Allerede til neste år kan turister i Lofoten måtte betale en tilleggsskatt på reiselivsrelaterte tjenester som overnatting, organiserte turer og suvenirer.

Det ble klart da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) besøkte Svolvær i Lofoten torsdag.

Også Nordkapp, Beitostølen, Geiranger og verdensarvfjordene på Vestlandet får innføre en lokal turistskatt, eller besøksbidrag, som regjeringen kaller det.

Lofoten har lenge søkt om å være pilot for en slik ordning, og når detaljene rundt det juridiske og praktiske er klare, er Lofoten først ut.

– Det er en grunn til at jeg er her i Lofoten med et smil om munnen og det er nettopp fordi vi setter i gang prosjekt besøksbidrag her, sier Vestre.

– Det er en region som har ønsket seg det lenge, jobbet for det, vært kreative og kommet med gode forslag – og det synes jeg vi skal belønne, sier Vestre.

Reiselivssjef i Lofoten, Line Samuelsen, er mer enn fornøyd med nyheten som kom i dag.

Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg sitter nesten med tårer i øyene fordi jeg er så glad, og nå er vi endelig kommet så langt at dette kan skje. Vi har i flere år tatt til orde for å få finansiert fellesgodene i regionen fra de besøkende. Vi ser fram til at dette settes i gang, sier Samuelsen.

Samuelsen er fornøyd, og forteller at det har vært et ønske i flere tiår.

– Det første prosjektet var vel i 2009, men vi har snakket om det enda lengre. Dette har vi jobbet for lenge og nå ser vi fram til at det i løpet av året.

NHO har snudd

NHO Reiseliv har vært kritisk til innføring av det de kaller en turistskatt. De har tidligere ment at det er dyrt nok å feriere i Norge uten at det må skattlegges ekstra.

Men nå har de imidlertid snudd.

NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen Foto: Allan Klo / NRK

Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland sier at de erkjenner at det er behov for bedre modeller for fellesgoder enn det som er i dag.

– Vi ser når det er veldig høyt trykk av besøkende i populære områder gir det noen utfordringer som må adresseres. Det er mange måter å gjøre det på.

– Vi er positiv til å teste ut nye måter å løse det på.

En skatt for turister har vært diskutert i flere år. Nå kan Lofoten allerede sommeren 2023 bli pilot for besøksbidrag, eller turistskatt.

– Det er viktig at pengene går uavkortet til å investere i blant annet toalettfasiliteter som det er snakk om. De må ikke gå inn i det store sluket i stats-, fylkes- eller kommunekassa.

– De må avsettes og målrettes mot tiltak som er nødvendig hos den enkelte destinasjonen.

Bjarmann-Simonsen legger ikke skjul på at NHO har vært kritisk til ordningen tidligere. Nå som skatten skal innføres er det viktig at man ser på helheten, mener han.

– Grunnen til at vi har vært skeptisk er at næringen betaler mye skatt fra før av. I forbindelse med pandemien ble næringen hardt rammet og bygger seg fortsatt opp igjen.

– Når man skal innføre noe må man se på helheten i skattetrykket slik at det ikke knekker ryggen på en utrolig viktig næring, særlig for oss i distrikts Norge.

Daniel Bjarmann-Simonsen tydelig på at det er viktig at næringen involveres i innføringen av pilotprosjektet, og at det utarbeides et regelverk som er likt i hele landet.

Har ikke detaljene på plass

Det er enda mye som må på plass før besøksbidraget kommer på plass.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) Foto: Tale Hauso / NRK

– Når vi har ordningen på plass, kan vi sette i gang. Jeg er opptatt av at vi må få ordningen ferdig i løpet av dette året. Når det gjelder spørsmålet om hvordan det skal se ut, er det ulike forslag og modeller til dette.

Næringsministeren er opptatt av at man ikke forhaster seg. De juridiske vurderingene må gjøres grundig og er enda ikke ferdig.

– Vi må sørge for at det skjer på en rettferdig måte, en måte som er lovlig, og som bidrar til at kommunene og områdene får dekket de kostnadene de har.

– Detaljene har vi ikke på plass men det vi vet er at når vi har det på plass så setter vi i gang og da er Lofoten et helt naturlig å riktig sted å starte.