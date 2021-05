Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere politiansatte i Hammerfest har testet positivt for korona etter utbruddet som har herjet i kommunen den siste tiden.

Det bekrefter Finnmark politidistrikt til NRK.

Fra før er det kjent at politiet har opprettet en etterforsking etter at over ti ansatte i politiet skal ha vært samtidig på et utested i Hammerfest 12. mai.

Lørdag ettermiddag har kommunen 264 personer med aktiv koronasykdom. Omtrent 2500 av totalt 11.000 innbyggere er i karantene.

Finnmark politidistrikt sier at de har få ansatte som er smittet i Hammerfest, og at utbruddet ikke har påvirket beredskapen.

– Vi har hatt svært liten smitte blant våre ansatte i Hammerfest, sier visepolitimester i Finnmark Trond Eirik Nilsen.

Flere ved politistasjonen er tatt ut i karantene, men Finnmark politidistrikt ønsker ikke å oppgi hvor mange dette dreier seg om.

Flere av politiansatte i Hammerfest er i karantene. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Går ikke utover beredskapen

Koronautbruddet skal ikke ha påvirket deres tjeneste noe mer enn at de måtte stenge publikumstjenesten, skriver Nilsen i en e-post.

NRK har blant annet spurt om hvilke tiltak som er satt inn og hvor lang tid det gikk før det ble iverksatt tiltak, men Nilsen skriver at han ikke kan gå konkret inn på spørsmålene som blir stilt.

– Vi har hatt svært liten smitte blant våre ansatte i Hammerfest. Smitten vi har hatt kan ikke knyttes direkte til bursdagsfeiringen, men har antageligvis skjedd i dagene etter det store smitteutbruddet, i forhold til når symptomene meldte seg, skriver Nilsen.

Bursdagsfeiringen han henviser til er festen 12. mai som nå etterforskes for brudd på koronaregler.

Over ti ansatte i politiet skal ha vært samtidig på utestedet Fresh i Hammerfest. Dette skjedde bare noen dager før det store utbruddet i kommunen.

Men politiet vil altså ikke slå fast at smitten skjedde der.

NRK har også vært i dialog med Politidirektoratet, som sier at det på generelt grunnlag er lav smitte i norsk politi.

– Når det gjelder lokale forhold og antall smittede der, er ikke det noe vi kommenterer, sier Elisabeth Rise, seksjonssjef for politifag.

Ikke kjent med smitteutbrudd

– Jeg er ikke kjent med noen omstendigheter rundt at det eventuelt kan ha vært noe smittespredning innad i politiet, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

På grunn av smitteutbruddet som er i kommunen, sier hun at smitten kan bryte ut hvor som helst.

– Om det er brutt ut smitte på politistasjonen i Hammerfest, så var det stor sannsynlighet for at det kunne skje, i og med at vi har så stor smittespredning i samfunnet.

Næss viser til at kommunen har beredskapsmøter hver dag, hvor politiet deltar.

– Har politiet informert om at deres kontor er berørt av smitteutbruddet?

– Jeg skal ikke referere til hva som blir sagt i møtene våre, men det jeg kan si, er at vi vil få informasjon om det blir behov for å sette inn ekstra tiltak, sier ordføreren.

Hammerfest kommune har holdt daglige oppdateringer på koronasituasjonen siden 19. mai. På bildet gir ordfører Marianne Sivertsen Næss oppdatering fredag 28. mai. Foto: Allan Klo / NRK

Hun sier at det ikke er meldt om at det er behov for ekstra bistand.

– Jeg regner med at politiet både vil informere oss og sette inn tiltak slik at beredskapen blir ivaretatt.

Kommunen sier lørdag at de ønsker å fortsette nedstengingen av kommunen i ytterligere en uke til med strenge tiltak.

Avgjørelsen tas på et ekstraordinært formannskapsmøte søndag.

