Hotellprisene i Tromsø er dobbelt så høye som i New York og London

– Vi er glade for å være her uansett, og har en eventyrlig julefølelse, sier Niriaina Clemenceau fra Frankrike.

Hun og ektemannen Thomas har vært i Tromsø et par dager. De har sett hvaler, nordlyset og reinsdyr.

De husker ikke hvor mye penger de har brukt under oppholdet i Tromsø, men har spart i ett år for å kunne feriere i Tromsø i romjula.

– Jeg tror at det for mange mennesker vil det bli et kortere opphold på grunn av prisen på hotellene, for eksempel, sier Thomas Clemenceau.

Niriaina Clemenceau og Thomas Clemenceau er i Tromsø på ferie. Foto: Marita Andersen / NRK

– Det er dyrt, men for noen folk er det en drøm å komme hit og oppleve denne julen, all snøen, reinsdyrene og alt. Det er verdt å leve drømmen, sier Niriaina.

I desember har de utenlandske turistene strømmet til Norge, og flest har bestilt tur til Tromsø. Skal man ha et rom fra 30. til 31. desember, må man ut med minst 3440 kroner for et hotellrom på et firestjerners hotell i sentrum av Tromsø, ifølge Booking.com.

På nyåret blir prisene tidvis enda høyere:

Hotellpriser i Tromsø, New York og London Ekspandér faktaboks Tall hentet ut fra Boking.com for opphold 3-4 januar. Dyreste hotell med kriteriene 4 stjerner og under 1 km fra sentrum: New York: NOK 4 959

London: NOK 3 974

Tromsø: NOK 8 330

Oslo: NOK 2790

Trondheim: NOK 2072

Stavanger: NOK 2037 Billigste hotell med kriteriene 4 stjerner og under 1 km fra sentrum: New York: NOK 1 560

London: NOK 2 201

Tromsø: NOK 3 861

Oslo: NOK 1082

Trondheim: NOK 1425

Stavanger: NOK 1528

Dyrere drift

Det er den høye etterspørselen etter hotellrom i byen som gjør at prisene skyter i været.

– Hotellbransjen har i alle år hatt dynamiske priser, som gjør at priser styres etter etterspørselen som er, sier Ida Jakobsen, hotelldirektør Clarion hotell The Edge i Tromsø.

Hun erkjenner at prisene på hotellovernatting er høy sammenlignet med mange andre steder. Det billigste rommet på et firestjerners hotell i Tromsø er 2779 kroner dyrere enn det billigste rommet på lignende hotell i Oslo.

Ida Jakobsen, hotelldirektør Clarion hotell The Edge. Foto: Julie Bendiksen / NRK

– Det er et fantastisk trykk akkurat nå, Tromsø preget av at vi har mange gjester fra hele verden som er her for å oppleve nordlyset. Da fylles belegget opp på hotellet når man har så høyt trykk som man har nå, forklarer hotelldirektøren.

Likevel er det flere faktorer enn mange turister som gjør hotellrommene dyrere. Jacobsen peker på at det har blitt dyrere å drive hotell nå som prisene på råvarer har økt.

Tromsø er full av utenlandske turister denne romjula. Mange betaler dyrt for å bo på hotell. Foto: Turi Enoksen / NRK

Poul Henrik Remmer, lokallagsleder i NHO Arktis og direktør ved Scandic Ishavshotell, mener at aktiviteten i Tromsø ikke er noe som bare kom over natta. Remmer viser til arbeidet allerede på 2000-tallet.

– Hotellene og bransjen generelt har arbeidet målrettet. Det har gitt utslag de siste ti årene, sier han.

Poul Henrik Remmer, hotelldirektør og lokallagsleder i NHO Arktis. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Remmer forteller at det har vært en gradvis økning i antall turister hvert år.

– Tidligere har sesongen startet i slutten av januar, men nå har det begynt inn i desember, sier han.

– Går så det griner

Og allerede før desember er omme kan hotellene i nord glede seg over svært gode besøkstall.

– For desember måned isolert ligger det an til regelrett smadring av alle tidligere noteringer i Nord-Norges største by.

Det sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting. Han analyserer data fra Benchmarking Alliance.

Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting. Foto: Privat

Hotellromprisene i Tromsø i vinter er langt høyere enn de var både i fjor og i siste normalår; 2019, selv når man korrigerer for generell prisstigning i samfunnet, forteller han.

– Akkurat nå går hotellbransjen så det griner, men bakteppet med de siste årene er dystert og fremtidsutsiktene er usikre, sier Wiederstrøm.