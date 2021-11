«Dessverre du må bare reise hjem igjen, det er så mye korona på hjertemedisin at vi ikke kan ta inn noen».

Slik lød telefonen Karstein Kristiansen fikk da han nettopp hadde kommet inn døren på sykehuset. Han hadde reist helt fra Kirkenes til sykehuset i Tromsø, og rukket å gjennomføre en undersøkelse før selve operasjonen.

Etter telefonsamtalen måtte han bare hive seg rundt for å rekke flyet hjem, med veneflonen fortsatt i armen. Kristiansen reiste hjemmefra før klokken syv på morgenen, og kom hjem igjen halv ni på kvelden.

I brystet satt fortsatt den gamle pacemakeren.

– Pacemakeren har gått i reservemodus for å spare på strømmen, sier kirkenesværingen.

Ved sykehuset i Tromsø skulle Kristiansen fått en ny pacemaker. Nå sliter sykehuset med sykdom hos de ansatte og flere planlagte operasjoner må utsettes. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Sykdom på sykehusene

Flere norske sykehus sliter for tiden med intensivkapasiteten. Luftveissmitte gjør at helsepersonell må holde seg hjemme, og dermed utsettes planlagte operasjoner.

Ett av sykehusene hvor koronasituasjonen har skapt trøbbel for operasjonene er Universitetssykehuset i Tromsø.

Her har over 20 planlagte operasjoner blitt utsatt de siste fire ukene.

Administrerende direktør på sykehuset, Anita Schumacher, beskriver situasjonen som uønsket. Og det ser ikke ut til å bedre med det første.

Administrerende direktør ved UNN beskriver situasjonen som dårlig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Vi må jo regne med at denne utviklingen vil si at vi er nødt til å ta ned driften noe mer i ukene fremover, sier Schumacher.

Korona rammer flere sykehus i landet. Tirsdag meldte Akershus universitetssykehus at intensivavdelingen var helt full. Også St. Olavs hospital i Trondheim har vært i en presset situasjon den siste tiden. Der ble det innført gul beredskap for to uker siden.

Epidemien øker

Den siste ukesrapporten til FHI viser at epidemien fortsetter å øke i omfang. For fjerde uke på rad stiger antallet smittetilfeller, koronapasienter på sykehus og dødsfall assosiert med korona.

Espen Nakstad mener at den økende epidemien vil få konsekvenser for stadig flere. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier denne utviklingen kan få konsekvenser for stadig flere.

– Det er uheldig at sykehusene må ta ned planlagt drift og utsette operasjoner stadig flere steder. Det er en situasjon man kan håndtere i en kort fase, men hvis det vedvarer uke etter uke, så får det konsekvenser for stadig flere pasienter, sier Nakstad.

I Kirkenes titter Kristiansen nok en gang bort på telefonen sin, i håp om at den skal ringe. Han venter på en ny operasjonsdato fra Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

– Du går jo på vent. Du får jo ikke konsentrert deg om det du skal gjøre for du går hele tiden og venter på telefonen som ikke kommer, sier han.