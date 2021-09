Spill av lyd

– Den kommer jo hit!

– Det er en meteor.

– Det ser ut som den skal lande.

– Hva er det der?

– UFO?

Anette Pettersen sitter sammen med kjæresten sin og svigerfar noen kilometer unna Kautokeino. Det er dagen før jakta starter og de nyter en sen grillkveld på Finnmarksvidda.

Ute på vidda er det er mørkt og himmelen er klar. Det siste sollyset brenner langs horisonten. Plutselig kommer et rart lys på himmelen.

– Det var litt som en rakett, så spredte den seg på slutten og ble til en ring, sier Pettersen.

Dagen før jakta begynte fikk Anette og følget hennes se et rart lys på himmelen over Finnmarksvidda. Foto: Anette Pettersen

Russisk spionrakett

Det som Anette og følget trodde var en UFO, var faktisk en russisk rakett.

Den ble sendt opp fra den militære rombasen Plesetsk kosmodrom, et godt stykke unna Kautokeino. Inne i raketten var det en spionsatellitt, som skal brukes til overvåkning.

Raketten ble skutt opp over 1000 km unna der Anette så raketten på himmelen.

Hallvard Sandberg, romfartsreporter i NRK, forteller at det var eksosgassen fra raketten som ble lyst opp av sola under horisonten.

– Selv om det er klin mørkt på Finnmarksvidda, så kommer denne raketten opp i sollyset så den blir synlig. Den ble pælmet opp i en bane som pekte mot nordpolen. I den høyden den gikk så skinte fortsatt sola, sier Sandberg og legger til:

– Da ser du det vanvittige kule skuespillet av sollyset som treffer eksosgassene fra det øvre trinnet i raketten.

Slike lysfenomen er sjeldne her til lands, men på himmelen over USA er det blitt et mer vanlig syn.

– De beste bildene vi har fått er når SpaceX skyter sent på ettermiddagen eller tidlig på morgenen i California. På himmelen ser da eksosgassene ut som en kjempesvær sjøpølse.

SpaceX er et amerikansk romfartsselskap som jobber blant annet med å åpne for turisme i verdensrommet.

Hallvard Sandberg forklarer: – Slik fungerer Soyuz-raketten Foto: ESA Ekspandér faktaboks – Romraketter har flere trinn. Da kan de kaste vekk trinn som har brent ferdig og med det bli lettere: Raketten har en sentral rakettdel nederst. Denne delen er omkranset av fire hjelperaketter. Disse hjelperakettene (strap on boosters) blir omtalt som det første trinnet.

Den sentrale delen (core stage) blir da det andre trinnet.

Det vi ser blir fyrt av i videoen er derfor det tredje trinnet. Dette trinnet har med seg 7.600 kilo parafin. Det er drivstoffet. For å få det til å brenne har trinnet også 17.800 kilo flytende oksygen.

Det vi ser bli lyst opp av solen, er både eksosgasser fra forbrenningen og nitrogenforbindelser som dannes når atmosfæren kommer i kontakt med den intense varmen fra eksosgassene.

Kommer nye muligheter

Sandberg forteller spent at fremover vil det være mulighet å se lignende lysfenomener på himmelen over Norge.

– SpaceX skal skyte opp sine Starlink-satellitter i polbane rundt jorden.

Når en rakett blir skutt opp i en polbane betyr det at den går fra pol til pol.

– Da er det gode muligheter for at vi kan se slike andretrinns-fyringer over Norge.

Starlink skal gi internett til områder i Verden som tidligere har hatt vansker med nettilgang.

Hallvard Sandberg er journalist og lidenskapelig opptatt av romfart. Foto: Karen Sandberg

Kunne det vært en UFO?

Tilbake på vidda lo Anette og jaktfølget godt av det hele.

– Vi ble sittende og se på det, flire litt og fleipet om hva det kunne være. Kommer den hit, drar den bort?

– Er det et sted inne i deg som faktisk trodde det kunne være en UFO?

– Nei, men jeg var veldig nysgjerrig på hva som faktisk var på himmelen. For når slike ting skjer er det jo ofte varslet, sier Pettersen.

– Men det var veldig spennende å se.