15 amerikanske soldater har testa positivt for covid-19 i Norge

Sida mandag denne uka har det landet fly med allierte styrker på Bardufoss lufthavn i forbindelse med øvelsen Joint Viking 2021.

Etter ankomst må alle soldatene teste seg for covid-19, og de første resultatene viser at 15 soldater fra US Marine Corps har testa positivt for viruset.

Det melder Hæren.

Ingen av soldatene skal ha hatt symptomer. Enkelte har vært smitta i løpet av de 90 siste dagene, og antistoffene skal ha gitt positivt testresultat.

Venter 3000 allierte

Ifølge talsmann i Hæren, Eirik Skomedal, sitter alle soldatene i karantene eller isolat ved Setermoen leir. De skal ikke ha vært i kontakt med sivile eller andre militære.

– Situasjonen blir håndtert etter gjeldene rutiner og retningslinjer og vi har god dialog med

kommuneoverlegen, sier Skomedal.

Totalt 3000 allierte soldater kommer til Indre Troms i løpet av januar. 1600 av dem kommer denne uka. Soldatene kommer fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

De skal være i landsdelen ut mars for å delta på alliert trening og øvelsen Joint Viking 2021.

Alle som kommer til landet må ha testa negativt for covid-19 72 timer før ankomst. Alle testes også ved ankomst på Bardufoss, og må så gå i ti dagers karantene i leiren de skal oppholde seg i.

Ikke redd for smitte

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, sier det er trasig at så mange soldater har testet positivt. Men han er ikke bekymret for at dette skal utgjøre noen smitterisiko i lokalsamfunnet.

Ikke bekymret. Ordfører i Bardu er ikke redd for at sivilbefolkninga i kommunen skal bli smitta, selv om flere amerikanske soldater som skal på øvelse i Indre Troms har fått påvist korona. Foto: Malin Struamsnes / NRK

– Soldatene blir satt i isolasjon og amerikanerne har med seg et eget helseteam som ivaretar de som er smitta. Derfor vil ikke dette belaste våre kommunale helsetjenester.

Rent formelt er det kommuneoverlegen som har ansvaret for både smittesporing og testing, så Bardu kommune har et samarbeid med Forsvaret.