– Det er sikkert mange som blir redd for å få flere unger. Og det kjenner jeg jo på sjøl også. At hvis vi skal ha flere så må vi jo planlegge at det ikke blir mens sykehuset her har stengt.

Mariell Silvik Andersen reagerer på at Helgelandssykehuset vil doble tiden de har sommerstengt for fødende.

Selv kommer hun fra Herøy kommune på Helgelandskysten, og har opplevd hvordan det kan være når nærmeste åpne fødeavdeling er langt unna.

Og hun er ikke alene.

Totalt ble det rapportert 338 ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon i 2021, viser tall fra medisinsk fødselsregister. De fleste skjedde under transport.

Mariells fødsel i ambulansebåten ved kai i Nesna ble en av dem.

Hadde ikke mulighet til å røre seg

For fødeavdelinga på sykehuset i Sandnessjøen var sommerstengt.

Og barnet ville ut. Dermed ga jordmora som hadde følgetjeneste om bord klar beskjed:

«Mariell, du skal føde om bord i båten».

Kort tid etter kom lille William til verden om bord.

– Det var veldig trangt, ikke noen mulighet til å røre på seg, jeg ble liggende på båra hele tida. Vi var nok litt i sjokk begge to.

Etter fødselen ble de flytta over i bil og kjørt av gårde til den åpne fødeavdelinga i Mo i Rana. Der var de framme klokka 04 på natta.

– Vi hadde flaks at jordmora var med. Hadde vi ikke hadde hatt henne med, da hadde det vært skumlere.

– Det gikk bra tross alt?

– Ja, men så er det jo hva man legger i at det går bra. Ungene de overlever ja. Men det er jo bare helt til de ikke gjør det. At det faktisk skjer noe alvorlig. Jeg er redd for det, jeg tenker det bare er et spørsmål om tid.

Det har vært mange kamper for å opprettholde gode fødetilbud de siste årene. her møter Bunadsgeriljaen den forrige helseministeren, Bent Høie. Foto: Kari Skeie / nrk

Sliter med bemanning

De to fødeavdelingene på Helgeland, i Sandnessjøen og Mo i Rana, har i flere år veksla på å ha åpent fordi det er vanskelig å få tak i nok bemanning på sommeren. Åtte uker har vært normalen.

Men nå ser det ut som om sommeren på Helgeland blir uvanlig lang.

I 16 uker skal de to sykehusene med fødeavdeling veksle på å holde stengt.

For til styremøte onsdag 26. oktober foreslår administrasjonen at sommerstenginga skal utvides til å gjelde nesten en tredjedel av året.

Også i andre helseforetak har fødeavdelinger veksla på stenge på sommeren, til store protester både fra fagfolk og fødende.

16 uker sommerstenging ser imidlertid ut til å være noe nytt.

Mangel på gynekologer og jordmødre Ekspandér faktaboks Bakgrunnen for sommerstenginga er mangel på gynekologer og jordmødre, ikke bare på Helgeland, går det fram av styrepapirene. Helgeland har forholdsmessig få fødsler sett i forhold til forbruket av personell og det er gode transportforhold i sommerhalvåret, heter det. De skriver også at erfaringene fra de siste 13 år med vekselvis stengte fødeavdelinger i 8 uker er at «det ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger». Det fødes anslagsvis 70–90 barn i en 8-ukers sommer på Helgeland. Ved på utvide perioden skal Helgelandssykehuset spare 3,2 millioner kroner mer enn de gjorde sist sommer.

– Det er viktig for oss at det ikke blir utrygghet rundt disse sakene. Helgelandssykehuset gjør nå utredninger for å finne gode og løsninger for de fødende. Vår oppgave er å gi et godt og trygt tilbud til alle pasienter i Helgelandssykehuset gjennom hele året med de ressursene vi har til rådighet. Det skriver Hanne Frøyshov i en epost.

Hun er konstituert administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Hanne Frøyshov. konst. adm., direktør Helgelandssykehuset Foto: Helgelandssykehuset

Jordmødre er bekymret

– Vi ser med bekymring på dette. Fødsel i transport er mye mer risikofylt enn å føde på et sykehus.

Det sier Maria Elvetun. Hun er jordmora som kom om bord i ambulansebåten da Mariell fødte.

– Dette er jo ei kvinne som bor på ei øy og egentlig kunne ha fødd på Sandnessjøen sykehus hvis vi hadde hatt åpent. Mor hadde det bra og barnet hadde det bra, men det er jo en uønska hendelse og skal ikke skje.

Tillitsvalgte i begge fagforbundene for jordmødre er orientert om saka. Hun sier fagfolkene er fortvilte. Hun er sikker på at det kommer til å bli flere transportfødsler dersom Helgelandssykehuset skal «sommerstenge» i 4 måneder.

– De har ikke tall på hvor mange som føder like etter at de kommer inn på ei fødeavdeling. De ligger fast i timevis stroppa fast i en båt, helikopter, en bil i timevis og er redd, det er ikke optimalt. Det er ikke god fødselsomsorg.

Ordførerne: – Bekymrer oss sterkt

Samtlige ordførere i kommunene på Helgeland stiller seg svært kritiske til det Helgelandssykehuset nå planlegger.

– Forslaget om å øke perioden for stenging, bekymrer oss sterkt, skriver de i et åpnet brev til styret i Helgelandssykehuset.

Redusert fødetilbud rammer en sårbar pasientgruppe i et stort område, påpeker de.

– I realiteten er det snakk om en kraftig reduksjon i helt basale helsetjenester en større del året. Spesielt kritisk er det for de innbyggerne som allerede har lang reisevei til nærmeste fødested.

Bunadsgeriljaen: – Det er en farlig politikk

I Bunadsgeriljaen, som ble oppretta i 2019, er de opprørt over at sykehuset nå ønsker å øke sommerstenging av fødeavdelingene til 16 uker.

– Det er ingen andre akuttilbud som stenger en tredjedel av året. Det er farlig helsepolitikk. Det er farlig distriktspolitikk. Dette må styret stoppe, sier Line Rønning Føsker i Bunadsgeriljaen.

Line Rønning Føsker i Bunadsgeriljaen Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Har du ikke forståelse for at helgelandssykehuset må spare penger?

– Det er jo sykehuset sin jobb å sikre helsetilbudet for alle. Det er ingen andre akuttmottak som stenger ned deler av året. En fødsel er akutt og uforutsigbar, og en båt eller bil kan ikke erstatte nærhet til sykehuset. Kvinnene opplever det som flaks at det har gått bra.