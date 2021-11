NHO om tiltakene i Tromsø: – Må kompenseres langt bedre enn sist

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ida Kristine Jakobsen, hotelldirektør ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø, frykter nye restriksjoner på sikt kan knekke hele bransjen.

Hun reagerer på at det er reiselivs- og serveringsbransjen, og ikke skolene, som nå får de tøffeste restriksjonene.

– Nok en gang rettes det inn mot vår bransje og ikke mot der man ser at smitten sprer seg, sier hun.

Jakobsen sier hun har forståelse for at det må gjøres noen grep.

– Men det hadde vært viktig om man tok hensyn til at vår bransje har vært i knestående i to år allerede, og at man nå har vært i en fase over en lengre periode der vi holder på å bygge oss opp igjen. Dette rammer bransjen hardt, sier hun.

Ida Jakobsen ved hotellet The Edge i Tromsø går en usikker vinter i møte. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Innfører tiltak

Fredag nådde Tromsø smittetoppen med 101 personer bekreftet smittet det siste døgnet.

Samtidig varslet Tromsø kommune om at både påbud og anbefalinger er underveis. Dette forventes å bli innført førstkommende tirsdag.

Tromsøs varaordfører, Marlene Berntsen Bråthen (Sp) sier at «alle innbyggere» rammes av tiltakene.

– Vi ønsker å skåne barn og unge, samtidig som vi må ta hensyn til sykehusene som er under stor belastning. Jeg forstår at reiselivs- og serveringsbransjen er frustrert, men det er nødvendig med tiltak nå for å komme oss gjennom pandemien, sier hun.

Men også NHO Reiseliv reagerer på at mange av tiltakene rammer reiselivet.

Dette mener NHO berører reiselivet: Ekspandér faktaboks Forslag til påbud: Påbud om munnbind inne der en ikke kan holde avstand til andre, i butikker, fellesarealer på kjøpesenter, kollektivtrafikk, serveringssteder når en ikke sitter i ro ved bordet.

Barer og restauranter: For serveringssteder og arrangement med skjenkebevilling skal servering av mat og drikke kun skje ved bordet – og alle må ha sitteplass. Bordservering vil gjelde fra 17.00 til ordinær stengetid.

Arrangement: For private arrangement på offentlig sted, som et bryllup eller julebord, blir det antallsbegrensning på 100 personer. Antallsbegrensningen gjelder ikke for kurs, konferanser og lignende. Dette er anbefalingene: Sammenkomster hjemme: Det anbefales ikke å være mer enn 30 personer innendørs på sammenkomster hjemme. Ikke mer enn 30 på besøk av gangen.

Alle innbyggere over 18 år: Reduser antall personer du er sammen med i sosiale sammenheng i løpet av uken

Hold avstand til andre utenom husstanden når du er på offentlig sted.

Til arbeidsgivere: De ber om at det legges til rette for digitale møter der det er mulig og hensiktsmessig, og at de ikke arrangeres sosiale samlinger på tvers av virksomheter.

NHO: – Ikke treffsikkert

− Dette er inngripende tiltak som gjør at hoteller, restauranter og utelivsbransjen i Tromsø vil tape gjester og sårt tiltrengt omsetning i den viktige julebordsesongen, en sesong som skulle hente inn noe av det store tapet de allerede har lidd på grunn av korona.

Det sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

I en pressemelding skriver Devold at myndighetene må være restriktive med å innføre restriksjoner i en situasjon der 90 prosent av befolkningen er vaksinert.

– Situasjonen vi har nå skiller seg vesentlig fra den situasjonen vi hadde på samme tid i fjor, da ingen var vaksinerte. Det å begrense sosial kontakt med personer som er fullvaksinerte er ikke et treffsikkert tiltak, sier Devold.

– Bør kompenseres

Marlene Bråthen, varaordfører i Tromsø, sier tiltakene kan komme til å vare en god stund. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Devold mener myndighetene nå må kompensere for tapt omsetning. Hun mener kompensasjonsordningen, som har vært regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien, ikke holder.

– Derfor må nye inngripende tiltak kompenseres for langt bedre enn det vi hadde sist, sier hun.

Også Næringsforeningen i Tromsøregionen etterlyser «raske og treffsikre kompensasjonstilskudd som sikrer arbeidsplassene». Det skriver de på Facebook.

Kristin Krohn Devold mener det er nødvendig å se på kommunale kompensasjonstilskudd. Dette vil Tromsøs varaordfører ikke love.

Vil skåne de unge

– Vi har ingen kompensasjonstilskudd per dags dato i kommunen. Dette er noe man må ta opp nasjonalt, sier Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Hun sier tiltakene kan komme til å vare en god stund fremover.

– Først og fremst to uker. Deretter må vi se og evaluere på nytt. Om tallene ikke er gått tilstrekkelig ned, og vi ser at helsevesenet sliter, så vil vi måtte pålegge to uker til.

Lars Kaupang i Tromsøs utelivsbransje er frustrert. Foto: NRK

– Da bytter jeg bransje

I utelivsbransjen i ishavsbyen snakkes det også om kompensasjon. Her er det delte oppfatninger om de nye restriksjonene som er underveis.

En av dem er som er virkelig frustrert, er Lars Kaupang. Han er daglig leder av utestedet Storgata Camping.

Kaupang sier han har full forståelse for at alle må bidra, men frykter for en ny runde med permitteringer:

– Da kommer jeg til å bytte bransje. Offisielt. Vet du hva? Det orker jeg ikke, sier han.

Kaupang viser til at hjemmekontor ikke er for alle bransjer. Slik som utelivsbransjen. Og at det må tilrettelegges for kompensasjon.

Harry Granås eier mange utesteder i Tromsø, men mister ikke motet. Foto: Vibeke Paulsen Cerón/NRK

– Det kommer ikke til å skje, fordi det er byråkrati. Jeg har all verdens forståelse for at det er vanskelig og at det tar tid. Men da må de også skjønne kostnadsbildet. Fordi det krever veldig mye. Og det er veldig mye administrasjon rundt dette med permitteringer, sier han.

– Kunne vært verre

Harry Granås, som driver mange utesteder i Tromsø, sier bransjen allerede har betalt det han omtaler som en knallhard pris under pandemien:

– Da det åpnet opp tenkte vi at dette går bra, og at vi kunne begynne å tjene inn det vi har tapt. Da vi fikk melding om at det nå kommer ei forskrift, var vi i utgangspunktet nervøse for det. Men jeg synes at det som kom frem i dag er noe vi skal kunne leve med en periode. Det kunne vært verre, sier han.