– Jeg tenkte at jeg må jo ha skutt gullfuglen en eller annen plass, jeg må jo ha truffet jackpot tusen ganger, sier Leif Olai Strømstad.

Han forteller om episoden der en tilfeldig mann plutselig dukket opp i livet hans og tilbydde ham amfetamin, alkohol og raske penger.

Og dette var bare noe av det som skal ha vært politiets hemmelige metoder for å prøve å komme til bunns i forsvinningsmysteriet Per Vålnes i Troms.

NRK har gjennom innsyn fått tilgang til en omfattende mengde etterforskningsdokumenter. Gjennom dette har vi oversikt over mye av politiets aktiviteter i denne perioden.

Strømstad og kompisen Stig-Kenneth Stephansen hevder de avslørte politiet rimelig raskt.

Mysteriet Per Vålnes Ekspandér faktaboks Det er ti år siden hundeoppdretteren Per Vålnes forsvant sporløst fra sitt hjem i Balsfjord kommune. 26. november 2011 feiret han 50-årsdagen sin. Det er den siste sikre observasjonen av Per Vålnes. 1. desember samme år ble han meldt savnet til politiet. Det ble satt i gang en større leteaksjon etter den savnede. Så dukket det opp tips som vekket politiets mistanke om at Vålnes kunne ha blitt drept. Tre personer ble siktet for drap. Pers tidligere samboer, hennes kjæreste og en venn av paret. Men de ble aldri tiltalt. Siktelsene mot de tre ble frafalt og saken henlagt etter bevisets stilling. De tre ble sluppet fri etter 12,5 måneder i varetektsfengsel. En henleggelse på grunn av «bevisets stilling» skjer når bevisene ikke er sterke nok til domfellelse. De tidligere siktede er da å regne som uskyldig, men saken kan gjenåpnes. Per Vålnes er aldri funnet, og han er heller ikke offisielt erklært død.

Leif Olai Strømstad forteller for første gang åpent om det som skjedde før, under og etter at han ble pågrepet og siktet for drapet på Per Vålnes. Saken ble henlagt. Foto: Sindre Haugland / NRK

Rabalder i oppkjørselen

Politiet hadde i noen måneder lett i li og fjell etter den savnede Per Vålnes. Ingen andre enn samboeren hadde sett han siden 50-årsdagen hans i slutten av november.

Politiet mente lenge at han hadde forsvunnet, men rett før påske 2012 endret de oppfatning om saken. De trodde det kunne ha skjedd et drap.

Media plukket opp at politiet og Kripos startet drapsetterforskning. Og like etterpå trillet en bil inn i oppkjørselen til Leif Olai Strømstad med punktert dekk.

Foto: Kurt Jarnes / NRK

Den lokale etterforskningslederen Katrine Grimnes bekrefter at de startet opp en skjult etterforskning. Og statsadvokat Lars Fause innrømmer at det var han som godkjente såkalt infiltrering av en av de mistenkte.

Men ingen i politiet vil gå konkret inn på hva som faktisk skjedde.

Her er Leif Olai Strømstad og Stig-Kenneth Stephansen sin versjon av det som skjedde:

Mannen som trådte ut av bilen var høy, hadde hestehale og skjegg. Han hadde på seg olabukse og skinnjakke, og var som tatt rett ut av en episode av Sons of Anarchy.

Han hamret på døren, presenterte seg med et vanlig norsk navn, og skal ha tilbydd Strømstad penger for å få lov å stå der.

Den «forlatte» bilen gjorde at han jevnlig tok kontakt, og begynte å hinte om at han kunne skaffe «stål», som var kodeord for våpen. Etter hvert skal han ha tilbydd Strømstad både utenlandsreise og alkohol. Og omsider, amfetamin.

Det var generelt noe som skurret med den sjenerøse mannen. Og det fortsatte.

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Bekrefter utradisjonelle metoder

Politiet har bekreftet at de også hadde kommunikasjonskontroll på flere personer.

Enkelt sagt handler det om at de hørte på telefonsamtaler, leste meldinger og overvåket hvor de avlyttedes telefoner var.

Det var avgjørende at dette foregikk i skjul, i håp om at kretsen rundt Per Vålnes skulle avsløre detaljer i samtalene.

Strømstad og kompisen Stig-Kenneth Stephansen hevder opplegget raskt ble blottlagt.

– Vi forsto det kjapt. Jeg sa jo også til Leif Olai (Strømstad, jour.adm) at vi måtte kødde litt så politiet fikk noe å skrive ned og plages med, sier Stephansen.

Stig-Kenneth Stephansen er god venn av Leif Olai Strømstad. Sammen hadde de det gøy på politiets bekostning. Foto: Sindre Haugland / NRK

Målet var at politiet skulle «notere så krampen tok dem».

– Vi ringte hverandre bare for å tulle og ha det gøy med politiet. Vi kunne sitte i timevis og gjenta kongesagaen til Øystein Sunde, og fylle på med navn, humrer Stephansen.

