Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Aldri før har det vært så mange pasienter innlagt med påvist koronasmitte.

Totalt er det nå 13 pasienter med covid-19 hos Finnmarkssykehuset, alle innlagt på sykehuset i Hammerfest.

– I Hammerfest er det nå presset kapasitet og vi har i dag tatt en vurdering på å ta ned planlagte innleggelser til og med 3. desember, sier Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset til NRK.

Det var avisen iFinnmark som meldte om stopp i innleggelser først.

Presset kapasitet

Innleggelsesstans innebærer at planlagte operasjoner som krever innleggelse blir tatt ned i ti dager, forklarer Nicolaysen ved Finnmarkssykehuset.

– Dette er for å frigjøre bemanningskapasitet til å ta vare på covid-19-pasienter og for å opprettholde akuttberedskapen.

Akutt behandling er fortsatt mulig ved Hammerfest sykehus, andre innleggelser vil bli vurdert underveis.

– Vi vil prioritere barn og pakkeforløp, og så vil det gjøres medisinskfaglige vurderinger på innleggelser. Hvis noen kan tas, så vil de bli tatt så lenge de har kapasitet.

Nicolaysen sier det er en krevende tid på Hammerfest sykehus nå.

– Det er vanskelig. Vi har mange innlagte covid-19-pasienter, i tillegg har vi mange ansatte som har stått på lenge og er slitne, og vi har en akuttberedskap som vi må opprettholde.

– Det er presset kapasitet nå, legger hun til.

Smitten er begynt å gå ned enkelte steder, men helsevesenet opplever stort press i flere ledd. Her fra test-teltet i Hammerfest tidligere i år. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Statsforvalteren: – Aldri vært så bekymret

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker sa tirsdag til NRK at hun er svært bekymret for smittesituasjonen i nord nå.

– Jeg har aldri vært så bekymret siden jeg ble Statsforvalter, sa Aspaker.

– Jeg tror at den krisen vi står oppe i nå i helsevesenet har vi ikke sett maken til.

– Jeg håper at alvoret senker seg over befolkningen og at kommunene vil gjøre en skikkelig jobb for å få til den dugnaden vi trenger – en gang til, sier Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Aspaker sier det haster å iverksette lokale tiltak som følge av vedvarende høy smitte og at tiltakene ikke gir ønsket effekt. Sykehusene fylles opp med veldig syke folk på intensivavdelingen, og folk som venter på operasjoner får beskjed om å utsettes.

– Hvis vi ikke lykkes i å slå ned smitten nå og ha et entydig budskap til befolkningen, så er det klart at man kan ikke sitte i Oslo å se på at sykehusene i Nord-Norge bryter sammen.

– Da kan vi regne med at det kan komme en nasjonalt bestemt forskrift som gjelder for hele regionen. Det kan bli langt mer inngripende tiltak, om vi ikke klarer å et skikkelig krafttak nå.

Råd og anbefalinger til befolkningen

Tiltakspakken mot koronasmitte fra Folkehelseinstituttet er delt inn i to trinn.

– Trinn én er det vi anbefaler skal innføres så fort som mulig. Så må vi se om smitten går i riktig retning. Hvis de ikke gjør det, så må vi forsterke tiltakene, og da er vi på trinn to, sier fylkeslege Troms og Finnmark, Bjørn Øygard.

– Dette er ikke pålegg, det er det kommunene selv som bestemmer, sier fylkeslege Troms og Finnmark, Bjørn Øygard om annbefalingene. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dette trinnet innebærer at alle i målgruppen skal få tilbud om en tredje vaksinedose før jul og kontaktreduserende tiltak.

FHI anbefaler redusere antall nærkontakter, holde avstand og bruke munnbind i der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand, som fly, hurtigbåt, buss og butikker.

– Dette er ikke pålegg, det er det kommunene selv som bestemmer. Vi har sendt disse anbefalingene til kommunene om å innføre trinn en, så vi opptrer samordnet og konsekvent, sier Øygard.

Status - tall og statistikk rundt koronavirus