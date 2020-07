Isbjørnen kan være utryddet innen 80 år

– Isbjørn er en viktig del av Svalbard, slik som isbreene. Jeg synes det er veldig trist om isbjørnen blir borte.

Det sier Dina Brode-Roger, som bor på Svalbard.

Isbjørnen kan være utryddet allerede i 2100, ifølge en ny studie.

Studiet har sett på hvor lenge isbjørnen kan klare seg uten mat, og satt det sammen med tall på hvor raskt sjøisen smelter.

Den eneste isbjørngruppen forskerne tror kan overleve bor ved Dronning Elizabeth-øyene, nord i Canada.

Ny forskning gir isbjørnen på Svalbard 80 år igjen. Foto: Patrick da Silva Saether / Patrick da Silva Saether

Isbjørn er avhengig av sjøis

– Du kan se på hvor vi har isbjørn i dag. Det har vi ingen steder hvor det ikke er sjøis.

Det sier forsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars.

Han kjenner til det nye studiet, og trekker fram at det alltid er usikkerhet rundt forskning om framtida.

– Akkurat hvordan det vil gå i 2100 får vi se hvis vi lever så lenge. Det er ikke omdiskutert at sjøisen forsvinner, men akkurat hvor mye sjøis isbjørnen trenger for å overleve vet vi ikke, sier han.

Det er på sjøisen bjørnen finner maten sin, som stort sett er sel.

Etter å ha spist seg opp på våren og sommeren, kan den klare seg i flere måneder uten mat.

Jon Aars har i årevis forsket på isbjørn. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Svalbard mest utsatt

Isbjørnen på Svalbard er den bestanden det kommer til å gå dårligst med de neste tiårene, sier Aars.

Barentshavet blir isfritt raskere enn ventet.

– På Svalbard har sjøisen gått tilbake uten at bestanden har blitt redusert. Men det er fordi det er nok sjøis igjen, sier han.

– Vi vet ikke akkurat hva som er terskelen, men vi forventer at de raskt blir dårligere hvis det fortsetter å smelte is like raskt som det har gjort.

Isbjørnen på Svalbard har mistet hiområder på grunn av mindre sjøis. Isbjørnbinner må svømme i flere dager for å finne hi når de skal føde.

Isbjørnen på Svalbard har mistet hiområder på grunn av mindre sjøis. Foto: Norsk Polarinstitutt

Isbjørn viktig symbol

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, mener isbjørnen er viktig for øygruppa.

– For mange turister er isbjørnen et viktig symbol på et Arktis i endring. Flere turister sier at de kommer for å se isbjørn, og isbreer før de forsvinner.

Han har selv møtt isbjørn flere ganger, på trygg avstand.

– Det er like fantastisk hver gang. Du blir merka av det. At dette fantastiske dyret kan forsvinne fra jordas overflate er alvorlig.

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, mener isbjørnen er viktig for øygruppa. Foto: Ronny Brunvoll / PRIVAT

For å redde isbjørnen må kloden bli kaldere

Det er ingen enkel løsning på hvordan man kan legge til rette for at isbjørnen overlever.

– Vi må endre levemåte så man klarer å stoppe den globale oppvarmingen. Det er den eneste løsningen vi ser for oss på lengre sikt for å unngå at det skjer en stor reduksjon i antall isbjørn, og på hvor isbjørn kan leve. Det sier Jon Aars ved Polarinstituttet.

Les også:

Fem ting du bør vite om isbjørnen

Norge verdens nest største importør av isbjørnskinn