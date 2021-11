Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

158 nye pasienter ble innlagt på sykehus med covid-19 forrige uke.

Det viser nye tall fra FHIs ukerapport for uke 45.

Tallet på innleggelser har økt de siste ukene, og det meldes om kapasitetsutfordringer ved flere sykehus i Norge. På Akershus universitetssykehus er intensivavdelingen helt full.

Onsdag er 219 pasienter innlagt med koronasmitte, ifølge Helsedirektoratet.

Av disse ligger 58 på intensivavdeling. 35 får respiratorbehandling. Det er seks flere på intensivavdeling og to flere på respirator enn dagen før.

Økning i dødsfall

FHI skriver i sin ukerapport at det forrige uke ble varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus.

På sykehjem og lignende institusjoner har smitten mer enn doblet seg de siste to ukene. Der er det nå flere dødsfall enn på sykehus, skriver FHI.

Totalt er det en klar stigning i antall dødsfall.

Det er foreløpig registrert 38 dødsfall assosiert med korona i uke 45. Uken før var tallet 31.

«Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021», står det i rapporten.

Nye smittetopper

Antallet meldte koronatilfeller har vært økende de siste ukene. Smitten spres særlig blant uvaksinerte barn og unge, men også blandt eldre.

11.773 personer er foreløpig registrert smittet forrige uke. Det er en 45,2 prosent økning fra uken før.

I løpet av november har vi i Norge nådd to nye smittetopper. Tirsdag for en uke siden ble det registrert 2126 nye tilfeller, mens det i går kom 2552 nye tilfeller.

Aldri før har det blitt registrert så mange koronasmittede i løpet av et døgn i Norge.

Det er blant de uvaksinerte smitten sprer seg mest, opplyser helsemyndighetene.

Vaksinedekning

Til nå har 78,3 prosent av Norges befolkning fått første dose med koronavaksine, mens 70,1 prosent er fullvaksinerte.

Blant dem over 18 år er andelen henholdsvis 91,5 og 87,4 prosent.

I alderen 16–17 er andelen henholdsvis 91,5 og 30,7 prosent.

I aldersgruppen 12–15 er andelen henholdsvis 73 og 1,1 prosent.

Kommunene er også i gang med å gi oppfriskningsdoser til eldre og personer i risikogruppen. Forrige fredag sa regjeringen at de vil planlegge for en tredje vaksinedose for alle over 18 år i løpet av 2022.

Regjeringen åpner også for at kommuner kan innføre lokal bruk av koronasertifikat.

Tromsø kommune sitter klar og venter på en nasjonal forskrift for å kunne innføre et slikt sertifikat.