Hammerfest: Skal teste alle elever og ansatte ved videregående

– I går hadde vi en samtale med kommunen, og det ble bestemt å teste alle ansatte og elever på nytt, sier Daniel Randolph, rektor ved Hammerfest videregående skole.

Rett etter midnatt opplyste skolen om at alle elever som ikke har blitt testet etter 26. mai, må ta koronatesten. Elever som har fått påvist korona skal derimot ikke møte opp.

– Vi har omtrent 120 ansatte og 380 elever. Noen ansatte ble testet lørdag. Resten av ansatte og alle elever skal testes søndag, sier rektoren.

Det blir testet flere hundre personer daglig ved teststasjonen i Hammerfest sentrum. Foto: MARIAM ELTERVÅG CISSÉ / NRK

Håper på at skolen åpnes

Denne uka har skolene i Hammerfest kommune vært stengt. Rektor Daniel Randolph er ganske sikker på at situasjonen vil fortsette også neste uke.

Hammerfest videregående skole har vært stengt hele denne uka. Det kan hende at hjemmeundervisningen vil fortsette for elevene også neste uke. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi har allerede bestemt at skolen skal være stengt mandag og tirsdag, sier han.

Lørdag anbefalte kommunelegen og Folkehelseinstituttet (FHI) at Hammerfest kommune skal forbli stengt også kommende uke. Det opplyste ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse.

Politikerne skal avgjøre om de støtter anbefalingen i et formannskapsmøte klokken 13 søndag ettermiddag.

Skolerektoren tror på at forslaget vil bli vedtatt. Samtidig håper han på at nedstengningen ikke vil vare for lenge.

– Slik jeg forstår smittesituasjonen, så er det mulig å slå ned på utbruddet som er nå, og kunne gå tilbake på rødt nivå i en periode.

Rektor Daniel Randolph har et stort håp om at elevene vil avslutte studieåret med å kunne samles på skolen. Foto: Allan Klo

Viktig å kunne komme på skolen

Til tross for at mange elever på videregående i Hammerfest har hatt hjemmeskole store deler av året, mener rektoren at det er viktig å kunne møtes på skolen.

– Vi har stor tro på at det er bedre å ha undervisning på skolen enn hjemmeundervisning, særlig akkurat nå når det er en litt kritisk fase for elevene.

Studieåret nærmere seg slutt, og det er også tid for karakterer.

– Det er viktig å få god nok vurderinger for at vi kan sette standpunktkarakter. Vi har også en del praktiske oppgaver som må gjøres, og som er vanskelige å gjøre hjemme, sier Randolph.

Rektoren tror også på at oppmøtet på skolen er spesielt verdifullt nå under koronautbruddet som har herjet i kommunen den siste tiden.

– Det er en veldig fin ting å kunne møtes og samles igjen etter en sånn opplevelse som har vært. Det, tror jeg, er også veldig viktig å få en avslutning for studieåret etter en vanskelig tid, sier Randolph.

Høyest risikonivå i kommunen

Hammerfest kommune står nå i sitt største koronautbrudd.

Lørdag ettermiddag har kommunen 230 personer med aktiv koronasykdom. Omtrent 2.300 av totalt 11.000 innbyggere er i karantene.

Lørdag ble det kjent at flere politifolk i Hammerfest er smittet med koronaviruset. Flere ved politistasjonen er også tatt ut i karantene. Ifølge Finnmark politidistrikt påvirker dette ikke beredskapen.

Per nå er det flest unge som er smittet med korona i Hammerfest. Men utviklingen går nå over til at det er foresatte som får smitten via sine barn. Det vil si en rekke ikke-vaksinerte mellom 40 og 60 år.

– Situasjonen er alvorlig og jeg går med en uro i magen. Håpet er selvsagt at ingen skal bli alvorlig syk, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss til NRK fredag.

