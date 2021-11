– Det betyr at vi får mindre å gjøre og mindre inntekt. Vi ønsker å vise hva vi har her i Alta. For oss er de veldig viktige kunder, sier Trond Strifeldt.

Som daglig leder på opplevelsessenteret Pæskatun i Alta hadde han sett frem til å ta imot turister fra hele verden i vinter.

Men ettersom turister fra USA selv må betale for å bruke de første ti dagene i Norge på karantenehotell, frykter han amerikanerne dropper å reise hit.

Et mulig tegn på dette er at 12 cruiseskip har avlyst sine anløp til Alta denne vinteren.

– Det er tilbake igjen til da pandemien kom. Det var tap av kunder, gjester og penger. Det er det som skjer, noe som er trasig, sier Strifeldt.

Trond Strifeldt hadde tyske turister på besøk nylig, noe han beskriver som en glede det var lenge siden han hadde opplevd Foto: Gyda Katrine Hesla / NRk

Frp vil åpne for amerikanerne

Gjestene som kommer med cruiseskipene på vinteren har blitt en viktig inntekt for flere bedrifter i Nord-Norge.

Derfor mener Fremskrittspartiets Bård Hoksrud at helseministeren må ta tak i dette.

– Må man i syv eller ti dagers karantene er det klart man velger å reise til andre land. Når andre land i Europa klarer å få på plass en løsning, burde vi klare det i Norge også, sier han.

Hoksrud mener at så lenge amerikanerne er fullvaksinerte og kan dokumentere det, bør amerikanerne få lov til å slippe karantene.

– Det er kjempetrøblete for en reiselivsnæring som har slitt under pandemien og som trenger å komme tilbake og få turistene tilbake. Vi vet at amerikanske turister legger igjen mye penger, så dette er krise for mange mindre reiselivsbedrifter, sier han.

Bård Hoksrud er redd turistene vil finne seg andre faste reisemål om det blir for trøblete å besøke Norge. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Vurderer endringer jevnlig

Ifølge statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, kan ikke folk som bor i et land utenfor EU, EØS og Schengen eller Storbritannia reise til Norge nå med mindre de faller inn under unntaksbestemmelsene.

Men de kan teste seg ut av karantenen med en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

– Karantenehotellordningen er fjernet som krav, men er midlertidig videreført slik at de som har karanteneplikt, men ikke har annet egnet karantenested kan oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden, sier han.

Bekeng forteller at det vurderes jevnlig om innreisetiltakene skal endres.

– Dersom USA får et koronasertifikat som er verifiserbart for norske myndigheter, vil det innebære at fullvaksinerte får innreise til Norge uten krav til karantene, test eller innreiseregistrering, sier statssekretæren.