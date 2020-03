Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

114 hunder river utålmodig i kjettingene i hundegården noen kilometer utenfor Longyearbyen. Men heller ikke i dag skal de ut på tur med turister i sleden.

Koronaviruset har satt en bråstopp for reiselivet på Svalbard. Samtlige turister ble for snart to uker siden beordret vekk fra øygruppa for å unngå smitte. Nå er hotellene stengte. Utenfor skuterutleierne står flere hundre nedsnødde kjøretøyer.

For Mia Willmann og ektemannen Audun Salte i Svalbard Husky forsvant bestillinger for 700 000 kroner på et blunk. Mars og april er vanligvis høysesong for reiselivsbedriften, som i fjor omsatte for nærmere fem millioner kroner.

Nå er de sju ansatte permitterte. Samtidig er de løpende utgiftene store, for hundene trenger fortsatt fôr, vaksiner og utstyr.

Lovpålagte aktiviteter

– Vi kan ikke bare stenge anlegget ned. Vi har 114 bikkjer som trenger mat, tilsyn og trim. Vi har ikke lov til å la hundene stå i kjettingen uten daglig aktivitet. Så vi må fortsette å drive, selv om vi ikke har gjester, forteller Willmann.

Hun anslår de månedlige utgiftene til rundt 150 000 kroner.

Mia Wallmann og ektemannen driver Svalbard Husky ved inngangen til Todalen utenfor Longyearbyen. De overtok bedriften i januar 2018. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Tirsdag ble kriseplaner diskutert med styret. For å holde hodet over vannet kommer trolig bedriften til å søke banken om likviditetslån. Samtidig håper de på krisepakke fra regjeringen.

Blir sommersesongen normal, tror Mia Willmann at Svalbard Husky vil greie å overleve. Men i verste fall må de kvitte seg med hunder, enten ved å selge dem, gi de bort eller avlive dem.

– Dette er familiemedlemmer som vi er glade i. Å gå ned i antall hunder, er derfor absolutt siste utvei for å redde det vi har, sier Willmann.

Tommy Jordbrudal driver Arctic Husky Travellers. Han frykter det kun blir store reiselivsaktører etter koronakrisen. Foto: Ella Pellegrini

Frykter at kun de største overlever

Også for Tommy Jordbrudal i Arctic Husky Travellers ble det bråstopp over natta.

Egentlig var han, tre ansatte og de 55 hundene fullbooket fram til juni. I stedet har de siste dagene gått med til å refundere bestillinger for mange hundre tusen kroner.

– Får vi ikke hjelp, må vi redusere antallet dyr. Det vil være grusomt og urettferdig, sier Jordbrudal.

Han er redd for at det kun er store reiselivsaktører igjen på Svalbard etter koronakrisen, altså de som har flere bein å stå på.

Har meldt oppbud

Ifølge Visit Svalbard er mer enn 90 prosent av de ansatte i turistindustrien på Svalbard nå permitterte. Organisasjonen har rundt 75 medlemsbedrifter, og allerede har én bedrift gitt opp som en følge av koronakrisen, opplyser styreleder Ronny Strømnes.

I forrige uke innførte regjeringen med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidere på øygruppa.

Men Strømsnes mener det er behov for mer. Han setter nå sin lit til at regjeringen så snart som mulig kommer med krisepakker for å hjelpe næringslivet på Svalbard.

Også Mia Wallmann i Svalbard Husky håper en krisepakke for reiselivet er like om hjørnet.

Mars og april er vanligvis høysesong for Svalbard Husky, som i 2019 omsatte for nærmere fem millioner kroner. Foto: Marcus Krogtoft

– Vi håper først og fremst å få hjelp med utgiftene vi har til hundemat. Vi bor på Svalbard, og frakten hit er ekstremt dyr. Vi håper også å få hjelp med kostnadene med å holde hundene i aktivitet, siden det er lovpålagt, sier Willmann.

Ifølge Justisdepartementet vurderer regjeringen fortløpende tiltak som vil avhjelpe situasjonen på Svalbard ytterligere.