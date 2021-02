– Vi burde blant annet forsøkt å ta ned snø kontrollert i løpet av helga, sier regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen.

De ansatte vurderte selv å forlate området før snømassene veltet over laksemerdene i Davatluft i Altafjorden mandag 15. februar.

Nå tar oppdrettsselskapet selvkritikk for manglende risikovurdering. Skredfaren har vært høy over flere uker i Finnmark.

– Når vi nå har gått gjennom hendelsesforløpet og risikovurderingene, ser vi at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helga som var. Det beklager vi veldig, sier regiondirektør Nikolaisen i en pressemelding.

Ingen mennesker ble skadet i skredet som gikk mandag 15. februar.

Kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, sier til NRK at vinteren kom brått på i år.

– Vi gikk fra en helt snøfattig vinter til at det plutselig kom store snømengder i februar. Vi ble rett og slett tatt på senga. Vi klarte ikke å være like flinke på de forebyggende tiltakene som vi var i fjor, sier han.

På oppdrettsanlegget er det over 1,2 millioner fisk, ifølge Grieg Seafoods. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Turte ikke være på merdene

I pressemeldingen innrømmer ledelsen i Grieg Seafood at det var ansatte på anlegget som selv vurderte det som for farlig å gå ut på laksemerdene mandag.

De ansatte hadde klokelig trukket seg unna. De kunne filme skredet da det raste nedover fjellsiden og ned på merdene med 1,2 millioner fisk.

– Syke satan, der går det et skred til, roper en av de ansatte i videoen NRK har fått tilgang til via Grieg Seafood.

– Jeg vil rose de ansatte for riktig håndtering både i forkant og etterkant av raset. De vurderte forholdene som for utrygge til å gå ut på ringene. Det var helt etter boken, sier regiondirektør Nikolaisen.

Regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen, beklager at de ikke tok skredrisikoen på alvor. Foto: André Bendixen / NRK

Skulle flytte anlegget

Dette er det andre snøskredet som har truffet anlegget i Davatluft. I 2018 gikk også et stort snøskred på samme sted.

– Grieg Seafood Finnmark satte da umiddelbart i gang med en prosess for å flytte anlegget til et sikkert sted. Det innebar blant annet skredutredninger og nødvendige søknadsprosesser, sier Nikolaisen.

18. februar 2020 ble ny plassering godkjent av Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Planen har deretter vært å flytte anlegget etter at nåværende fisk er slaktet ut i sommer. Det er noe også Fiskeridirektoratet støttet, sier regiondirektøren.

– Det aller viktigste er at alle ansatte kom fra denne forferdelige hendelsen i god behold. Vi er veldig glade for at skadene i all hovedsak kun er materielle, sier han.

Å stoppe driften i et oppdrettsanlegg medfører store økonomiske tap.

Kommunikasjonsrådgiver Roger Pedersen avviser imidlertid at økonomiske hensyn har trumfet sikkerheten i dette tilfellet.

– Nei, overhodet ikke. Sikkerheten kommer alltid først.

– Så det som skjedde mandag var en glipp?

– Det var en ren glipp, og det har vi og innrømmet og beklaget, sier Pedersen.

Fra lufta kan man se tydelig at rester fra snøskredet ligger igjen i fiskemerden midt i bildet. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Fare for villaksen

Rømmingen kunne fått store konsekvenser for villaksen i Altaelva, som ligger få mil unna oppdrettsanlegget. Så langt har selskapet konkludert med at skadene på merdene ikke har ført til rømming av betydning.

– Vi jobber hele tiden svært hardt for å unngå rømming fra alle våre anlegg. Vi er bevisste på at vi oppdretter laks i nærheten av Altaelva, verdens beste villakselv, og vårt ansvar for å unngå å påvirke den. Vi er lettet over at skredet ikke har ført til en større rømming.

– Men hver fisk som rømmer én for mye, og vi er ikke fornøyde med at vi per nå har fanget seks oppdrettslaks i gjenfangstgarnene, sier regiondirektør Nikolaisen.

Ifølge direktøren skal selskapet sammen med skredeksperter og de ansatte på anlegget lage et opplegg for å følge skredrisikoen tettere gjennom resten av vinteren.