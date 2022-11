Dårlige karakterer betyr ikke alt: – Du kommer langt hvis du tør å satse

– Muligheten er stor selv om man sliter litt på skolen, man kan bli suksessrik selv om man ikke har så gode karakterer.

Det forteller Mari Emaus Christoffersen, skoleelev på Alta ungdomsskole.

Hun og venninnen Rikke Kjeldsberg har vært på et motivasjonsforedrag med gründer og leder for Power Norge, Anders Nilsen.

Denne mannen er overbevist om at livet er veldig mye mer enn bare karakterer, og at arbeidslivet er sulten på ung arbeidskraft.

Han mener også at ungdom må tørre å gjøre det de virkelig vil.

– Det er bare muligheter. Ikke vær redd for å prøve nye ting. Ta med CV og søk deltidsjobb, man kommer langt hvis man tør å satse.

Elevene fulgte ivrig med, og var interessert da Nilsen var på besøk. Han håper de er blitt tryggere på hva de vil gjøre videre. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Selv har Nilsen gått egne veier. Han mener at arbeidslivet er mye mer enn karakterer, og at det er håp i et hengende snøre.

Mye er gjort hvis man bare begynner å jobbe.

– Det å ta en deltidsjobb er gull, da får man arbeidserfaring. I mange bedrifter kan man stige i gradene hvis man gjør en innsats, sier han.

Fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo, er helt enig.

– Når du skal søke jobb, spør en arbeidsgiver om viljen til å jobbe, om engasjementet og motivasjonen din. Har du det, så er det bare å kjøre på.

Fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Viktig å ha fokus på skole

Sosial pedagogisk rådgiver og karriereveileder Beate Helms Ålien, på Alta Videregående skole, er enig i at man ikke alltid trenger å følge strømmen.

Men det er viktig å ha fokus på skole også, forteller hun.

– Det finnes mange veier for å nå sine mål. Jeg har alltid ment at for å bli det man vil, så er det viktig å ha fokus på skole.

Ålien møter stadig på elever som sliter faglig, og hun har også merket at elever er mer stresset over karakterene nå enn før.

– Jeg bruker å berolige med at det er flere veier man kan gå. Men vi ser at snittet er blitt høyere, så jeg forstår hva elevene føler.

Beate Helms Ålien opplever at elever er mer bekymret og stresset over skolen nå enn tidligere. Foto: Johan Isak Niska / NRK

– Må jo gjøre det beste man kan

På Alta ungdomsskole er eleven Rikke Kjeldsberg enig med karriereveilederen om at det er viktig å fokusere på skolearbeidet.

– Man må jo gjøre det beste man kan.

På spørsmål om hva hun ellers tenker om framtiden er hun usikker, men sier foredraget var til hjelp.

De to skolevenninnene gleder seg til videregående, og er motiverte til å fullføre ungdomsskolen. Foto: Johan Isak Niska / NRK

– Man ble jo litt roligere, han mannen er jo et eksempel på at det går an å komme seg videre, dersom du ikke får det til på skolen. Man kan jo ikke bare drite i skolen, man må jo prøve også.