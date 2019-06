33 år etter Tsjernobyl må fortsatt 37 norske kommuner måle radioaktivitet i husdyr

– Hvem skulle trodd at ei lita nordnorsk fjellbygd kunne bli rammet av ei atomulykke i Europa. Over natta sto vi maktesløse, sier sauebonde Laila Hoff fra Hattfjelldal.

Hun er en av hundrevis av norske bønder og reindriftsutøvere som fikk kjenne Tsjernobyl-katastrofen på kroppen.

– Bønder i Hattfjelldal måtte vi legge om drifta for å tilpasse oss den nye virkeligheten. Det var mye strev i mange år etter Tsjernobyl, sier sauebonde Laila Hoff. Foto: Laila Hoff

Og 33 år etter ulykken er det ikke fortsatt ikke over.

Det vil ta flere tiår før den radioaktive forurensingen i utmark er så lav at det ikke lenger er nødvendig med tiltak for å redusere radioaktivitet i kjøtt og melk.

– Tsjernobyl-ulykken viser at matproduksjonen vår er sårbar. Det er skremmende sier Hoff.

Det radioaktive stoffet Cesium-137 brytes ned svært sakte. Det finnes derfor fortsatt i jorda i områdene som ble berørt av Tsjernobyl-ulykken. Stoffet blir tatt opp av planter og sopp, som igjen blir spist av sau, rein og andre beitedyr.

– Vi regner med at mange bønder må leve med såkalt nedfôring i svært mange år til. Det betyr at dyrene må gis fôr som er fri for stråling før de kan slaktes, sier forsker Runhild Gjelsvik i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Dersom det radioaktive innholdet overskrider grenseverdien må bøndene utsette slaktingen til nivåene er gått ned.

Verdens verste atomulykke

Det var natt til 26. april 1986 at en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket i Tsjernobyl i daværende Sovjetunionen eksploderte.

Enorme mengder radioaktive partikler ble ført nordover med vindstrømmer.

Reaktor 4 i atomkraftverket i Tsjernobyl eksploderte 26. april 1986. Anlegget brant i ti dager etter eksplosjonen. Foto: Nyhetsspiller

Værforholdene var slik at Norge var det landet utenom Sovjetunionen som fikk mest av det farlige nedfallet. Den radioaktive skyen dreide etterhvert vestover over Norge ved Lierne 28.–29. april.

Søndre Nordland og nord i Trøndelag ble særlig hardt rammet. Men også områder i Oppland, Hedmark og Buskerud merket nedfallet av Cesium-137.

Cesium 137 Ekspandér faktaboks Cesium er grunnstoff i gruppe 1 (alkalimetallene). Kjemisk symbol Cs, atomnummer 55. Cesium har flere isotoper. Det var isotopen 137Cs som ble spredt i naturen etter nedsmeltingen av en rektor ved kjernekraftverket i Tsjernobyl. Isotopen 137Cs, som er en betastråler, dannes ved fisjon av uran, og er ved siden av 90Sr et av de farligste fisjonsproduktene ved atomsprengninger. Den tas opp av plantene istedenfor kalium og blir fullstendig resorbert av mage- og tarmveggene. Isotopen Cesium 137 har også vært brukt som strålingskilde til kreftbehandling og i dybdemåling og geofysiske instrumenter. Cesium (Cs-137) var et av de radioaktive stoffene som ble spredd fra Tsjernobyl i 1986. Stoffet har en halveringstid på 30.07 år. Kilde: viten.no; wikipedia, store norske leksikon.

– Store mengder radioaktive stoffer regnet ned over Nord-Trøndelag, Nordland, Jotunheimen og Valdres. Mest falt det ned i områder hvor det regnet, forteller Gjelsvik.

Det radioaktive stoffet la seg over planter, vekster og vann. Derfor ble det bøndene og reindriftsnæringa som ble hardest rammet.

– Det første året ble alt kjøttet destruert. Det var ikke menneskemat. På det meste var dyr på nedfôring i 11 uker. Det var reinsdyr, sier Laila Hoff.

– Skremmende TV-serie

Emily Watson spiller kjernefysikeren Ulana Khomyuk i Chernobyl. Foto: HBO Nordic

I HBOs nye, kritikerroste miniserie «Chernobyl» får TV-seerne et skremmende møte med Tsjernoby-katastrofen. Den tidligere sovjetiske statslederen Mikhail Gorbatsjov har uttalt at ulykken trolig var den egentlige årsaken til Sovjetunionens kollaps.

Den sovjetiske toppledelsen la katastrofen i mørke, og ute i verden ante ingen noe om hva slags drama som utspilte seg innenfor den sovjetiske grensa.

NRK Filmpolitiet kaller serien en «sabla god serie som treffer i fremtidsangsten» og gir den terningkast fem.

– For oss som ikke fikk med oss Tsjernobyl-ulykken i vår samtid, er dette en av vårens viktigste historietimer på TV, skriver anmelderen.

– Lav risiko for folk flest

Her er oversikten over hvilke kommuner som må kontrollere dyrene sine for radioaktivt cesium før de kan sendes til slakt. Tidligere var det 145 kommuner, men nå antall kommuner er nå redusert til 37. Foto: Statens strålevern

Det er fortsatt strid om hvor mange som har mistet livet etter Tsjernobyl-ulykken. FN regner med at mellom 4.000 og 9.000 mennesker har dødd som en direkte konsekvens av atomulykken.

