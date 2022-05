Én av fem som prøver å bestige Annapurna overlever ikke ferden. Derfor kalles det «verdens farligste fjell». Faktisk har kun én nordmann nådd toppen før Kristin Harila.

Klatreren fra Vadsø er den første norske kvinnen som har besteget fjellet, på 8 091 meter over havet, i Nepal. Hun nådde toppen torsdag denne uken.

Kristin Harila nådde torsdag morgen toppen av Annapurna, den første av 14 topper.

Det har hun klart under ett år etter å ha besteget Mount Everest og nabofjellet Lhotse på samme dag. Hun ble da første kvinne i verden til å klare dette.

Første av 14 topper nådd

Kort tid etter at Harila oppnådde sin store drøm om å klatre verdens høyeste fjell i fjor, satte hun seg et mål om å klatre alle 14 toppene over 8.000 meter på en sesong.

Ikke bare det; hun ønsker å sette verdensrekord ved å gjøre det på litt over fem måneder. Den nåværende rekorden er på seks måneder og seks dager.

Nå er første toppen nådd.

Den norske rekordklatreren er lettet over å ha fått krysset av Annapurna på listen over de 14 fjellene.

Allerede på den første av de 14 toppturene fikk hun kjenne på at rekordforsøket ikke er risikofritt.

– Å nå toppen på Annapurna var krevende. Vi vasset timevis i tung nysnø. Det gikk jevnlige store ras i området, sier Kristin Harila i en pressemelding.

Hun og klatreteamet måtte skynde seg fra en av leirplassene da isblokken de oppholdt seg på begynte å bevege på seg.

Harila har tidligere satt verdensrekord som første kvinne som klatret både Mount Everest og Lhotse på samme dag. Foto: privat

Å bestige utfordrende fjelltopper med tidspress kommer ikke uten fare. Harilas samboer og prosjektkoordinator, Karl-Magnus Malinen, forteller til NRK at sikkerheten kommer først.

– Det er et ønske og et mål å nå det innenfor den tiden som er satt, men man vil aldri la det gå utover sikkerheten.

Annapurna 8 091 m.o.h Dhaulagiri 8 167 m.o.h Kanchenjunga 8586 m.o.h. Mount Everest 8 849 m.o.h. Lhotse 8516 moh Makalu 8 463 moh. Nanga Parbat 8126 moh. Gasherbrum I 8 080 moh. Gasherbrum II 8034 moh. Broad Peak 8 051 moh. K2 / Qogir Feng 8 611 moh. Shishapangma 8 027 moh. Cho Oyu 8 188 moh. Manaslu 8 163 moh.

Hevder seg i mannsdominert sport

Klarer hun målet om å nå alle 14 toppene vil hun være den eneste fra Skandinavia som har gjort dette.

Den nåverende rekorden er på seks måneder og seks dager. Harilas mål er å klare det på under seks måneder.

Miljøet i klatresporten, som foreløpig er svært mannsdominert, har fått øynene opp for den norske klatreren.

– Jeg ønsker å bevise at det er mulig for kvinner å hevde seg i klatresporten, sier Harila.

Den tidligere kvinnelige rekorden på å klatre alle toppene er ni år. Dersom verdensrekordforsøket ikke går helt etter planen, vil hun trolig slå den kvinnelige rekorden likevel.

Klar for neste topp

Går alt etter planen skal hun bestige seks topper til før utgangen av mai. Alle de 14 toppene må være besteget i oktober for å sette verdensrekord.

Selv etter en noe dramatisk episode på vei til toppen av Annapurna er Harila klar for neste topp. Foto: 8kexpedition

– Å forsøke å klatre alle 14 topper i løpet av ett år, er nesten helt ubegripelig selv for en dreven ekspedisjonsklatrer, sier amerikanske klatreren Garrett Madison.

Han har selv besteget Mount Everest elleve ganger, og var den første til å bestige både Mount Everest og Lhotse, ti år før Harila tok samme turen.

Nå ser Harila frem mot den neste toppen på listen, Dhaulagiri, 8 167 meter over havet.