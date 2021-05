Smitten fortsetter å stige i Hammerfest. Det siste døgnet kunne kommunen plusse ytterligere 37 tilfeller til den lite hyggelige statistikken. Nå er totalt 259 blitt smittet av Covid -19, i en by med 11.000 innbyggere.

På grunn av at 10 av disse nå er ute av isolasjon, er det totalt 249 med aktiv smitte.

Ikke-vaksinerte foreldre

I dag er det flest unge som er smittet, men utviklingen går nå over til at det er foresatte som får smitten via sine barn. Det vil si en rekke ikke-vaksinerte mellom 40 og 60 år.

– Det som er bra oppi dette er at de eldste og de i risikogruppene er vaksinerte. Men det er klart når smitten nå sprer seg til en eldre gruppe enn det vi har sett til nå, så er dette noe vi følger nøye med på. Vår lokale bistand er klargjort dersom det blir behov, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

– Situasjonen er alvorlig og man går med en uro i magen. Håpet er selvsagt at ingen skal bli alvorlig syk, sier hun.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, er bekymret for egne innbyggere med det store smitteutbruddet. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Seks respiratorer

Hammerfest sykehus har ingen innlagte i dag, men tre har vært inne til behandling i forbindelse med det siste utbruddet.

– I utgangspunktet kan vi ta hånd om drøyt 30 koronapasienter ved Hammerfest sykehus, men den reelle kapasiteten vil være avhengig av personelltilgang, alvorlighetsgrad med mer, sier kommunikasjonsansvarlig Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset.

Han legger til at intensivavdelingen kan ha inntil seks pasienter på respirator. Men også her vil tilgangen på personell være avgjørende for hvor lenge er mulig å opprettholde denne kapasiteten.

Mildere forløp

Smittevernoverlege ved sykehuset Pal Ivan mener det ikke er grunn til stor bekymring, selv om smitten nå går over i en annen aldersgruppe.

– Jeg tror ikke det blir noen galopperende hastighet i nye tilfeller som trenger mer behandling. Men samtidig er det en mulighet, siden spredningen har vært så stor, sier han.

Han føyer til:

– Men det vi ikke tåler nå er fri smitte som blomstrer opp samtidig. Men her mener jeg man har god kontroll med tanke på tiltak som sosial distanse og håndvask. Tiltak vi har sett virker når det praktiseres.

– Studier viser at flere middelaldrende kan slite med senskader som følge av covid-19. Hva tenker du om at nå kan en stor gruppe av disse bli smittet i Hammerfest?

– Ja, den muligheten er der og den får vi ikke total oversikt over før regnskapet er gjort opp. Det litt positive i dette er at det ser ut som om sykdommen har et noe mildere forløp enn vi fryktet i begynnelsen. Utfordringen er den store smittehastigheten, sier Ivan.

Smittevernoverlege Pal Ivan ved Hammerfest sykehus mener folk ikke må uroe seg unødig. Foto: Allan Klo/NRK

Bedre på å overholde tiltak

Han mener folk ikke skal bekymre seg over om Hammerfest har nok respiratorer.

– Det handler i denne runden ikke om hvor mange respiratorer vi kan telle opp. Men likevel skal vi være oppmerksom på at det kan være mulighet for at de som er syke fra før kan bli sykere. Men disse har vi etter mitt syn kapasitet til å ta hånd om, sier overlegen.

Han påpeker likevel at covid-19 må regnes som en farlig sykdom og at omregnet i folketall er utbruddet i Hammerfest massivt.

– Vi har kanskje fått noen nye erfaringer etter dette når det kommer til å forberede folk i enda større grad på sosial distanse. Noen av tiltakene som er iverksatt kom i siste liten. Nå trenger vi at alle holder ut i den siste fasen så er jeg sikker på at vi kommer til å få merke effekten av det etterpå, sier Ivan.