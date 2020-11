Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er godt nytt blant annet for Finnsnes, byen i Midt-Troms som opplever uvanlig stor pågang nå i førjulstida.

Mange av de NRK møtte på kjøpesenteret på Finnsnes, hadde kjørt over en time i bil for å komme seg unna store folkemengder i Tromsø og Harstad.

– I fjor hadde vi «all time high», og i år så knuser vi de tallene, sier senterlederen på Amfi Finnsnes, Stig Bergheim til NRK.

Det er enklere å holde avstand på kjøpesenter og i butikker i distriktet, mener folk vi har snakket med. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Dropper de store byene

Senterlederen på Finnsnes, forteller at de nå opplever å få besøkende fra steder de vanligvis ikke har. Slik som Ibestad, Salangen, Balsfjord og mange fra Indre Troms. Folk som tidligere reiste inn til storbyen Tromsø.

– Det er tydelig at folk legger handelen hit hvor det er lite smitte, sier Bergheim.

Han forteller at de frykta et katastrofeår etter en og en halv måned stengt.

– Normalt på en onsdag har vi rundt tre tusen her, men nå har vi hatt det dobbelte. Sånn har det vært i flere uker, sier han.

Allikevel begynte folk å spørre etter julepapir allerede i oktober, og mange er nå ferdig med årets julegaver.

En av dem er Lise Marie Olsen.

Lise Marie Olsen dropper Tromsø-tur i år, og velger heller å gjøre unna handlingen på de mindre stedene. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Hun drar som regel til Tromsø før jul for å handle gavene. Men ikke i år.

– Nå prøver jeg å unngå store folkemengder, så derfor handler vi her. Gjerne tidlig på dagen når det ikke er så mye folk, sier hun.

Flere av de NRK snakket med fortalte at frykten for smitte var grunnen til at valgte å handle på Finnsnes.

Tidlig julehandel

Virke Handel mener stopp i grensehandel er mye av årsaken til de gode prognosene. I tillegg til at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig i år.

Virke bekrefter også at kjøpesentrene i distriktene nyter godt av koronasituasjonen.

De bilbaserte kjøpesentrene, som ligger utenfor byene, har økt omsetningen med 6,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Bydels- og lokalsentrene har hatt en økning på 8,6 prosent, mens det er bysentrene som sliter mest, med en nedgang på -3,6 prosent.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel forteller om tidlig julehandel. Foto: Virke

– Vi ser at folk handler sjeldnere, men mer. I tillegg reiser folk nå ut til kjøpesentrene i byene og i distriktet, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Tilgjengelighet og parkering

Amfi-sentrene ser tydelig at de kjøpesentrene som er enkelt å komme til med bil, er de som har størst økning.

– Det er mye større økning for sentrene i distriktet enn de bynære, sier Åge Lilleberg i Thon Eiendom som eier Amfi.

Han er regiondirektør for kjøpesenter i region Midt og Nord.

I uke 47 hadde Amfi-sentrene er økning på 15 prosent, sammenlignet med omsetningen på samme tid i fjor.