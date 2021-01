– Verken Bent Høie, Erna Solberg eller Frank Bakke-Jensen har vært tydelige på at de har fått advarsler mot å gjennomføre vinterøvelsen Joint Viking slik de planla. Likevel prøvde de det. Problemet her er at de har handlet mot helsefaglige råd. Det er skandaløst, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Planen var at rundt 10.000 soldater skulle delta i vinterøvelsen Joint Viking i mars. 3.000 av disse var utenlandske soldater.

Alle de utenlandske soldatene ble satt i karantene ved ankomst Norge, og ble testet flere ganger.

Forsvarets rutiner ved ankomst av allierte Ekspandér faktaboks 1. Ansatte i Forsvaret, Forsvarssektoren, eller tilknyttet personell som ankommer fra utlandet, skal ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst Norge, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før innreise. 2. For reisende fra Storbritannia og andre land hvor virusmutasjonen er påvist skal ny PCRtest tas også dag 7 etter innreise. Dette skjer under karantene i Norge. 3. PCR-test skal foretas så snart som mulig for reisende som har ankommet Norge etter 6.des. Dette gjelder også personell som for tiden er i karantene. 4. Allierte som skal på trening eller øvelse i Norge skal gjennomføre militær skjerming før ankomst Norge, dokumentert og kontrollert av avdelingens lege, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før ankomst. 5. Opprettholde strengt kohortregime, under skjerming, karantene og daglig tjeneste. 3. Daglig liaisonering mellom oppnevnt liaison fra utenlandsk avdeling og norsk vertsavdeling skal gjennomføres og rapporteres ukentlig. (Råd fra Forsvarets sanitet)

Allerede da de første soldatene ankom Troms i begynnelsen av januar, ble det registrert koronasmitte. Først var det snakk om 15 amerikanere. En drøy uke senere hadde smittetallet steget til 63 smittede.

Lokale leger uttrykte sin skepsis til å gjennomføre øvelsen, men Forsvaret sto på sitt.

Avlyst

– All aktivitet innebærer risiko, men vi bruker mange ressurser på å minimere risikoen. Forsvarets oppdrag er å stå operativt. Det innebærer å ta inn vernepliktige og å trene med allierte, også under en pandemi, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen den gang.

Fredag ble det også kjent at to av de britiske soldatene som har testet positivt er smittet av det muterte viruset.

Tirsdag denne uken ble øvelsen avlyst.

Militærøvelsen «Joint Viking» Ekspandér faktaboks «Joint Viking» er en nasjonal øvelse hvor hovedmålet er å øve på å forsvare Norge

Øvelsen skulle i 2021 ha funnet sted i Nordland og Troms og Finnmark, hovedsakelig langs fylkesgrensen fra Bjerkvik til Harstad

Rundt 10 000 soldater skulle ha deltatt, hvorav rundt 3400 var allierte deltakere fra utlandet.

Flere av soldatene er fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

Forrige «Joint Viking» ble arrangert i Finnmark i 2017, og det var planlagt en ny Joint Viking i mars 2021

Kilde: Forsvaret

På pressekonferansen pekte forsvarsministeren på den krevende smittesituasjonen i landet. Blant annet ble det vist til flere tilfeller av det muterte koronaviruset som bakgrunn for avgjørelsen.

– Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset. Etter en helhetlig vurdering av situasjonen, har vi bestemt oss for å avlyse de allierte aktivitetene i Troms, sa Frank Bakke-Jensen.

Nå viser det seg at både Folkehelseinstituttte og Helsedirektoratet har vært kritisk til planene for smittevern i forbindelse med Joint Viking.

TESTET: En britisk soldat blir testet for korona etter å ha landet i Bardufoss. Soldatene ble testet flere ganger. Foto: Fabian Ubeda / NRK

«Uakseptabelt» og «uforsvarlig»

Da de utenlandske soldatene var i karantene, ble de plassert i grupper på 40 personer. Ifølge Filter Nyheter tillot regjeringen dette, til tross for gjentatte advarsler fra FHI og Helsedirektoratet.

Ifølge nettstedet har helseetatene sendt fem anbefalingsbrev til regjeringen, der de har beskrevet smittevernarbeidet som både «uakseptabelt» og «uforsvarlig».

Cecilie Myrseth krever nå svar fra forsvarsminister Bakke-Jensen.

– Dette viser at de ikke har hatt ordentlig kontroll. Når man får frem at FHI har advart sterk mot å gjennomføre øvelsen slik den var tenkt, så er det ikke holdbart. Jeg mener staten i seg selv må svare på hva som gjør at de har tatt den beslutningen på tross av rådene som er kommet, sier Myrseth, som ikke har forståelse for beslutningene som ble tatt rundt Joint Viking.

– Vi har et nedstengt land, og vi vet at den store utfordringen er importert smitte. Samtidig henter de inn 3.000 soldater, stikk i strid med helsefaglige råd. Og de gjør det i Nord-Norge, hvor man har begrenset beredskap, lange avstander. Vi må verne om helsekapasiteten vi har.

LITE TILLITVEKKENDE: Cecilie Myrset (Ap) mener regjeringens avgjørelse om å prøve å gjennomføre Joint Viking som planlagt, til tross for advarsler fra helsemyndighetene, er lite tillitvekkende. Foto: Pål Hansen / NRK

Mener det var riktig

Selv om Joint Viking ble avlyst, mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det var riktig av dem å prøve å gjennomføre vintertreningen i Nord-Norge slik de planla.

– Jeg mener det var riktig å gjøre. Jeg mener vi har gjort mye riktig i forbindelse med den aktiviteten vi har hatt. For eksempel har vi ikke registrert smitte fra de allierte til de norske soldatene, eller smittet fra de allierte til sivilsamfunnet, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det var riktig å prøve å gjennomføre vintertreningen i Nord-Norge. Foto: Veronica Turnage / NRK

Han mener det er viktig for det norske forsvaret å kunne ha et operativt forsvar, selv under et pandemiutbrudd.

– Det har vært mye viktig øvelse i å kunne ta imot allierte styrker og håndtere en pandemi. Det er en komplisert situasjon vi er inne i, men i bunnen ligger det faktum at Forsvaret må kunne stå operativt gjennom en pandemi, og det har vi sikret oss verdifull kunnskap rundt, sier Bakke-Jensen.

Han understreker at FHI og Helsedirektoratet kom med faglige råd i forkant av vintertreningen, men mener de var vanskelig å følge.

– Vi jobbet frem et smittevernregime for vintertreningen og de militære øvelsene vi skulle gjennomføre. Vi har sett på hvilke kapasiteter vi har for telt, leirer, karantenemuligheter og isolasjon, og presenter det. FHI og Helsedirektoratet var kritiske til størrelsen. De ville i utgangspunktet at hver soldat skulle enerom og eget bad. Det hadde vi ikke mulighet til, sier Bakke-Jensen.

De la opp til et opplegg med 40 personer i samme kohort på det meste, men ifølge ministeren jobbet de hele tiden for å ha så små kohorter som mulig.

– Når det gjelder soldatene fra Storbritannia, der vi vet at det er mye mutantsmitte, hadde vi ingen kohorter med mer enn fem personer, sier forsvarsministeren, som ønsker debatten rundt gjennomføringen velkommen.

– Jeg er glad for at det er debatt rundt dette, og vi kommer helt sikkert til å se ting vi burde gjort annerledes når vi skal evaluere. Det er mye læring her, men jeg mener vi har hatt god kontroll.