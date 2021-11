Frykter koronatiltak i Tromsø vil koste reiselivet dyrt – ber regjeringen bla opp

1. Tiltak for å hindre smitte fra ukjente

• Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs

• Påbud om bordplassering og bordservering på serveringssteder

• Påbud om faste tilviste plasser på arrangementer

• Påbud om avstand mellom deltakere på treningssentre og bassengbad

• Påbud om faste tilviste plasser på opplevelsesaktiviteter, alternativt bruk av munnbind

2. Tiltak for å bremse smitte mellom kontakter i fritida

• Forbud mot turneringer i idretten (for voksne)

Anbefalinger:

• Maksimalt 20 personer i sosiale sammenkomster i private hjem

• Anbefalt avstand i henhold til veileder ved korøvelser og korpsøvelser

3. Tiltak for å bremse smitte på arbeidsplasser/skoler

• Innføre påbud om hjemmekontor der dette er mulig og hensiktsmessig

• Innføre trafikklysmodellen i skoler og barnehager

Anbefalinger:

• Økt bruk av digitale møter

• Unngå sosiale sammenkomster på tvers av organisasjonen