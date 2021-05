Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg mener ungdom i Hammerfest har fått ufortjent mye tyn og hatmeldinger i sosiale medier etter at koronasmitten brøt ut, sier Sindre Kristiansen.

19-åringen er en av de over 200 personene i Hammerfest kommune som er smittet av covid-19.

Han frykter hatmeldingene kan føre til at det vil ta lengre tid å få kontroll på utbruddet.

– Jeg vet at mange unge i byen er redde for å melde fra, sier Kristiansen.

Mange har testet seg for korona i Hammerfest de siste dagene. Onsdag var rundt 2500 av drøyt 11.000 innbyggere i karantene. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Legen ringer daglig

Kommunen knytter smitteutbruddet til utestedet Fresh i Hammerfest og privatfester i byen både 8.–9. mai og sist helg.

Kristiansen sier selv han ikke har brutt smittevernreglene. Han tror han ble smittet i 17. mai-helga, da han både var ute med venner og samtidig på jobb et sted der han møtte mange mennesker.

Noen dager senere begynte han å føle seg syk. Siden har han hatt sterke symptomer.

– Det var en morgen jeg våknet og tenkte at dette begynte å bli litt skummelt. Men så forbedret det seg heldigvis dagen etter. Men jeg er fortsatt syk og føler meg sliten hele tiden. Selv etter 13 timers søvn føler jeg meg ikke uthvilt.

– Jeg har kontakt med lege hver dag og det føles godt at noen følger meg opp, tilføyer han.

Kristiansen er samfunnsengasjert og aktiv i FpU. Han mener det er viktig å gi korona blant unge et ansikt.

– Det er ikke stigmatiserende å bli syk. Alle kan bli det uansett hvor nøye man følger reglene, mener Kristiansen.

Sindre Kristiansen avbildet før han ble koronasyk. – Jeg håper å bli helt frisk igjen, sier 19-åringen. Foto: Privat

Roser åpenheten

Med 213 smittede og rundt 2500 av drøyt 11.000 innbyggere i karantene, har smitteutbruddet påvirket store deler av Hammerfest kommune.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss roser åpenheten til 19-åringen.

– For å lykkes med å slå ned utbruddet må vi ikke bidra til at terskelen for å be om test, blir høy. I verste fall kommer vi i en situasjon med skjult smitte i samfunnet, og smittespredningen fortsetter. Så tusen takk til Sindre som på modig vis er en tydelig stemme, sier Sivertsen Næss.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, roser åpenheten til de som gir koronasykdommen et ansikt. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Også Preben Aavitsland, smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet, roser åpenheten.

– Dette var veldig oppløftende fra en moden ungdom. Det er sånne budskap og eksempler byen trenger hvis den skal klare å stoppe epidemien. Folk må slutte med hets og anklager.

Kjedelig for ryktebørsen

En annen som har fått mye ros for sin åpenhet er Espen Nordli fra Storslett, bosatt i Alta.

Han fikk korona etter en båttur og var åpen om dette på Facebook.

– Jeg er litt stolt av meg selv. Det er veldig hyggelig at så mange har vært positive til det. Man trenger ikke å skamme seg, sier Nordli, som mener at dette også tar luven av koronalistene som har sirkulert etter utbruddet i Hammerfest.

– Det må jo være jævlig kjedelig for dem som har laget disse listene at de ikke kan skrive meg på den lista, humrer Nordli.

For han var åpenheten viktig av en enkel grunn:

– Det kan både redde liv og forhindre smitte videre, sier han.

I likhet med Kristiansen har også Nordli vært veldig syk med feber, kramper, tung pust og tap av smak og luktesans. .

Mener unge bør rykke frem i vaksinekø

Kristiansen i Hammerfest har fått et annet syn på sykdommen etter at han selv ble rammet.

– Når jeg som 19-åring, og uten noen sykdommer, kan bli såpass nedslått, hvordan må det ikke være for en eldre person eller en i risikogruppa uten det samme immunforsvaret, spør han seg.

Han håper alle tar situasjonen på alvor fremover.

Nå som eldre og folk i risikogruppa er vaksinert, mener han unge bør rykke frem i køen.

– Unge er mer ute blant folk og er mer impulsive. Unge har bare lyst å leve livene sine. Og når smitten kommer blant de unge så blir det mange flere nærkontakter og vanskeligere å få slått ned et utbrudd, sier han.

