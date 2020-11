Hva er regjeringens standpunkt til forskning på fusjonsenergi?

Regjeringen har ikke hatt en egen diskusjon på fusjonsenergi. Spørsmål knyttet til kjernekraft ble grundig behandlet på 70-tallet. Bygging av kjernekraft fikk ved behandlingen ingen støtte i Stortinget, og kjernekraft har siden ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen. Institutt for energiteknikk har betydelig kompetanse innen nukleær energi og vi er for eksempel kjent med at Equinor er engasjert i forskning på fusjonsenergi og at det er et miljø som er relevant for dette i Universitetet i Tromsø. For å møte klimautfordringene på energiområdet, vil energiforskningsinnsatsen i Norge konsentreres om områder der vi har et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger, i tråd med anbefalingene gitt av Energi 21 - den nasjonale forskningsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi.

Hvilke energikilder vil være viktigst for Norge om 30 år?

Det er vanskelig å gi detaljerte prognoser langt frem i tid. Utviklingen i teknologi og muligheten for å utnytte våre energiressurser er i stadig endring. Hvilke energikilder som vil tas i bruk avhenger av hvordan kostnadene ved ulike energiteknologier utvikler seg. Og her gjør mange land en stor innsats for at nye teknologier skal bli lønnsomme alternativ. Store ressurser blir brukt til forskning og utvikling og demonstrasjon. Det har også vært en stor satsing på å ta i bruk fornybare energikilder selv om de ikke har vært helt modne og lønnsomme. I dag ser vi at både solkraft og vindkraft er konkurransedyktige alternativer.

Utviklingen er også avhengig av infrastrukturen. Overgang til elbiler og elektrisk drevne ferger krever at ladeinfrastrukturen er så god at den kan konkurrerte med den veletablerte infrastrukturen for bensin og diesel. Vi må ha et kraftnett som er sterkt nok til å håndtere den økte elbruken.

All energiutnyttelse påvirker omgivelsene. Fossile energibærer påvirker klima. Teknologier som kan utnytte fornybare energikilder vil også påvirke naturmiljøet på en eller annen måte. Hvor mye energi vi vil trenge om 30 år vil være avhengig av om vi allerede nå prioriterer energieffektivisering når vi bygger våre byer, bygninger og industri. Her i Norge har vi svært strenge krav til energibruk i bygg, og industrien har hatt mange spennende effektiviseringsprosjekter, men det er selvfølgelig mer å gjøre på dette feltet.

I motsetning til de fleste andre land har Norge allerede en utslippsfri kraftsektor, basert på produksjon av vannkraft og noe vindkraft. Dette vil også være bærebjelken i den norske strømproduksjonen om 30 år. I tillegg tror de fleste at solkraft vil få større utbredelse. Vindkraft til havs er foreløpig dyrt å produsere, men teknologien er i rask endring. Hydrogen vil trolig bli mer lønnsomt å ta i bruk de neste ti-årene.

Gjennom energi og klimapolitikken legges det nå aktivt til rette for en overgang fra fossil energikilder til fornybare energikilder i Norge. Norge ligger høyt i bruken av fornybar elektrisitet. Vi ser nå at elektrisitet tas i bruk i transportsektoren, i industrien og i petroleumssektoren. Dette erstatter bruken av fossile energibærere som olje og gass. Vi tror at denne utviklingen bare vil fortsette de neste 30 årene.