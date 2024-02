Andrey Yakunin er frikjent

– Retten har kommet til at Andrey Yakunin ikke kunne vite at det skulle være ulovlig for ham å fly droner på Svalbard.

Det sier Yakunin sin advokat John Christian Elden i en pressemelding.

Den britisk-russiske forretningsmannen er nå frikjent to ganger i tingretten, og en gang i lagmannsretten for ulovlig droneflyvning på Svalbard.

Fordi høyesterett opphevet frifinnelsene av han, går saken nok en runde i rettsvesenet.

Årsaken til frifinnelsen onsdag er at han ikke var klar over at det han gjorde var ulovlig da det skjedde.

Frikjennelsen kommer til å bli anket, sier statsadvokat Jan Glent.

– Vi mener at han kan straffes, og at det var en uaktsom handling, sier Glent.

Statsadvokaten sier at fagdommeren var enig, men at han var i mindretall.

Dette er Yakunin-saken Foto: Pål Hansen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Britisk-russiske Andrey Yakunin ble arrestert i Hammerfest 17. oktober 2022 for å ha fløyet drone på Svalbard

Forretningsmannen satt 51 dager i varetekt

11. november 2022 blir Yakunin tiltalt for brudd på sanksjonsloven. Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge.

Yakunin erkjente å ha fløyet drone på Svalbard, men anførte at han skal anses som britisk statsborger og ikke russisk. Selv om politiet fant et russisk pass om bord hans båt «Firebird».

7. desember 2022 blir Yakunin frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndighetene anket saken videre til lagmannsretten.

2. februar 2023 frikjenner også Hålogaland lagmannsrett Yakunin. Påtalemyndighetene anker saken videre til Høyesterett.

30. juni 2023 opphevet Høyesterett både tingretten og lagmannsrettens frifinnelse av Yakunin.

25. januar 2024 startet en ny rettssak mot Andrey Yakunin i Nord-Troms og Senja tingrett.

Tingretten mener at droneforbudet også gjelder på Svalbard, og at europeiske menneskerettigheter ikke står i veien for et droneforbud.

Elden sier at de tar rettens vurdering til etterretning, selv om de ikke er enig i alle slutningene.

– Det viktigste for Yakunin er å bli trodd på at han ikke har gjort noe galt under sin ferietur på Svalbard for snart 2 år siden, sier Elden.

Det var sommeren 2022 at Andrey Yakunin fløy drone under en seiltur på Svalbard.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

I tidligere rettsrunder har både tingretten og lagmannsretten ment at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere, og har derfor frikjent Yakunin.

Etter at Yakunin ble frikjent i både tingretten og lagmannsretten, ble saken sendt til høyesterett.

Høyesterett opphevet frikjennelsen til både tingretten og lagmannsretten, og dermed ble saken sendt tilbake til tingretten.