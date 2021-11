Fire gåter politiet ikke har fått svar på etter at Per Vålnes forsvant

Det er flere ting som fortsatt gir politiet grå hår når de tenker på forsvinningen til Per Vålnes i Balsfjord i Troms.

Det er en potensielt stor, uløst krimgåte som politiet har brukt mye ressurser på, men ikke kommet til bunns i. Tre personer ble siktet for mulig drap, men de ble sluppet fri igjen. Per i dag er ingen tiltalt eller dømt.

NRK har fått innsyn i en omfattende mengde dokumenter i etterforskningen. Her er noen av de ubesvarte spørsmålene.

Hva skjedde egentlig på festen?

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Fem dager før Per Vålnes ble meldt savnet, 26. november 2011, fylte han 50 år. Samboeren arrangerte overraskelsesfest for ham hjemme, men vennene hans stusser over at ingen av hans nærmeste venner ble invitert.

NRK har tilgang til deler av politiets oversikt, som er basert på elektroniske kilder og tekniske spor. Her er det de mener har skjedd:

Klokken 23.21 avsluttes en telefonsamtale Per Vålnes har med en venn. Dette omtaler politiet som det siste sikre livstegnet til Vålnes. Fra klokken 23.28 og en time framover vet politiet at de hører på bursdagssanger og ser på humorvideoer på Youtube. Flere av festdeltakerne har fortalt at det oppsto en krangel mellom Per Vålnes og en av festdeltakerne. Politiet tror krangelen pågikk en gang i tidsrommet mellom klokken 00:43 og klokken 02:30 på natta. Elektroniske spor viser at musikken var avslått da. Så skrus festmusikken på igjen, og politiet mener festen ble avsluttet på morgenkvisten.

Men forklaringene til dem som var på festen spriker, og politiet har ikke klart å konkludere med hva som skjedde. Det på tross av mange avhør med de involverte.

Selv om flere bekrefter krangelen, er det noen som ikke husker at det skjedde.

En av dem som ble siktet for drap, Leif Olai Strømstad, har forklart at Vålnes ble så full at han måtte hjelpes i seng av samboeren i løpet av natten. Siktelsen ble frafalt senere.

En av hypotesene politiet jobber etter er at det er denne kvelden at det kan ha skjedd noe straffbart mot Per Vålnes. Han hadde flere avtaler i dagene som fulgte, men ingen andre enn samboeren hevder å ha hatt kontakt med ham.

Politiet har i løpet av etterforskningen undret seg over flere ting rundt festen. Kan Vålnes ha blitt drept i sin egen 50-årsdag? Hvorfor har ingen hørt fra Vålnes siden? Hva skjedde egentlig på festen?

Hvem sendte de mystiske SMS-ene?

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Samboeren til Per Vålnes meldte ham savnet til politiet onsdag 1. desember 2011, fem dager etter 50-årslaget.

Hun er den eneste som i vitneavhør har sagt at hun har sett ham etter bursdagen. I savnetmeldingen ble det opplyst at han dro ut sent kvelden før, trolig for å kjøpe røyk.

Samtidig var det flere av hans venner og familie som prøvde å få tak i Vålnes på telefon i dagene etter festen, men ingen lyktes. Telefonen var avslått.

Datamaskinen som han vanligvis brukte hver dag, ble aldri logget inn på.

Men det er en person som har fått SMS fra mobilen til Vålnes. For like før Vålnes forsvant, avtalte han å levere en valp i Ålesund. Og etter bursdagsfesten etterlyste valpekjøperen tidspunkt for overlevering.

NRK har snakket med valpekjøperen, og også fått tilgang til avhør hun har gitt til politiet. Hun skal ha forsøkt å ringe til Vålnes, men der var telefonen avslått. Deretter ringte hun samboeren hans, som også sto oppført på kennel-nettsiden. Hun fikk ikke svar.

Politiets etterforskning viser at telefonen til Vålnes plutselig slås på igjen 29. november, tre dager etter bursdagen. Og da får valpekjøperen svar på SMS-ene.

Og to dager etter det igjen blir Vålnes meldt savnet. Også telefonen er sporløst borte.

Politiet har klødd seg i hodet. Hvem sendte melding til valpekjøperen fra Vålnes’ telefon? Var det ham selv, eller var det noen andre? Hvorfor tok han ikke kontakt med venner og familie etter festen, eller svarte på telefoner, SMS-er og e-post?

Var det et drapsforsøk?

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Fire måneder inn i etterforskningen, 15. mars 2012, kom et vendepunkt i saken om Per Vålnes' forsvinning.

Politiet hadde fått et tips, og det snudde om på hvordan de jobbet med saken. Nå ble saken etterforsket som en drapssak.

Tipset gikk ut på at samboeren skal ha spurt en mann om hjelp til å ta livet av Vålnes ett år i forveien. Han kjente de to gjennom hundemiljøet, og bodde også en periode hos dem.

I avhør har mannen forklart at samboeren skal ha fortalt at Vålnes mishandlet henne, men mannen vet ikke om det er grunnen til forespørselen.

NRK har møtt vitnet, og også fått innsyn i politiets avhør av ham.

