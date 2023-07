Harila har satt ny verdensrekord: – Krevende forhold

– Vi er utrolig glade for å være på toppen av fjell nummer 14. Men vi er bare halvveis i dag. Og det er svært krevende forhold her nå, sier Harila fra toppen av K2.

Å klatre ned fra K2 er beskrevet som ekstremt vanskelig. Og ikke minst farlig.

Harila sier følgende om det å ha satt ny verdensrekord:

– Jeg har ikke tenkt så mye på dette ennå. Vi har måttet holde fokus hele veien. Og det vil vi nok gjøre helt til vi er nede. K2 er ingen spøk, sier hun.

Hør intervjuet med Kristin fra toppen av K2:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kristin Harila på toppen av K2».

Klokken 07:45 norsk tid torsdag 27. juli sto eventyreren Kristin Harila (37) fra Finnmark på toppen av K2. Dette er verdens nest høyeste fjell med 8611 meter over havet.

Dermed har Harila besteget alle de 14 fjellene i verden som ruver mer enn 8000 meter. Dette i lag med Tenjin Sherpa,

Og Harila har gjort det på rekordtid. Fra hun besteg det første fjellet i april, har hun og teamet brukt 93 dager på å stå på alle 14 toppene.

Med dette er hun verdens ubestridte raskeste.

– Dette er noe av det største som har skjedd i ekspedisjonsverden på mange år. Hun setter seg hårete mål og bare gjør det. Og det beskriver henne godt som person. Hun har en enorm viljestyrke. Det er rett og slett imponerende. Det er bare å gratulere, sier eventyrer Børge Ousland til NRK.

Polfarer Børge Ousland kommenterer Kristin Harilas nye verdensrekord. Du trenger javascript for å se video. Polfarer Børge Ousland kommenterer Kristin Harilas nye verdensrekord.

Også statsminister Jonas Gahr Støre er imponert over hva finnmarkingen har prestert.

– Jeg har gjennom sommeren fulgt Kristin Harilas ferd mot verdensrekord med stor begeistring. Med en mesterlig kombinasjon av disiplin, ferdigheter og bunnsolid planlegging, har hun besteget verdens 14 høyeste fjelltopper på under seks måneder og seks dager. Det er rett og slett utrolig imponerende!

Statsminister Jonas Gahr Støre er imponert over hva Kristin Harila har fått til. Foto: Mats Rønning / NRK

Det skulle imidlertid ikke bli enkelt å nå toppen.

På grunn av enorme snømengder opp til under armene ble det brukt lang tid. Følget sleit i flere timer på de siste 600 meterne.

Dette melder Harilas pressetalsperson, Rigmor Berthier.

Harilas rekordforsøk 2023 Ekspander/minimer faktaboks Shishapangma, 8013 moh., besteget 26. april. Cho Oyu, 8201 moh., besteget 3. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 13. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 18. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 23. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 23. mai. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 29. mai. Annapurna I, 8091 moh., besteget 5. juni. Manaslu, 8156 moh., besteget 10. juni. Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 26. juni. Gasherbrum II, 8080 moh., besteget 15. juli. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget 18. juli. Broad Peak, 8051 moh., besteget 23. juli K2, 8611 moh., besteget 27. juli

– Målbevisst

Drømmen om verdensrekordforsøket startet etter at Harila besteg Mount Everest og Mount Lhotse i 2021. Da brukte hun 11 timer og 59 minutter fra hun sto på toppen av verdens høyeste fjell til hun besteg det fjerde høyeste.

I 2019 brukte nepalsk-britiske Nimsdai Purja 189 dager på å klatre alle 8000-metertoppene og knuste dermed den forrige rekorden, som var på sju år. Men denne rekorden ble underkjent av Guinness rekordbok i juli.

Året etter prøvde Harila for første gang å bestige alle fjellene over 8000 meter over havet og slå rekorden til Purja. Oktober 2022 måtte hun gi opp rekordforsøket.

Årsaken var at hun ikke fikk klatrelisens til å klatre de to siste fjellene i Kina.

Anita Jonassen er stolt over hva datteren har fått til. Foto: Johan Isak Niska / NRK

– Jeg er skikkelig stolt. Og jeg vet at dette betyr enormt mye for Kristin. Kristin har mer vilje enn de fleste. Når hun vil gjøre noe, gir hun alt hun kan for å få det til. Sånn har det vært siden hun var liten, sier moren til Kristin, Anita Jonassen til NRK torsdag.

Jonassen innrømmer imidlertid at hun har vært nervøs.

– Jeg er vanligvis ikke bekymret for henne, men i natt har jeg kjent litt på det. Nå håper jeg at hun er forsiktig når hun går ned, sier hun.

Mora til Kristin Harila har fått beskjed om at dattera ha nådd toppen av K2. Du trenger javascript for å se video. Mora til Kristin Harila har fått beskjed om at dattera ha nådd toppen av K2.

Forsøk nummer to

26. april 2023 startet rekordforsøkets stoppeklokke på nytt. Da sto vadsøværingen på toppen av Shishapangma i Tibet, 8013 meter over havet.

– Vi har endelig nådd toppen av Shishapangma i Tibet, det har vært en veldig, veldig lang og hard vei opp hit. Jeg er veldig glad, meldte fjellklatreren da.

Kristin Harila viser frem både det norske og det samiske flagget der hun står på toppen av Mount Everest i 2021. Foto: Privat

Da hun den 3. mai sto 8201 meter over havet på Cho Oyu hadde hun besteget alle toppene i løpet av ett år og fem dager. Dermed fikk hun verdensrekorden og ble verdens raskeste siden Purjas rekord ble underkjent.

Underveis slo hun også sin egen rekord fra 2021 og 2022, da hun i mai totalt brukte åtte timer fra Mount Everest til Lhotse.

I juni kunngjorde eventyreren at hun ville halvere tiden på rekordforsøket. Hun ville totalt bruke tre måneder på alle fjellene.

– Jeg tror vi kan klare det. Dersom vi tar Manaslu nå og så de fem i Pakistan, kan vi klare det på tre måneder, så ja, det er mulig, sa hun i juni.

Statsministeren trekker også frem Sommer i P2, hvor Harila snakker om viktigheten av å «tåle det ubehagelige».

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kristin Harila».

Harila og Tenjin Sherpa har nå startet på turen ned fra K2. De håper å nå basecamp torsdag kveld.