Saken oppsumert: Ekspander/minimer faktaboks • Forskere ved UIT Norges arktiske universitet advarer om at hamstre som antas å være døde, kan være i dvale.

• Dvale hos hamstre er en naturlig prosess som kan fremkalles under rette forhold, og 80-90% av hamstre går i dvale under disse forholdene.

• Forskningen på dvale hos dyr har som mål å forstå de biologiske mekanismene så godt at prosessen en gang kan overføres til mennesker.

• Dette kan være spesielt nyttig i romforskning, der lange reiser kan gjøres mer behagelige ved å sette mannskapet i en dvalelignende tilstand.

• Dvale kan også være gunstig ved gjennomføring av kompliserte operasjoner, som et alternativ til bedøvelse.

• Det er enkle måter å sjekke om en hamster er i dvale, sover eller er død, blant annet ved å observere pusten eller se om dyret rister av seg sagflis. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– I USA gir de ut brosjyrer der de selger hamstre: Ikke kast hamstret bare fordi den er kald. Sjekk at den ikke er i dvale først, sier Vebjørn Jacobsen Melum.

Han er stipendiat i et forskningsprosjekt på UIT Norges arktiske universitet som studerer dvale.

– Det å være så tilsynelatende død og fortsatt være i livet fasinerte meg veldig. Og førte til at jeg som biolog ville forske på hamstre, og denne adferden..

I et laboratorium på Institutt for arktisk og marin biologi er det ekstra stille i disse dagene. Et titalls sovende hamstre ligger og sover i burene sine.

I januar fikk UIT 29 millioner kroner fra EU for å forske på dvalende dyr.

Nå får forskerne for alvor innsikt i en litt ukjent mekanismene som skal ha ført til at folk jevnlig, men uten viten og vilje, kaster levende hamstre.

Når hamsteren er i dvale, puster den kanskje så lite som 1 gang i minuttet, eller enda sjeldnere. Hjertet går fra å slå 325 ganger i minuttet til bare 11 ganger. Foto: Fredrik Markussen / UIT

Går i dvale om vinteren

Mange barn lærer om døden fra sine kortlevde hamstere; Om begravelsesseremonier i stille andakt for en venn som er gått bort. For så å følge dyret til sin siste hvile i en hage, eller kanskje ved en fryseboks i påvente av at tela skal gå ut av marken.

Om det er det siste, så er sjansene større for at det er gjøres feil av intetanende foreldre, mener forskerne.

– Du må virkelig stå stille og studere i flere minutter før du i det hele tatt klarer å se at den puster. Den puster grunt når den er i dvale, og ligger sammenkrøpet som en ball, forklarer Melum.

Dvaleforsker og biolog Vebjørn Jacobsen Melum er Stipendiat ved Institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet. Foto: Edvard Kristiansen / UIT

Slik går hamstrene i dvale: Ekspander/minimer faktaboks Hamstre øver på å gå inn og ut av dvale

De senker kroppstemperaturen, ført noen grader, så til 20 grader.

Etter noen uker går hamsteren inn i dvalen med en kroppstemperatur på 10 grader, som er det samme som temperaturen på dvalelaben.

Forbrenningen senkes og hamsteren puster kanskje så lite som 1 gang i minuttet, eller enda sjeldnere.

Hjertet går fra å slå 325 ganger i minuttet til bare 11 ganger.

Hamsteren er i dvale 3 til 7 dager om gangen.

Kjønnsorganene skrumper inn for å spare på energi.

Når den skal våkne varmes det brune fettvevet på ryggen opp for å få opp kroppstemperaturen raskt og livne til igjen.

Så går den på do, sover, spiser og drikker litt og går inn i dvale igjen etter 6 til 24 timer. Forskningsresultater fra Institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitets dvaleprosjekt.

Ikke alle hamstre går i dvale. Det trengs også rett temperatur og lyssetting for at dvaleprosessen skal settes i gang.

Dette har forskerne klart å fremstille kunstig i et laboratorium i Tromsø.

