Når nokon produserer sin eigen straum, blir det meir ledig straum til andre. Og leverer dei straum, blir det enda meir som straumnettet kan ta i mot.

Med solcelleanlegg på tak og fasadar kan du bli Plusskunde, som kan levere straum ut på nettet som du ikkje brukar sjølv.

Nettselskapa må ta i mot overskotet ditt.

Avgrensinga er kapasiteten i straumnettet. Dette kan variere frå nettselskap til nettselskap og kor du bur i landet. Dette kan du sjekke med ditt lokale selskap.

Eit alternativ til å sende straumen ut på nettet er å samle den i eit batteri, men batteri er foreløpig dyrt. Kontakt ditt lokale nettselskap.

Nokon nettselskap leiger ut plass i batteri, slik at du kan hente tilbake straumen når du har bruk for den. Denne teknologien er under rask utvikling.