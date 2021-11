Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Situasjonen er uoversiktlig. Vi ser et smittetall som øker veldig raskt, helsetjenester i kommunene er ganske overarbeidet allerede, og sykehusinnleggelsene øker, sier statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

Hun er redd den økende smittesituasjonen i landets nordligste fylke vil bli en så stor overbelastning at helsetjenestene og sykehusene vil bryte sammen.

Samtidig ber hun nasjonale myndigheter komme med en god felles veiledning til kommunene, ettersom de synes det er vanskelig å sitte hver for seg og gjøre vurderinger.

Derfor vil hun nå trekke i nødbremsen og anbefale kommunene å sette inn tiltak før det kommer så langt.

– Det går mot jul, og jeg håper at vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte. Derfor er det behov for en ny runde med dugnad nå. Det tror jeg alle nå innser, slik som smitten nå brer om seg, sier hun.

Elisabeth Vik Aspaker tror alle innser at det blir en ny dugnad i Troms og Finnmark nå som smitten brer om seg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Savner bedre smittekontroll på grensen

I tillegg har Vik Aspaker en bekymring tilknyttet utenlandsk arbeidskraft, som både byggebransjen og fiskerinæringen er avhengige av å ta inn.

– Vi ser at grensekontrollen ikke er så god som den har vært tidligere. Nesten ingen testes på grensen. Da må vi finne løsninger mellom arbeidsplass, arbeidsgiver og kommune for å kunne sjekke folk om folk er smittet og hvilken vaksinestatus de har.

Derfor mener hun det burde være aktuelt å tilby vaksiner til arbeidskraften som kommer utenfra ettersom de kanskje skal oppholde seg i kommunene i flere måneder fremover.

Smitte i flere kommuner

I Finnmark er det lokal smitte flere steder.

I Hammerfest er 59 personer hittil smittet denne uken.

I Alta er smittetendensen på vei ned, men det siste døgnet er 11 personer smittet, ifølge Altaposten.

Det er også registrert smitte i Karasjok. Der er 15 personer bekreftet smittet av koronaviruset siden onsdag, melder kommunen i en pressemelding.

To personer er innlagt på Hammerfest sykehus med smitte, ifølge Finnmarkssykehuset.

Også i Vadsø, Porsanger og Sør-Varanger er det registrert smitte.

I Vadsø oppfordres folk til å bruke munnbind inne hvis man ikke klarer å holde én meters avstand til hverandre. Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi sier at kommunen jobber for å få kontroll på situasjonen.

Ny smitterekord i Tromsø

Tromsø kommune innfører fra tirsdag neste uke påbud om munnbind, hjemmekontor, bordservering og antallsbegrensning på arrangement som tiltak som følge av smittesituasjonen.

Det siste døgnet har 101 personer testet positivt for koronaviruset i kommunen. Det er det høyeste antallet registrerte noensinne.

Ved testsenteret i Tromsø er det stor aktivitet. Foto: Veronica Turnage / NRK

I tillegg anbefales det å ikke ha mer enn 30 personer på hjemmebesøk, tilrettelegging for digital arbeidsplass, at man skal unngå sosiale sammenkomster for folk på tvers av arbeidssteder og tilrettelegging for sitteplasser og håndsprit lett tilgjengelig på arrangementer.

Selv om tiltakene ikke innføres før neste uke, oppfordrer kommuneoverlege i Tromsø Inge Hilde Tandem folk til å følge tiltakene nå.

– Vi er inne i en ny fase nå, hvor vi skal leve med dette. Men når det blir for stor belastning på helsevesenet, må vi innføre tiltak, sier Trandem.

Helsedepartementet, Helse Nord og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fredag kveld et møte for å diskutere koronasituasjonen nord.

Kommuneoverlege Inge Hilde Trandem ber folk holde seg hjemme om de er syke, teste seg og holde avstand. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK