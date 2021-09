Humorquiz: Husker du hvorfor politikerne var «lei seg»?

1/8 Lei seg - men for hva? LEI: Kjell Ingolf Ropstad har havnet i trøbbel den siste uken. Foto: Jon Anders Møllen / NRK KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er i disse dager veldig lei seg etter en sak som Aftenposten publiserte. Hva er det som har kommet fram om Ropstad? At han noen ganger går i kirka bare for å slippe unna husarbeid At han «egentlig ikke har noe til overs for» apostelen Johannes Han har fått gratis bolig i Oslo av Stortinget, samtidig som han eide en bolig i Lillestrøm At han gikk så langt som å be til Gud om å få en bedre parkeringsplass på Stortinget enn Knut Arild Hareide

2/8 Brukte skattebetalernes penger GIKK AV: Saera Khan var lei seg etter avsløringen, og trakk Foto: NRK Saera Khan (Ap) måtte i 2009 be om unnskyldning for å ha oppsøkt noen hun ikke burde, som skattebetalerne attpåtil måtte ta regningen for. Hva var det hun oppsøkte, og brukte flere hundre tusen kroner på? Spåkone Spirituell veileder «Life coach» Personlig shopper

3/8 Hoksruds heftige Riga-tur SMØRBLID: Bård Hoksrud kom seg helskinnet gjennom skandalen, og er en populær politiker kjent for sitt gode humør. Foto: NRK – Jeg er veldig lei meg, sa Bård Hoksrud (Frp) da det ble avslørt at han hadde gjort noe mange mente var kritikkverdig og skandaløst under en tur til Riga i 2011. Hva gjorde Hoksrud? Fotografert i det han stakk fra taxiregningen Kjøpte pins med bilder av nakne mennesker Kjøpte sex av en prostituert Var på strippeklubb

4/8 Gjorde noe «dumt» DUMT: Anne Berit Figenschau gjorde noe uklokt under årets valgkamp som andre la merke til, og som førte til at hun måtte gå ut og si at hun var lei seg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK Denne uka måtte Tromsø-politiker Anne Berit Figenschau (H) gå ut og beklage etter at hun ble tatt i å gjøre noe hun selv omtalte som «dumt». – Jeg er lei meg for dette, sa hun. Hva var det hun ble tatt i? Glemte å ta av seg mikrofonen da hun hånet dialekten til Trygve Slagsvold Vedum Brukte en annen politikers historie som sin egen i et valgseminar Fotografert i det hun gjorde grimaser og spyttet ut restene av en soyaburger hun fikk servert fra MDGs valgbod Ordnet det slik at Rødts valgbod havnet under en husvegg full av måkereir, slik at de færreste våget seg bort for å besøke den

5/8 Lei seg for hva? DIVA: Trude Drevland gikk ut i permisjon da det stormet som verst i 2015. Foto: André Marton Pedersen / NRK I 2015 stormet det rundt Trude Drevland, daværende ordfører i Bergen. Hun ble etterhvert tiltalt i forbindelse med saken, men den ble senere henlagt. Husker du hvorfor Drevland måtte si unnskyld? For å ha slengt et glass pinot noir i ansiktet på en HR-konsulent under et julebord For å ha dratt på shopping, og så fakturert kommunen for klærne som hun «måtte ha» For å ha tatt ordførerkjedet med på ferie til Nice, og brukt det på restaurant Å ha tatt imot gratis reiser med cruisebåt og privatfly, og gitt fordeler til et privat selskap

6/8 Gikk av etter jenteskandale JENTE-GATE: Audun Lysbakken måtte gå av som minister i forbindelse med tabben i 2012. Foto: Nyhetsspiller I mars 2012 gikk Audun Lysbakken (SV) av som barne- og likestillingsminister, etter en jenterelatert tabbe som han var «veldig lei seg» for. Husker du hva det var? Han uttalte i en bisetning at jenter er kategorisk bedre mennesker enn gutter Han ga penger til det såkalte «jenteforsvaret» Han omtalte en annen politiker som «jentete» i Dagsnytt 18 Han sa han var glad det var mange jenter i SV, siden han liker å flørte

7/8 Et/En _______ til besvær TALK TO THE HAND: Navarsete har innlevelse i debatt – her i opphetet diskusjon med en forkjemper for lokalsykehus i 2014. Foto: NRK Liv Signe Navarsete (Sp) ble i 2010 anmeldt for grov korrupsjon av Rød Ungdom, etter å ha tatt imot en gave til en verdi av 26.500 kroner. Hva var gaven som Navarsete senere oppga at hun var lei seg for å ha takket ja til? Et armbånd En smaragdkledd Felleskjøpet-caps Et eksklusivt silkeskjerf En sauebjelle i 22 karats gull

8/8 Da Sylvi gikk for langt SOM REGEL BLID: Sylvi Listhaug var lei seg for anklagene mot henne i 2018, men er ellers ofte i godt humør. Foto: Gunhild Hjermundr / NRK Frp-leder Sylvi Listhaug provoserer ofte, og denne gangen gikk det for langt. Hun var lei seg for at en annen partileder anklaget henne for å nøre opp under hat. Derfor la hun ut en Facebook-status som endte opp med å koste henne jobben som justisminister. Hva skrev hun i statusen? «Jeg synes Hadia Tajik er en skikkelig idiot». Det sa en velger til meg i dag. Er du enig?» «Bjørnar Moxnes er en kommunist, og Rødt vil ødelegge den norske grunnloven vi alle elsker. Burde vi bare sende ham til Nord-Korea?» «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.» «SV vil åpne for fri innvandring, og utradere norsk kultur og kristne verdier. Hvorfor hater SV Norge?»