– Vi fremkaller dvalen-fenomenet eksperimentelt for å forstå hva som skjer rent fysiologisk i dyret.

Under de rette forholdene går mellom 80 og 90 prosent av hamstrene i dvale.

Kanskje vil vi en dag sende dvalende mennesker ut i rommet fra Andøya Romhavn. Foto: Andøya Space / ASX

Vil sette mennesker i dvale

Det er ikke for moro skyld at disse forskerne har satt for seg å forske på dvalende dyr. Målet er å forstå de biologiske mekanismene så godt at prosessen en gang kan overføres til mennesker.

Melum og de andre forskerne håper å forstå mekanismen bak dvale i pattedyr fult ut:

– Hvis vi forstår hvordan et hamster klarer å skru metabolismen helt av, men fortsatt være i livet, vil vi forhåpentligvis være ett steg nærmere å kunne gjøre noe lignende i mennesket.

Det er spesielt romforskningen som er interessert i forskningen. De vil sende folk ut i rommet på endeløse reiser mot planeter som mars, og kanskje lengre vekk fra jorda.

Men håpet er at reisen skal være mer behagelig for mennesker ved å sette mannskapet i en dvalelignende tilstand.

– Hvis vi får mennsker til å kunne gå i dvale vil det her være neste steg for å kunne sende folk lenger ut i verdensrommet. Da vil mennesket kreve mindre mat og vann, sier Melum.

Nasa trenger også å få bukt med det sosiale aspektet for mennesker som skal reise langt og lenge i rommet.

– Lange reiser går på psyken løs hos oss mennesker. Hvis mannskapet isteden ligger i dvale, så vil dette aspektet også være borte.

I tillegg vil dvale kunne være gunstig om man skal gjennomføre kompliserte operasjoner, siktede for bedøvelse, tror forskerne.

I motsetning til sørlige slektning, går ikke norske lemmen i dvale. I stede etablerer de seg i ganger under snøen, som fungerer som isolasjon, og bruker vinteren til å formere seg. Foto: Audhild Stueland

Sjekk om hamsteren sover

Melum mener å vite at det er enkle måter å sjekke om hamstret er i dvale, sover eller er død.

Det første man oppdager er at hamstret ligger stille og er kald. Vekkes den av berøring – sover den.

Om den ikke våkner av berøring, kan den være i dvale:

– Hvis du står lenge nok og ser på brystregionen, så vil du se at den puster. Da er den i dvale, forklarer Melum.

Slik sjekker du om hamsteren din er gått i dvale: Ekspander/minimer faktaboks Hvis du er i tvil om hamsteren er død eller i dvale er det noen ting du kan gjøre for å sjekke.

Ligger hamsteren som en sammenkrøllet ball er det god grunn til å tro at den er i dvale.

Se nøye på hamsteren i 5 minutter. I løpet av denne tiden skal det være mulig å se i hvert fall et til to innpust.

Legg litt sagflis på ryggen til hamsteren og se om det blir borte i løpet av de neste 3 dagene.

Hvis ikke 1-3 virker kan du løfte den opp og holde den i hånden en stund, varmen fra hånden og forstyrrelsen vil mest sannsynlig få den til å starte oppvåkningsprosessen, men det tar litt tid (1-2 timer). Du vil nå se økende pustefrekvens og etter hvert skjelving. Det er en normal del av oppvåkningen fra dvale. Forskningsresultater fra Institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitets dvaleprosjekt.

Et annet triks er å drysse dyret med sagflis.

– Jeg har brukt å ta litt sagflis, eller strø fra burene, og lagt på ryggen til hamsteret. Hvis du ser at sagflisen fortsatt ligger på ryggen til dyret, etter ei uke kan det bety at hamsteret er død.

Men om den ligger i dvale, vil hamstret røre litt på seg i perioder.

– Stort sett vil den, etter noen dager, riste sagflis av seg, ved å børste i pelsen. Så vil den være litt våken, spise og drikke litt, bæsje litt, for så å gå ned igjen i en dvalesyklus, avslutter Melum.