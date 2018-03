Rekordkulde kan gjøre at hamsteren går i dvale

En kaldfront fra Sibir skaper denne uken uvanlig lave temperaturer for årstiden i Sør- og Midt-Norge. Det kan få konsekvenser for de firbeinte vennene vi har som kjæledyr.

Temperatur og tilgang til mat påvirker hvorvidt hamsteren går i dvale. Eller torpor som er en mer passende beskrivelse.

Hamsteren må våkne omtrent hver femte dag for å kvitte seg med avføring og spise, forteller veterinær Kari Bjørnland.

Veterinær Kari Bjørnland ved Sarpsborg Smådyrklinikk forteller at hamstret ikke må varmes opp for fort etter at det har gått i dvale. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Vi får telefoner fra folk der hamsteren har gått i dvale, og en sjelden gang kommer de hit med hamsteren. Noen har dem stående i kjelleren eller andre rom som ikke er i bruk, og der kan det fort bli kaldt, sier hun.

– Det er ikke ønskelig at de går i dvale, for da synker hjerterytmen og de kan få nyresvikt. De gjør dette for å spare energi, så det er ikke bra for dem.

Stephanie Tatjane Meyer har to ganger opplevd at en av hamstrene hennes har gått i torpor. Hun reagerte på at hamsteren ikke våknet til vanlig tid, og sjekket derfor buret.

– Man får jo panikk, for man tror at det er dødt. Jeg sjekket at det levde, og varmet det opp forsiktig ved å legge det på brystet mitt. Da den våknet ga jeg den godt med mat og drikke, forteller hun.

I dvale ved 18 grader

Og Meyer gjorde alt riktig. Veterinær Bjørnland mener det beste er å plassere gnageren i vanlig stuetemperatur, rundt cirka 20 grader og helst holde den unna vegger og gulv.

– Man må være obs på hva temperaturen er ved gulv og vegger. Det kan være kaldt ved veggen, selv om det er varmt der man sitter i sofaen.

Å se at hamsteren faktisk har havnet i torpor kan være vanskelig. Hjerterytmen er lav, og gnageren kan virke død.

Silje Wilhelmsen fra Hamtaro hamsteroppdrett forteller at temperaturen er det første man bør sjekke.

– En hamster kan havne i dvale hvis gradestokken bikker under 18 grader. Den vil fremstå kald og urørlig. Det kan faktisk se ut som at den sover, da kroppen ikke er stiv slik den ville vært hvis den hadde vært død.

Hamsteren Stitch havnet i torpor, men klarte seg fint da den ble varmet opp igjen. Foto: PRIVAT

– Vær tålmodig

Dersom man skulle oppdage at hamsteren har gått i dvaletilstand gjelder det å ikke gi den for mye varme for fort, forteller Wilhelmsen.

– Følg nøye med og unngå for rask oppvarming, da dette kan gjøre vondt verre. Det gjelder å være tålmodig. Som regel vil den våkne sakte, men sikkert.

Stephanie Tatjane Meyer har opplevd at en av hamstrene hennes har gått i dvale to ganger. Hun var heldigvis klar over hvordan hun skulle få hamsteren ut av semi-dvalen. Foto: PRIVAT

Stephanie Tatjane Meyer mener eiere må være flinke til å lese seg opp om dyret sitt. Hun tror at flere har begravet hamsteren sin uten at det egentlig var dødt.

– Og for å unngå at det går i torpor tenker jeg det er viktig å ha redemateriale som gjør at de lager seg et godt og varmt rom, sier hun.