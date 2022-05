En turoperatør på Svalbard er under etterforskning av politiet, fordi det er mistanke om at selskapet har brutt svalbardmiljølovens bestemmelser om isbjørn.

Den siste tiden har Sysselmesteren fått inn flere meldinger om at selskapet på ulovlig vis kan ha oppsøkt isbjørn under båtturer på Svalbard.

Derfor er det nå satt i gang etterforskning om mulige brudd på svalbardmiljølovens paragraf 30. Det bekrefter assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl.

Assisterende sysselmester på Svalbard, Sølvi Elvedahl. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Det er helt tydelig at man har nærkontakt med isbjørn som ikke er i tråd med regelverket, sier Elvedahl, som sitter på bildemateriale av hendelsen. Hun vil ellers ikke vil gå i detalj om den spesifikke saken nå.

Ifølge loven er det strengt forbudt å oppsøke, lokke til seg og forfølge isbjørner på Svalbard.

Likevel har Sysselmesteren fått inn tips om overtramp blant flere selskaper de siste ukene.

Rekordmange båter

Ifølge Sysselmesteren vil det i sommer være rekordmange båter som driver kommersiell aktivitet på Svalbard. Det høye aktivitetsnivået settes i sammenheng med at reiselivet har ligget nede de siste to åra som en følge av koronapandemien.

Allerede er rundt 40 turistbåter i drift på Svalbard, fra små yachter og seilbåter, til større ekspedisjonscruiseskip. I løpet av de neste ukene ventes ytterligere 40 båter til øygruppa.

Turister på tur på Svalbard. Foto: Atle Markeng / NRK

Flere av disse selskapene har spesialisert på nettopp isbjørnsafarier, skal man tro operatørenes egne nettsider.

Et britisk selskap reklamerer med at turistene vil bli tatt med langt inn i isen nord på Svalbard, på jakt etter nærkontakt med isbjørn. Den samme operatøren kan fortelle å ha sett til sammen 38 isbjørner i løpet av ett enkeltcruise på Svalbard.

Et annet selskap har lagt ut bilder av en isbjørn med labbene plassert på ei båtripe. «We were observed and 📷», skriver turoperatøren på Facebook.



Ifølge AIS-data ligger det nå turistbåter i så godt som alle fjordarmene på vestsiden av Svalbard, de fleste båtene med utenlandske flagg på hekken.

Frykter at bjørnene skal endre adferd

Den store aktiviteten får nå miljømyndighetene til å slå alarm.

Miljøvernsjef Kristin Heggelund. Foto: Terje Carlsen / Sysselmesteren på Svalbard

– Dette er bekymringsfullt. Ingen skal oppsøke isbjørnen og forstyrre den, men i den lyse årstiden forstyrres bjørnene på vestsiden av Svalbard nærmest døgnet rundt, sier miljøvernsjef Kristin Heggelund.

Hun forteller at de første turistbåtene var på plass allerede i april, langt tidligere enn normalt. Så tidlig er det fortsatt mye is i fjordene, noe som gjør det enklere å komme tett på bjørnene. Grunnen er at bjørnen jakter sel langs iskanten.

– Båtene legger seg i områder hvor det er bjørn, og de blir liggende der over tid. Det som også bekymrer oss er at bjørnene blir vante til mennesker, og kan endre adferd. Det kan føre til farlige situasjoner for både isbjørnen og mennesker, sier Heggelund.

Tar sterkt avstand fra aktiviteten

Reiselivsorganisasjonene Aeco og Visit Svalbard reagerer kraftig på den ulovlige aktiviteten, og mener det setter hele næringen i fare.

Ifølge Daglig leder i Aeco, Frigg Jørgensen, er det enkelte turoperatører som rett og slett driver aggressiv oppsøking av isbjørn.

– At den første sesongen etter pandemien skal starte med at Sysselmesteren må etterforske en rekke tilfeller som kan være lovbrudd er trist. Vi ønsker å framstå som en ansvarlig næring, og dette er en type adferd vi tar sterkt avstand fra, sier Jørgensen.

Ifølge henne er det i hovedsak uorganiserte operatører som drifter på denne måten.

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard sier det slik:

– Dette er nitrist. Jeg håper det får knallharde konsekvenser for de som eventuelt blir tatt for lovbrudd, sier Brunvoll.

Nye reguleringer på gang

Turismen på Svalbard har økt jevnt de siste tjue åra, og i 2019 var det over 77 000 turister på besøk. For svært mange av de besøkende står det å få oppleve isbjørn øverst på ønskelista.

Tre isbjørner på Svalbard, på vandring langs Akseløya. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Miljømyndighetene har imidlertid vært bekymret for at økende turismen lenge, og har derfor foreslått flere avbøtende tiltak.

Idag er det for eksempel ingen lovfestet minimumsavstand for de som vil oppleve isbjørn.

I forslaget som nettopp har vært på høring, er det blant annet foreslått at man ikke kan bevege seg nærmere enn 500 meter.

– De beste opplevelsene er når du observerer isbjørnen på avstand, når det har en naturlig adferd, uforstyrret av oss mennesker, sier miljøvernsjef Kristin Heggelund.