Underkjenner rekorden: Nå er Kristin verdens raskeste

– Vårt standpunkt er slik: Ingen annen verdensrekord ville blitt godkjent hvis ikke hele distansen ble gjennomført.

Det sier Craig Glenday, redaktør i Guinness rekordbok, til Fri Flyt. Nimsdai Purja skal ikke ha nådd selve toppunktet på fjellene Dhaulagiri og Manaslu. Dermed bekrefter Glenday overfor friluftsmagasinet at nepaleseren ikke lenger holder rekorden for å ha klatret alle verdens 8000-meterstopper.

– Nimsdai Purja var ikke på høyeste punkt på to av fjellene i sin rekord, og dermed er ikke tiden hans seks måneder og seks dager, men litt i overkant av to år. Kristin Harila klatret alle 14 fjellene på ett år og fem dager, og dermed har hun verdensrekorden.

Guinness har oppdatert nettsiden sin til at det nå er Harila som har rekorden, men det vil ikke stå i rekordboken før den nye versjonen kommer i høst.

Kristin Harila fra Øst-Finnmark er nå offisielt rekordholder for verdens raskeste til å bestige den ekte toppen av alle 8000-metertopper. Foto: Niranjan Shrestha / AP

Harila vet ikke enda

– Det er positivt at Guinness gjenkjenner rekorden på ett år og fem dager. Men jeg er fortsatt innstilt på å gjøre alle 14 på tre måneder, melder Harila fra Pakistan.

Hun er i basecamp til Gasherbrum, hvor hun blir en dag til før hun og sherpaen Lama startet mot Gasherbrum 2.

– Vi har visst at hun har hatt den rekorden med «true summit» siden 3. mai, sier pressekontakt Rigmor Berthier.

Vadsøværingen har likevel tidligere selv sagt at selv om Nimsdai Purja ikke var på «true summit» på to av fjellene, så har han vært oppe på alle 14 fjell i løpet av seks måneder og seks dager.

Kristin Harila besteg Mount Everest for første gang i 2021. Nå har hun besteget verdens høyeste fjell tre ganger. Foto: Per Steinar Moen / Per Steinar Moen

Vil bruke tre måneder

Hun har fortsatt planer om å slå denne rekorden, ifølge Berthier, selv om hun nå offisielt er rekordholder.

I 2022 prøvde hun for første gang å bestige alle fjellene på over 8000 meter over havet og slå rekorden til Purja. Oktober 2022 måtte hun gi opp rekordforsøket, etter å ha klatret 12 av 14 fjell. Årsaken var at hun ikke fikk klatrelisens til å klatre de to siste fjellene i Kina.

Disse to fjellene startet hun med i år da hun begynte på rekordforsøket på nytt. Dermed hadde hun den 3. mai besteget alle de 14 høyeste fjell i verden.

Harilas rekordforsøk 2023 Ekspander/minimer faktaboks Shishapangma, 8013 moh., besteget 26. april. Cho Oyu, 8201 moh., besteget 3. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 13. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 18. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 23. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 23. mai. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 29. mai. Annapurna I, 8091 moh., besteget 5. juni. Manaslu, 8156 moh., besteget 10. juni. Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 26. juni. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget ... Gasherbrum II, 8080 moh., besteget ... Broad Peak, 8051 moh., besteget ... K2, 8611 moh., besteget ...

Så langt år har hun besteget 10 av de 14 fjellene. I juni kunngjorde eventyreren at hun ville halvere tiden på rekordforsøket.

Hun ønsker å totalt bruke tre måneder på alle fjellene. Så langt har hun brukt to måneder og 16 dager.

Harila snart starte ut mot Gasherbrum 2. Dette blir hennes 11. fjell i år.

Harila vet enda ikke at hun nå er verdensrekordholder. Foto: Kristin Harila

Imponert

Glenday sier at han er dypt imponert over Harila, og han håper og tror klatremiljøet anerkjenner prestasjonen hennes.

– Det er en vanvittig rekord hun har satt, og enda mer vanvittig den nye hun er i ferd med å sette. Jeg har fulgt tett på klatremiljøet og slike rekorder i mange år, og prestasjonen hennes er utrolig, sier redaktøren i Guinness.

Han tror at det kan være en trøst for Nirmal at han fortsatt har verdensrekorden i å klatre alle verdens 8000-metere raskest for menn.

Også Frank Løke, som har møtt Harila på flere av høyfjellene, er svært imponert. Han hadde fra før hørt ryktene i klatremiljøet om at Purja ikke var på den ekte toppen av to av fjellene.

– Det er tøft at en jente fra Nord-Norge nå holder den rekorden.

Løke har troen på at hun kommer til å klare å bestige alle 14 fjellene i løpet av tre måneder.

– Men til sist så er det fjellene som bestemmer om man går opp.