I avhør har mannen fortalt at han skal ha blitt bedt om å kjøpe et gram heroin for samboeren. Han skal ha fått penger av henne, kjøpt heroinen og levert den til samboeren.

Vitnet forklarte i avhøret at samboeren skulle blande dette i maten til Vålnes, for å sløve ham ned og deretter sette en sprøyte med resten av stoffet i kroppen hans. Det skulle se ut som en overdose, ifølge vitnet.

NRK har tilgang til deler av et politiavhør med samboeren, der hun blir konfrontert med påstandene om drapsforsøk. Hun bekrefter at de to har hatt kontakt, men sier det var ment som en spøk, og beklager om det har blitt tolket seriøst.

Hun har ikke ønsket å medvirke til eller kommentere påstandene i denne saken til NRK (se tilsvar litt lenger ned).

Han som ledet etterforskningen, Kripos-etterforsker Nils Arne Mehammer, anså dette som et troverdig tips. Særlig fordi vitnet ved å fortelle om dette også satte seg selv i en situasjon hvor han kunne blitt straffeforfulgt.

Men det som ifølge vitnet skal ha vært et drapsforsøk, gikk ikke som det var tenkt. I politiets etterforskningsdokumenter finnes en skypemelding som samboeren sendte til vitnet:

S Samboer: Plz hjelp han er nok så sløv, men våkner han til klare jeg det ikke alene

NRK har forelagt henne påstandene, og hun er spurt om å stille til intervju. Hun har avslått å svare på spørsmål. Dette er hva hun skriver:

Jeg opplever NRK sine spørsmål som spekulative og i stor grad farget av rykter og ondsinnet sladder. Etterforskningen har avdekket manglende konsistens i det dere forsøker å antyde gjennom deres spørsmål og jeg har intet ønske om å bidra til og gjenopplive uriktige anførsler og påstander ved å ta del i et intervju med NRK.

Tipset var en del av etterforskningen mot de tre siktede, som ble henlagt. Mannen er ikke straffeforfulgt i denne saken.

Ifølge politiets vitneavhør av mannen skal han også ha blitt spurt av samboeren om å fingere et ran hjemme hos dem, hvor Per Vålnes skulle bli et tilfeldig ransoffer som døde under ranet.

Meningen var ifølge vitnet at han skulle finne noen andre som ville begå dette ranet, men han hevder han ikke gjorde noe mer med det. Heller ikke her vil samboeren kommentere påstandene.

Dette tipset endret hvordan politiet så på forsvinningen av Per Vålnes. Hadde han blitt drept? Eller var han kanskje klar over disse mulige drapsforsøkene, og forsvant frivillig?

Hvordan havnet Vålnes-bilen på en rasteplass?

Foto: Kurt Jarnes / NRK

To dager etter at savnetmeldingen ble ringt inn, fikk politiet tips om at bilen til Per Vålnes sto ved en rasteplass i Lavangsdalen, fem mil fra der han bodde.

Politiet satte i gang en større leteaksjon i fjellområdene rundt rasteplassen.

Like ved bilen renner en elv. Her fant en redningsdykker nøklene til bilen. Det skapte flere spørsmål enn svar for politiet.

Hadde han mistet dem, eller var de lagt der med vilje?

På dette tidspunktet var forsvinningen registrert som en savnetsak. Politiet lette gjennom bilen for å se om de fant blodspor eller selvmordsbrev. Det gjorde de ikke.

De fant lommeboken hans, en notisbok, hanskene hans og et par sko.

Men det ble aldri sikret spor i bilen før den ble overlatt til en i familien igjen, og kjørt tilbake til samboeren. Det tar politiet selvkritikk på i ettertid.

– Nå kan vi jo si, i etterpåklokskapens lys, når vi vet hvordan saken endrer karakter, at den utleveringen burde ikke ha skjedd, skulle ikke ha skjedd. Politiet burde ha tatt beslag i den bilen og gjort en fullstendig kriminalteknisk undersøkelse før andre personer fikk tatt hånd om den, sier etterforskningsleder Katrine Grimnes.

Samtidig har det vært mye usikkerhet rundt når bilen ble parkert på rasteplassen.

Satt sammen får politiet til slutt et bilde av at bilen til Per Vålnes sannsynligvis ble parkert der natt til den 30. november. Det er to dager før han ble meldt savnet.

Etterforskningsleder i Kripos, Nils Arne Mehammer, tror det var en avledningsmanøver. En av hypotesene var at bilen egentlig skulle kjøres til Tromsø, men at den gikk tom for drivstoff underveis.

De undret seg også over flere spørsmål. Når ble bilen egentlig parkert der? Og av hvem? Og ikke minst – hvorfor? Var det en avledningsmanøver?

Og det viktigste spørsmålet av dem alle. Hvor er Per Vålnes?

Ingen har blitt tiltalt eller dømt i forbindelse med Vålnes sin forsvinning. Seks personer ble siktet i saken. Tre av dem ble fort sjekket ut, mens samboer og to menn satt varetektsfengslet i over et år, før de ble løslatt. Siktelsen mot dem ble henlagt etter bevisets stilling i 2015. Forsvinningen til Per Vålnes er ikke oppklart, og politiet jobber fortsatt med saken. Har du tips i saken, kontakt politiet på nr 77 79 60 00.