fire av dem har hatt nærkontakt med en av soldatene som testet positivt for den muterte varianten fra Storbritannia. Totalt er 93 av soldatene som kom til Norge smittet.

FHI og Helsedirektoratet var blant annet kritiske til at Forsvaret planla å la soldatene sitte i karantene i grupper på inntil 40 personer.

Vidar Bjørnås sier til NRK at han ikke ble informert om advarslene fra FHI og Helsedirektoratet før han søkte råd hos Folkehelseinstituttet den 15. januar.

Også Bjørnås mener gruppekarantene var en dårlig idé.

FORVENTER FLERE TILFELLER: Vidar Bjørnås, kommuneoverlege i Bardu og Målselv, sier at de forventer at flere soldater er smittet av det muterte viruset fra Storbritannia. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Jeg ser betydelige svakheter med en slik ordning. Det har ført til et betydelig antall nærkontakter, som fører til større risiko for å bli smittet. I tillegg har det ført til at karantene har blitt forlenget. Hver gang en i gruppa tester positivt, blir man på nytt nærkontakt og må sitte i karantene i ti nye dager, sier han.

Bjørnås forteller at smittesituasjonen i forbindelse med vintertreningen til Forsvaret har vært krevende for de lokale helsemyndighetene.

– Belastningen har ikke vært direkte på de sivile helsestrukturene. De smittede har vært unge, friske folk som ikke har utviklet alvorlig sykdom. Men når det gjelder smittesporing og for meg som kommuneoverlege har det vært en annen sak, sier Bjørnås.

Han forteller at han har jobbet med smitten i Forsvaret tidlig og seint i flere uker. I tillegg måtte kommunen på et tidspunkt sette inn et eget smittesporingsteam i arbeidet.

– Heldigvis hadde vi ikke en sivil smittesituasjon samtidig. Det kunne gjort det hele svært krevende, sier Vidar Bjørnås.

Også smittevernoverlegen i Narvik, Sverre Håkon Evju, mener det er uheldig at de ikke var involvert i planleggingen tidligere.

Flere hundre amerikanske soldater skulle være i karantene i en teltleir i Bjerkvik før de kunne begynne å trene. Evju forteller at heller ikke de fikk informasjon om advarslene fra FHI og Helsedirektoratet, eller ble involvert i planleggingen fra start.

– Av erfaring hadde blitt nyttig å bli involvert tidligere. Det har en tydelig sammenheng med at kommunene har ansvaret om det som skjer i forbindelse med smittevernutbrudd, og å involvere kommune- og smittevernoverlege tidlig er viktig, sier Evju.

Ellers mener han at Forsvaret håndterte situasjonen godt. Ifølge Evju fikk ikke smitteutbruddet konsekvenser for det kommunale smittearbeidet.

Jonas Holte er kommuneoverlege i Harstad. I hans kommune var det litt annerledes.

GODT SAMARBEID: Sverre Håkon Evju i Narvik forteller om et godt samarbeid med Forsvaret. Foto: Martin Mortensen / NRK

Godt samarbeid

– Da Forsvaret begynte å gjennomføre alle testene sine i begynnelsen av januar, opplevde vi at det tok mye lengre tid for oss å få svar på våre prøver. Vi gikk fra en svartid på ett døgn, til at det tok inntil fire døgn før vi fikk svar, sier Holte.

– Det var krevende i en periode da vi selv måtte håndtere et smitteutbrudd med 54 smittede i vår kommune.

Harstad kommune var egentlig ikke involvert i planleggingen av Forsvarets vintertrening. Men da uværet Frank startet sine herjinger, måtte 600 amerikanske soldater i karantene flyttes fra en teltleir i Bjerkvik til Åsegarden leir i Harstad.

Heller ikke Harstad var involvert i planleggingen av Forsvarets vintertrening. Jonas Holte beskriver samarbeidet med Forsvaret som veldig bra i forbindelse med flyttingen.

– Vi brukte noen dager på å bli kjent med amerikanerne og for å få et godt samarbeid på beina. Vi fikk tidlig tildelt en egen smittesporingsgruppe fra Forsvaret. De fungerte som vår forlengede arm i Åsegarden leir, og gjorde belastningen på sivilt helsesystem minimal, sier Holte.

BURDE VÆRT INVOLVERT: Kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, reagerer ikke på at de ikke var involvert i planleggingen av Forsvarets vintertrening. – Men helsetjenesten i de kommunene der øvelsene var planlagt burde absolutt vært med, sier han. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Håper de kan lære

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa søndag til NRK at han mener det var riktig å prøve å gjennomføre treningen i Nord-Norge. Han håper evalueringen av det hele vil gi nyttig kunnskap.

Sverre Håkon Evju i Narvik kommune ønsker ikke å uttale seg om det var riktig å satse på å gjennomføre vintertreningen. Men også han håper Forsvaret kan ta læring i det som har skjedd.

– Jeg tror ikke noe er gjort i annet enn beste hensikt, men det er læring i alt, så håper jeg at det ikke er noe som utvikler seg mer på uheldige måter, sier han.

Forsvarsdepartementet henviser NRKs spørsmål videre til Forsvaret i denne saken.

Dette svarer Hæren Ekspandér faktaboks – Hæren, som de alliertes vertsstøtte ansvarlig i Indre Troms, har hele tiden fulgt de gjeldene forskrifter og regler fra myndighetene. Siden 13.desember Hæren hatt særlige regler for innreisekarantene for militært personell, gitt i «Forskrift i smitteverntiltak» les Covid-forskriften, skriver Hærens talsperson, major Eirik Skomedal til NRK. Videre skriver Skomedal at Hæren og Forsvaret forholder seg til de bestemmelsene som kommer fra myndighetene. – Hæren har hatt kontroll og satt av dedikerte fasiliteter for innreisekarantene, samt isolasjon for de allierte gjennom hele perioden. Hæren erfarer å ha hatt god dialog med kommuneoverlegene. – Det kom endringer tett opp mot ankomst og juleferie for norsk personell, noe som førte til at det ved enkelte fasiliteter ikke hadde riktig kohort størrelse de første dagene ved ankomst. Dette førte til at innreisekarantene for dette personellet ble tilsvarende forlenget, skriver Skomedal.