Soga om Harald Jordfreser: Ekspandér faktaboks Ja, det er jeg som er historielæreren deres denne timen, lektor Fjertfjell er syk, og... så jeg skal ha denne klassen, da, i historie i dag og hele neste uke. Lektor Fjertfjell sier at dere driver med norgeshistorie og er kommet midtveis i "Soga om Harald Jordfreser", så jeg tenkte jeg først skulle stille noen få kontrollspørsmål fra pensum før jeg da gjennomgår leksen til tirsdag. Ja, Harald Jordfreser han het jo ikke det da han ble født, han het Harald fra Bøtta og var bror til Hårek fra Bøtta. De var født i en bøtte begge to. Dette står det jo ikke noe om i bøkene men jeg har studert i mange år ved Hysterisk Institutt og har den ene hysteriske egenskapen, hehe, hysteriske kunnskaper som jeg gjerne vil dele litt med dere, da. De het, brødrene Bøtta ble de kalt, og Hårek fra bøtta var den første bøttefødte og Harald den andre bøttefødte. Husker dere hvilken norsk konge som var far til brødrene Bøtta? Han het Magnus til fornavn, da blir det Magnus? Magnus Lagabøtter, det er helt riktig! Det var han som laga de bøttene som gutta ble født i kan du jo si, da. Jeg synes dere er flinke! Vi leser av sagaen: Den sommeren fikk Harald Jordfreser et langskip av kongen, førti mann og en frille, og de stakk til havs. Frillen hun het Veldreid Skrævadottir og hadde flyktet fra Island etter et mislykket ekteskap med Harald Håndjager, og var klar for gutta på tur! Med mykje sjalottlauk... Så Harald gikk og kjøpte ny kompasshøne, det var sånn høne de holdt i halsen og seilte den veien høna sparka, og denne høna den sparka dem rundt i norskehavet i toogtyve døgn til de var helt sikre på at de ikke visste hvor de var. Dette ble behørig feiret med en del uspesifisert drikke, og etter noen dager til så var det en som plutselig fikk se land. De rodde inn, og der sto Helge Ingstad! De hadde kommet til Vinland det gode, Cola-automatens hjemland, og her ble det gjensynsglede og stor stas og Harald Jordfreser fikk en hest av Helge Ingstad med beskjed om å ri inn i landet for å se om han kunne se noen indianere. Det gjorde Harald, og han kom til en indianerleir, det var Mitsubishi-indianerne han kom til, og fikk hilse på høvdingen og Erik Bye og sjømannskoret og Tore på sporet og et fjernsynsteam... Men høvdingen, det var en staselig kar med mye fjær som het Ulmende Misnøye. Han het Ulmende Misnøye fordi kona het Løpende Utgifter. Og de hadde en del barn sammen, Løpende Utgifter og Ulmende Misnøye, blant annet hadde de to vakre døtre som het, som var blitt sekretærer for Erik Bye, som het Ventende Samtale og Manglende Bilag. Men de hadde en datter til som var ennå vakrere som het Buksene Nede. Og det gikk ikke bedre enn at Harald Jordfreser ble tatt på Fersk Gjerning, som forøvrig var den andre hustruen til høvdingen, den kan dere tenke litt på. Han hadde mange koner, den første kona hans hun het Dundrende Hodepine, de hadde ingen barn sammen, naturlig nok, men han hadde mange barn med en annen hustru som het Sugende Underlag! Og de barna het Lille Bjørn, Store Stå, Hus, Fire Like, Liten og Stor Straight, Kommende Søndag og Førstkommende Mandag! Og da tror jeg det er like før det ringer ut, så dette sier vi blir leksen til tirsdag, så sees vi da! Vel møtt!

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Verken politi eller statsadvokaten vil fortelle om denne historien, eller selve spaneroppdraget, stemmer. Tidligere statsadvokat Lars Fause svarer følgende:

– Det ble under en fase før pågripelsen brukt metoder fra politiet, såkalte utradisjonelle. Men det er strengt begrenset taushetsplikt som jeg ikke kan snakke om, sier Fause.

Men sier også at de var villige til å gå langt i denne saken:

– Vi skyr ingen midler for å komme til bunns i drapssaker.

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Skutt gullfuglen

Leif Olai Strømstad forteller at den antatte politispaneren aldri spurte direkte om Vålnes-saken. Men han skal ha tilbudt seg å «fjerne problemer» om Strømstad eller noen av hans venner «hadde noe å skjule».

– Men jeg hadde jo ikke noe å skjule. Og jeg visste ikke om noen som hadde det heller. Så jeg tror spanerne ble ganske paffe. For at de ikke fikk napp på noe, sier han.

Deretter skal politiet ha forsøkt seg på en ny taktikk for å få Strømstad til å fortelle om det påståtte drapet.

