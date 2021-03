Skjult for offentligheten forsøkte et forskningsinstitutt fra Kina å kjøpe Kemijärvi lufthavn i Nord-Finland i 2018.

Ifølge ordfører i Kemiärvji, Atte Rantanen, var målet å sende fly for arktisk klima- og miljøforskning, opp til Nordpolen.

Kjøpet ble imidlertid stoppet av det finske forsvaret. Flyplassen ligger for nær et militært skytefelt like ved.

Det var den finske Yle som omtalte saken først.

Flyplassen i Kemijärvi ville gjort det mulig for kinesiske klimaforskere å utforske Arktis. Men det ville også gitt dem et innblikk i lufttrafikken i nordområdene.

– Må ikke se på alt med trussebriller

Dette er ikke første gang Kina har forsøkt å kjøpe eiendom i Arktis.

I desember var kinesiske og russiske selskap interessert i å kjøpe rettigheter for å utvinne kull på Svalbard.

I tillegg har de forsøkt å kjøpe minst to flyplasser på Grønland, forteller Henrik Stålhana Hiim.

– Den saken var veldig omstridt. Det endte med at den danske stat tok over dem begge. Grønland er et sensitivt område på grunn av amerikansk nærvær, sier han.

Seniorforskeren mener likevel at man ikke automatisk bør bli bekymret for at kineserne banker på døren.

– At Kina har et forskningsnærvær og viser interesse for næringsutvikling kan absolutt være et gode. Man må ikke se på alt med trusselbriller, sier han.

Seniorforsker ved NUPI, Henrik Stålhane Hiim, sier det fortsatt blir diskutert om Kina har militære interesser i Arktis. Foto: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Men seniorforskeren mener man ikke skal invitere Kina inn hvor som helst.

– På Svalbard og i Nord-Sverige finnes det jordstasjoner hvor man henter data fra satellitter. Kinas romprogram er nært knyttet til det kinesiske forsvaret. Så at kineserne får tilgang til rominfrastruktur i Arktis, kan absolutt ha sikkerhetspolitiske implikasjoner, sier han.

Tidligere grenseordfører ønsker mer samarbeid med Kina

Tidligere ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap) har lenge ønsket et samarbeid med Kina.

Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har dratt til Kina på frierferd for å få til et bedre samarbeid. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Norge har normale diplomatiske forbindelser med Kina. Videre er Kina en viktig handelspartner. EU har nettopp gjort avtale med Kina om gjensidige investeringer og Norge forhandler om en frihandelsavtale med Kina, sier han.

I januar 2018 signerte Rafaelsen en avtale med den kinesiske byen Harbin. Målet var at Sør-Varanger og Harbin skulle bli søsterbyer, skriver Sør-Varanger Avis.

Rafaelsen forteller at han tror dette århundret vil bli dominert av asiatiske økonomier med Kina i front.

– Jeg kjenner ikke til flystripen i Finland, men for Norge er det viktig at vi får til samarbeid med internasjonale selskaper på alle områder – også kinesiske, sier han.

Under Barents Spektakel i 2019 var Kirkenes i Sør-Varanger pyntet med kinesiske portaler i skole, noe som falt i smak hos turistene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stansa av skytefelt

Det var samtidig som Rafaelsen undertegnet kirkenesavtalen med Harbin at en kinesisk delegasjon ledet av direktøren for det kinesiske polarforskningsinstituttet, besøkte Kemijärvi.

Da som nå ligger det en småflyplass på 1400 meter her. Flyplassen som for det meste brukes av den lokale flyklubben, ville kineserne forlenge til 3000 meter. Men Finland sa altså nei.