Miljøorganisasjoner opererer med dødstall på over 100.000.

Stråling fra radioaktive stoffer kan øke risokoen for å utvikle kreft, og risikoen øker med stråledosen. Risikoen for helseskader som følge av Tsjernobyl-ulykken er svært lav for folk flest, ifølge forsker Runhild Gjelsvik.

– Det ble tatt grep for å hindre forurensing i kjøtt og melk. I tillegg ble det lagt ned forbud mot å fiske ferskvannsfisk i de mest utsatte områdene. Vi har ikke sett noen negative effekter for miljøet ved de nivåene av radioaktiv forurensing som finnes i Norge, sier hun.

Helseskader ved radioaktiv stråling Ekspandér faktaboks Store mengder radioaktiv stråling kan skade celler og DNA i kroppen.

Cellen vil stort sett klare å reparere DNA-

skader selv, men noen ganger kan en

skade utvikles til kreft senere i livet.

skader selv, men noen ganger kan en skade utvikles til kreft senere i livet. Risikoen for å få kreft antas å øke med stråledosen.

Cesium (Cs-137) var et av de radioaktive stoffene som ble spredd fra Tsjernobyl i 1986.

I tillegg ble det spredt radioaktivt jod.

Radioaktivt jod og cesium er blant stoffene som gir størst helserisiko, blant annet kan det føre til kreft i skjoldbruskkjertelen.

Strålingen fra jod er kraftigere enn den fra cesium, men jod halveres i mengde på bare 8 dager. Cesium tas opp av musklene i kroppen, men skilles ut etter en tid. Kilde: TU, forskning.no.

– Forurensningen etter Tsjernobyl er langt mer langvarig enn først ventet, opplyser forsker Runhild Gjelsvik i Statens strålevern. Foto: Åsmund Holien Mo

Sauebonden i Hattfjelldal føler seg ikke helt overbevist om at atomulykken ikke har fått konsekvenser.

– Jeg er ingen lege, men det er mange krefttilfeller blant dem som jobber i reindrift. Grenseverdien for omsetning av sauekjøtt er 600 bequerel. I reinkjøtt er grensen på 3000 bequerel. Det kan jo ha en sammenheng, sier Hoff.

Går sakte, men sikkert ned

Selv om Tsjernobyl-ulykken fortsatt skaper trøbbel, går det framover.

– Etter Tsjernoby måtte bønder i 147 kommuner i 12 fylker måle radioaktiviteten i sau og andre husdyr hver høst før de leveres til slakting. I dag er det bare 37 kommuner igjen, sier Runhild Gjelsvik.

Cesium-137 har 30 års halveringstid. Det betyr at kun halvparten er forsvunnet på fra norsk natur.

– Nå har det gått 30 år. Likevel er det nok radioaktiv forurensing i jorda til at nivåene i sopp og planter kan skape høye nivåer i beitedyr.

Hva er becquerel? Ekspandér faktaboks Becquerel, symbol Bq, er måleenhet for aktivitet av et radioaktivt stoff.

Becquerel ble vedtatt som SI-enhet i 1975. Den erstatter enheten curie.

Måleenheten er oppkalt etter den franske fysikeren Antoine Henri Becquerel.

Antall becquerel angir bare det antall strålekvanter eller partikler som sendes ut. For å bestemme virkningen av strålingen (som måles i gray eller sievert), må man også vite hvilken type stråling som sendes ut og hvilken energi strålingen har, eller hvilken radionuklide (radioaktiv nuklide) som stråler. Kilde: Store norske leksikon

Soppår gir mer becquerel

30 år etter Tsjernobyl-ulykken slipper endelig 110 kommuner å måle radioaktivitet i husdyr før slakting. Foto: Knut Valberg

Selv om det går nedover, skjer det stadig ting som gjør at radioaktiviteten i kjøtt og melk fra dyr i utmarksbeite i Nordland, Oppland og Trøndelag går opp.

Det skjedde i 2018 da verdiene plutselig ble doblet. Årsaken var et usedvanlig godt soppår.

Sopp har evnen til å ta opp mye radioaktivitet – opp til 1000 ganger mer enn gress og planter. Sju år etter ulykken ble det målt 68.000 bequerell i sopp i Norge.

Noen sopper er radioaktive verstinger. Rimsopp tar opp mye forurensing, mens kantarell ikke gjør det.

Det har gått 33 år siden deler av Norge ble forurenset av radioaktive stoffer fra Tsjernobyl.

Den langsiktige utviklingen viser en nedgang i antall sauer med for høye nivåer av Cesium-137 i kjøttet. Det er likevel store variasjoner fra år til år , og flere steder vil det være behov for kontroll og tiltak i mange år framover, sier Runhild Gjelsvik i direktoratet.

Sauebonde Laila Hoff ser ikke bort fra at det gjelder hennes egen hjemkommune. Selv er det flere år siden det ble målt radioaktivtet i hennes sauer. Det er hun sjeleglad for.

– Det var den beste nyheten vi kunne få. Som bonde og matprodusent ville det vært utenkelig å markedsføre kjøtt fra rene, norske fjellbeiter dersom det hadde inneholdt radioaktive stoffer.

En katastrofe som også fikk store konsekvenser i Norge. Dette kartet viser hvilke kommuner som inngår i observasjonssonen til Statens strålevern. Foto: Statens strålevern