Lokket med amfetamin og alkohol, skal Strømstad og den påståtte spaneren ha reist til Helsinki for å møte noen som solgte narkotika. Her skal han ha bodd på politiets regning på det han beskriver som et råflott hotell.

– Vi spiste, drakk og hadde det kjempeartig. Jeg fikk så mye øl jeg ville ha, og tre mojitos, gjenforteller Strømstad.

Strømstad ble advart av kompisen Stephansen mot å gjøre forretninger med det han mistenkte var politiet. Han mente å kjenne igjen stemmen til vedkommende fra tidligere.

– Han ringte fra Helsinki og spurte hva som kunne være fornuftig pris på ett kilo amfetamin. Da måtte jeg si at det har jeg jo ikke noe forutsetninger for å kunne svare på. Men er det politiet du har tenkt å kjøpe amfetamin hos, så tror jeg ikke det er så veldig lurt uansett, gjenforteller Stephansen.

Lokal etterforskningsleder i Midt-Troms, Katrine Grimnes vil ikke kommentere hvorvidt Strømstad faktisk ble påspandert alkohol.

– Politiet har ingen mulighet til å kunne kommentere om det har blitt påspandert alkohol til noen av aktørene i saken, sier hun.

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Leif Olai Strømstad forteller at planen var å reise tilbake til Tromsø igjen, og så skulle han bli kontaktet når amfetaminet han hadde blitt tilbudt, skulle overleveres.

Da dagen omsider kom, skal hans varsellamper ha blinket igjen. For «dealeren» kom kjørende i en leiebil fra et Tromsø-firma som de mente politiet brukte.

– Jeg trodde jo jeg hadde skutt gullfuglen da jeg møtte disse karene. Men det var noe som skurret i bakhodet hele tiden. Det må jo være himmelriket for en rusmisbruker å få et slikt tilbud, sier Strømstad.

Undercover-operasjonen ble avsluttet 30. oktober 2012. Dagen etter ble Strømstad arrestert. NRK har ikke fått bekreftet hvorvidt han faktisk kjøpte amfetamin.

NRK sitter på dokumentasjon som bekrefter at både kommunikasjonskontroll og infiltrasjon mot Strømstad fant sted, og der står det svart på hvitt at undercoveroperasjonen ikke førte til noen opplysninger som styrket mistanken mot Strømstad.

– Vi har ingen mulighet til å kunne kommentere hva slags resultat de eventuelle undersøkelsene ga oss. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på det, enn å bekrefte at det er blitt brukt skjulte metoder, sier Katrine Grimnes.

Illustrasjon: Kurt Jarnes / NRK

Mener det er straffbar politiprovokasjon

Strømstad ble siktet for medvirkning til drapet på Per Vålnes, sammen med to andre. Den tidligere samboeren til Vålnes, og den nye kjæresten hennes. Etter 13 måneder ble de løslatt fra varetekt, og saken mot dem henlagt.

Politiet hadde ikke fellende bevis for at de hovedmistenkte hadde noe med forsvinningen å gjøre. Da hadde politiet allerede forsøkt spanere, kommunikasjonskontroll, lange avhør og falske SMS-er for å løse drapsmysteriet.

– Jeg syns det er en forkastelig måte å etterforske en sak på, sier Strømstad i ettertid.

Christian Wiig var Leif Olai Strømstads forsvarer under etterforskningen av Vålnes-saken, som blant annet førte til at Strømstad satt 13 måneder i fengsel før saken ble henlagt. Foto: Sindre Haugland / NRK

Også advokaten hans, Christian Wiig, reagerer på måten politiet skal ha opptrådt i denne saken, i forkant av og i forbindelse med pågripelsen.

– Strømstad var bare en bruker av narkotika, han solgte ikke videre. Og han var tilnærmet alkoholiker. Jeg mener dette er på grensen mellom lovlig og straffbar politiprovokasjon, sier Wiig.

– Jeg har aldri, noen gang opplevd at politiet begynner å spandere alkohol. Det er ikke slik at hensikten helliger middelet. Dette er etter min mening straffbart.

Tidligere statsadvokat Lars Fause er tydelig på at politiet generelt ikke har lov til å spandere alkohol i straffesaker. Han viser til en instruks fra riksadvokaten om kildehåndtering og tipshåndtering.

– Nei. Det skal man ikke gjøre. Det ville vært feil, om det skjedde for ti år siden eller i dag, så er det fremdeles feil.

Lars Fause var statsadvokat i Troms og Finnmark inntil nylig, da han ble sysselmester på Svalbard. Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Men han sier han ikke kjenner til detaljer rundt det Strømstad forklarer om påspandert alkohol. Og Fause vil uansett ikke kommentere metoder politiet har brukt.

Men han bekrefter at det var han som godkjente undercover-aksjonen.

– Var bruken av alkohol en del av den samtalen?

– Jeg vil ikke kommentere innholdet. Men svaret er uansett nei på at alkohol er tillatt, sier Fause.

