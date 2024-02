Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En unik sykeseng har blitt testet ut på ambulansefartøyet "Thea Jensen" som transporterer pasienter fra øysamfunnene i Vest-Finnmark til Hammerfest sykehus.

Sykesengen, utviklet av Arendal-bedriften Stable AS, er gyrostabilisert og demper 90 prosent av bevegelsene i fartøyet, noe som gir en mer skånsom pasienttransport.

Ambulansepersonell har merket en markant nedgang i bruk av medikamenter til pasientene under overfarten til sykehuset, spesielt kvalmenedsettende og smertestillende medisin.

To prototyper av sykesengen er bygget og testet, den ene i et kjøretøy, og den andre ombord i ambulansebåten «Thea Jensen».

Finnmarkssykehuset mener teknologien er et kvantesprang for pasienttransport til havs. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den unike sykesengen har det siste året vært under utprøving hos «Thea Jensen». Dette er ambulansefartøyet som transporterer pasienter fra øysamfunnene i Vest-Finnmark til Hammerfest sykehus.

– Dette er en mye mer skånsom pasienttransport enn det vi har opplevd tidligere, forteller Kim Gøran Pedersen.

Han har i flere år jobbet som ambulansepersonell på fartøyet som ofte har helseoppdrag i værharde områder.

– Vi ser jo at denne sykesenga har en kjempefin effekt på pasientene. Det betyr mye for oss, sier han.

– Det å ligge på en sykeseng i et fartøy som beveger seg gjennom høye bølger kan for mange være en stressende og smertefull opplevelse. I tillegg oppstår det ofte kvalme og sjøsyke hos pasientene, sier Pedersen.

– Med en stabil sykeseng, øker også muligheten for å gi hjertemassasje til pasienter ved behov, sier Kim Jøran Pedersen. Foto: Allan Klo / NRK

Startet med et biljardord

Det er Arendal-bedriften Stable AS som står bak nyvinningen. Ideen til en gyrostabilisert sykeseng kom for noen år tilbake. Det startet med et biljardbord.

– For mer enn 20 år siden fikk vi spørsmål om vi kunne konstruere et biljardbord som kunne brukes om bord i blant annet cruiseskip, uavhengig av vær og bølger, forteller daglig leder Svend Heier.

Ett år senere monterte de verdens første stabiliserte og sjøgående biljardbord på Kielferga.

– En svært sjøsyk ingeniør om bord fikk ideen om å legge seg på dette biljardbordet, og det hjalp, forteller Heier.

Dermed var ideen om en gyrostabilisert seng født.

Svend Heier er daglig leder i Stable, Arendal-bedriften som har utviklet teknologien for gyrostabiliserte sykesenger. Foto: Allan Klo / NRK

Demper bevegelser

Under sykesenga befinner det seg et innviklet nettverk av ledninger og følsomme instrumenter som stabiliserer senga gyroskopisk. Teknikken gjør at senga demper 90 prosent av bevegelsene i fartøyet.

Pedersen har allerede merket en markant nedgang i bruk av medikamenter til pasientene under under overfarten til sykehuset.

– Det er mindre bruk av kvalmenedsettende medisin, og kanskje viktigst, redusert bruk av smertestillende medisin. Mange pasienter som reiser med ambulansefartøy opplever forsterket smerte når vi går gjennom høye bølger.

– Med en sykeseng som dette, blir behovet for smertelindring betydelig lavere, sier Pedersen.

40.000 kilometer

Ambulansefartøyet dekker et område som strekker seg fra fylkesgrensen mot Troms i vest til Hammerfest i øst. Hvert år tilbakelegger ambulansefartøyet omlag 40.000 kilometer, eller samme distanse som jordas omkrets.

Omlag 400 pasienter ble i 2023 transport til Hammerfest sykehus med ambulansebåt.

– Majoriteten av oppdragene går fra stedene Øksfjord, Hasvik og Alta, sier daglig leder i Loppa Legeskyssbåter, Mats Martinsen.

Fartøyet er dessuten ofte i bruk når vinterstengte veier forhindre ambulansekjøretøy å komme til og fra sykehuset i Hammerfest.

Et nettverk av ledninger og hydrauliske deler, holdes sykesenga i ro til tross for tung sjø. Foto: Allan Klo / NRK

Kan det bli snakk om å installere stabiliserte sykesenger også på ambulansekjøretøy?

– Det er noe vi ser på akkurat nå. I tillegg til denne sykesenga, har vi bygd en prototyp som testes ut i en ambulanse på Sørlandet. Her vil en stabilisert seng dosere svingene ved å bikke den opp mot svingens ytterkant, sier Heier.

To prototyper

To sykesenger er bygget og testet, den ene i et kjøretøy, og den andre om bord i ambulansebåten «Thea Jensen». Formålet er å lage en seng som kompenserer for brå bevegelser, som bremsing, akselerasjon, krappe svinger og ujevne overflater på vei og sjø.

– For å få til dette, benyttes flere sensorer, blant annet gyro og akselerometer. Dette ender opp i en avansert matematisk modell som justerer vinkelen via elektriske motorer på sykesenga.

– Resultatet blir at kreftene som påvirker pasienten reduseres med mer enn 90 prosent, sier Heier.

Den gyrostabiliserte sykesenga ser i utgangspunktet ut som en vanlig pasientseng, men under skallet sørger avansert teknologi for å holde senga i ro. Systemet stabiliserer ifølge Finnmarkssykehuset 90 prosent av bevegelsene i fartøyet. Foto: Allan Klo / NRK

Finnmarkssykehuset mener teknologien er et kvantesprang for pasienttransport til havs.

– Kan det bli aktuelt å montere slike sykesenger i ambulansekjøretøy?

– Vurdering om installasjon vil gjøres i hvert enkelt tilfelle, da noen ambulansebiler har begrensing etter vekt, sier konstituert klinikksjef ved Finnmarkssykehuset, Jonas Valle Paulsen.