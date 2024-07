Renate og Anders' ufødte barn døde i magen i svangerskapsuke 41+4 i fjor sommer. Nå har statsforvalteren konkludert etter å ha gransket hendelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Statsforvalteren mener UNN ikke ga forsvarlig helsehjelp da barnet døde under fødsel.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å håpe andre ikke må oppleve det samme som oss, sier Renate til NRK.

Uken da tragedien skjedde, var den mest hektiske på Universitetssykehuset Nord-Norge i fjor sommer.

Dødsfallet ble rutinemessig meldt til Helsetilsynet og til politiet. Det ble avgjort at Statsforvalteren i Troms og Finnmark skulle undersøke saken.

UNN har tidligere gransket hendelsen internt. De klarte ikke å slå fast hva som var årsaken, og utelukket ikke at de kan ha gjort noe galt.

– Frykter hva som kan skje med sommerbarn og fødekvinner

Foreldrene reagerer på at UNN i sin egen gransking hadde en annen konklusjon enn det statsforvalteren nå har.

– Det vil komme mange sommere til UNN, og vi frykter hva som kan skje med fremtidens sommerbarn og fødekvinner, sier Renate.

I år lovet sykehuset bedre vilkår for sommerbarna.

Foreldrene sier til NRK at de reagerer på at de ikke har fått en personlig beklagelse. Men UNN har beklaget i media.

Fungerende direktør ved UNN, Einar Bugge, henviste til beklagelsen sykehusledelsen kom med i fjor, under torsdagens pressekonferanse.

– Jeg vet at det har vært dypt og inderlig beklaget fra vår direktør i fjor sommer, og fra andre involverte. Og jeg vil for sikkerhets skyld gjenta den beklagelsen òg.

– Dette er en forferdelig trist og lei hendelse, og vi vil virkelig beklage så dypt og sterkt og inderlig vi kan at dette har rammet denne familien. Det er en forferdelig hendelse for familien.

UNN: – Tar det til etterretning og på alvor

Anne Grethe Olsen, fylkeslege hos statsforvalteren, sier til NRK at det gikk for lang tid fra Renate ble innlagt med svangerskapskomplikasjon til hun ble forløst.

– Pasienten burde ikke vært sendt hjem, da det var behov for overvåkning på sykehus fram til fødselen.

Anne Grethe Olsen, fylkeslege hos statsforvalteren Foto: Marius Fiskum / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Bugge på UNN sier at konklusjonen fra statsforvalteren er en alvorlig sak, som de tar på største alvor.

– Vi er fryktelig lei oss for det tragiske utfallet saken fikk. Og vi vil igjen beklage så sterkt og inderlig vi kan overfor den familien som mistet barnet sitt.

Bugge sier også at saken har vært en stor påkjenning for de ansatte ved fødeavdelingen og øvrige involverte i UNN.

Fungerende direktør ved UNN, Einar Bugge, under torsdagens pressekonferanse. Foto: Tove Jensen / NRK

– Selv veldig gode systemer kan alltid forbedres, og vi skal alltid jobbe for å forbedre disse systemene. Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, og det skal det fortsatt være. Og det gjelder også UNN.

– Hvordan tar dere imot konklusjonen til statsforvalteren?

– Det tar vi til etterretning, og på alvor. Vi var ikke helt uforberedt på at konklusjonen kunne bli slik. Vi fikk sakkyndiges uttalelse til gjennomsyn for noen uker siden.

– Vi har lest vurderingen. Statsforvalterens konklusjon er i tråd med den sakkyndiges vurdering. Vi fortsetter vårt forbedringsarbeid for å forebygge at slike triste ting skjer igjen.