Ingen personer er skadd etter at et snøskred traff et oppdrettsanlegg på Stjernøya i Altafjorden.

– Det er flere hundre meter bredt. Det er til sammen gått tre ras i området i løpet av formiddagen, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til NRK.

Ingen av de ansatte ved oppdrettsanlegget skal ha vært der da raset gikk.

Grieg Seafoods eier anlegget. Til NRK bekrefter samfunnskontakt Roger Pedersen at det er over 1,2 millioner fisk i merdene. Det er fortsatt usikkert om fisk har rømt.

– Et snøras har truffet deler av et av våre anlegg i Alta kommune. Alle ansatte er i god behold, og myndigheter og Alta kommune er varslet. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen og må komme tilbake når vi har mer informasjon, skriver Pedersen i en SMS.

Fra lufta kan man se tydelig at rester fra snøskredet ligger igjen i fiskemerden midt i bildet. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Oppdrettsanlegget ligger i et område som overvåkes nøye for å bekjempe laksesykdommen ILA. En lakserømming kan derfor være svært alvorlig.

Store snømengder

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren Troms og Finnmark, opplyser at de har fått melding om fare for rømning. Det kan bli aktuelt med gjenfangstfiske, men Fiskeridirektoratet må først få oversikt over situasjonen.

Ifølge Fiskeridirektoratet har Grieg rapportert om skader på anlegget. Det kan ha rømt fisk og at det da må settes igang gjenfangstfiske med garn. På grunn av fortsatt snøskredfare, kan det ikke sendes inn mannskaper for å sjekke skadene før geologer har vurdert skredfaren. Geologer er på vei ut med helikopter. Også direktoratet har sendt et fartøy til stede med undervannsdrone.

På oppdrettsanlegget er det over 1,2 millioner fisk, ifølge Grieg Seafoods. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Politiet forteller til NRK at det er en kombinasjon av snømengder og været som har utløst skredet.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekrefter at kommunen har fått informasjon fra Grieg Seafoods. Ifølge han er det båter på vei til anlegget med undervannskamera for å få oversikt.

Ifølge skredvarslinga er det betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark og i Nord-Norge for øvrig.

Også i år 2018 opplevde oppdrettsanlegget snøskred på nært hold. Ifølge Ilaks.no ble Grieg advart av et fjellsikringsfirma om nye snøskred.