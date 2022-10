Finanstilsynet kom i dag med sin evaluering og råd til finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) om ny utlånsforskrift fra 1. januar 2023.

I dag er maksgrensen for låntakeres gjeld 5 ganger brutto årsinntekt. Finanstilsynet foreslår å redusere maksgrensen for låntakers samlede gjeld til 4,5 ganger inntekt.

– Videre foreslås det at utlånsreguleringen utvides til også å omfatte lån med annet pant enn bolig, slik at reguleringen fanger opp alle lån til husholdninger. Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Utlånsforskriften fastsetter krav til bankenes utlånspraksis. Forskriften stiller blant annet krav til:

Kundens betjeningsevne

Kundens samlede gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad)

Lånets størrelse i forhold til boligens verdi (belåningsgrad)

Avdragsbetaling for boliglån med høy belåningsgrad og alle forbrukslån

Norges Bank mener at forskriften kan videreføres uten endringer nå, men at det bør gjøres en bred gjennomgang før den utløper i 2024, ifølge høringsnotatet fra Finanstilsynet.

Norges Bank mener rentestress-testen bør vurderes endret, basert på erfaringer med et høyere rentenivå fram mot 2024. I tillegg mener Norges Bank at det bør utredes om forskriften bør åpne for at bankene kan tilby risikoreduserende løsninger til lånesøkere, som for eksempel lengre fastrentekontrakter og kjøp av forsikring mot boligprisfall.

– Vesentlig innstramming

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sier til bransjeforeningen at gjelden i norske husholdninger er høy fordi boligprisene er høye.

– Det er den lave boligbyggingen som er hovedgrunnen til de høye boligprisene. Derfor er utlånsreguleringen kun symptomlindring på lav boligbygging og krevende prosesser for boligbygging. En avskaffelse av utlånsforskriften og mer kreditt vil derfor gi mer boligbygging som igjen vil gi lavere boligpriser, sier Lauridsen til Eiendom Norge.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener utlånsforskriften bør avskaffes. Foto: Vegar Erstad / NRK

I Senja kommune i Troms er det stor boligmangel. Hytter er det flust av, men arbeidsgivere på Senja opplever at det er vanskelig å finne boliger for deres ansatte.

Senjaordfører Tom Rune Eliseussen er ikke fornøyd med forslaget.

– Dette betyr en vesentlig innstramming av kriteriene, og vanskeligere for folk å få boliglån i både by og distrikt, skriver han i en SMS til NRK.

Senjaordfører Tom Rune Eliseussen reagerer på Finanstilsynets forslag. Foto: Linda Pedersen / NRK

Ønsker flere inn på boligmarkedet

Mudassar Kapur er boligpolitisk talsperson for Høyre. Han mener det er gode grunner for at dagens forskrift bør gjelde til 2024.

– Vi er skeptiske til ytterligere innstramminger og mener det bør vurderes endringer som bidrar til at flere kan komme inn i boligmarkedet. De må i så fall ikke gå på bekostning av hensikten bak forskriften om å unngå prispress eller at folk kommer i gjelds- og betalingsproblemer. Dette er særlig viktig i en tid der vi vet at bo- og levekostnadene til husholdningene øker, sier han til NRK.

Boligpolitisk talsperson for Høyre, Mudassar Kapur. Foto: Høyre

Han sier videre at de ønsker å ha dialog med aktørene for å få innspill.