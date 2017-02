Rapport: Hver tiende mann utsatt for seksuelle overgrep

– For litt over 20 år siden forsøkte jeg å ta mitt eget liv, sier Endre Førland.

Han ble selv utsatt for overgrep som barn. Da han som ung voksen søkte hjelp, forstod han at hjelpen ikke var så lett å få.

– Tilbudet jeg fikk var en ukentlig samtale med en av kommunens leger.

Nå jobber han med å hjelpe andre ved Senteret for seksuelt misbrukte menn, og historiene han får høre der ligner hans egen. Mange sliter med å snakke om det, og flere kommer dit først i voksen alder.

– Vi hører mange eksempler på at når voksne prøver å ta det opp så blir det ikke fulgt opp. Og det blir som et nytt overgrep, sier han.

Flere utsatt for overgrep

I en ny rapport Ressurssenter for menn (Reform) har utarbeidet i samarbeid med flere andre, anslås det at så mange som ti prosent av alle gutter og menn blir eller har blitt utsatt for seksuelle overgrep. I arbeidet har de gått gjennom mye forskning om temaet.

RAPPORT: Leder i Reform, Are Saastad, skal overlevere rapporten til helseministeren med tiltak de håper Høie vil se på.

– Veldig mange tør ikke stå fram. Årsaken til det er at informasjonen om hva som er seksuelle overgrep mot gutter og menn, og kunnskapen om det, er for liten, sier leder i Reform, Are Saastad.

De har utarbeidet en rekke tiltak som skal overleveres til helseminister Bent Høie, i håp om at han vil ta politiske grep som kan avlive noen av mytene rundt seksuelle overgrep mot menn.

Vil ha mer forskning

En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning, seksuelle overgrep på pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.

– Og forskningsinnsats på dette området må prioriteres.

I tillegg må man erkjenne at også kvinner begår overgrep, påpeker fagfolkene. Ifølge rapporten opplyser rundt halvparten av alle mannlige ofre at overgriperen har vært en kvinne. I en NOVA-undersøkelse fra 2015 oppga 68 prosent av overgrepsutsatte gutter at overgriperen var en jente eller en kvinne, ifølge rapporten.

– Vi har en tendens til å tro og ikke snakke høyt nok om at også kvinner kan være overgripere. Kvinner blir gjerne assosiert med å være ofre, men i noen sammenhenger er også kvinner overgripere, sier han.

Får støtte

Flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som får støtte fra Rannveig Svendby, stipendiat i medisinsk antropologi ved Universitetet i Oslo. Hun har intervjuet flere overgrepsutsatte menn gjennom sin masteroppgave.

SER BEHOVET: Rannveig Svendby ser at det er behov for mer kunnskap om seksuelle overgrep mot gutter og menn.

– Flere sentre som har spesielt fokus på menn og mannlige helsesøstre er gode tiltak, spesielt fordi vi vet at det er en god del som forteller at de gjerne vil snakke med en mann. Og det er tradisjonelt mange kvinner i tilbudene som er rettet mot overgrepsutsatte, sier Svendby.

Det er for vanskelig å stå fram for mange, forteller hun.

– Når de først forteller sier de at de har mye skam rundt det. Det er få som anmelder og det er mange som er redd for å ikke bli trodd. Det er lite kunnskap om det i samfunnet, og mange frykter at de ikke vil bli tatt godt imot hos politiet og at det ikke finnes hjelpetilbud for dem.