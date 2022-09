Den siste tiden har mange byer i Norge sett en stor boligprisvekst.

Etter doble renteøkninger på styringsrenten fra Norges Bank to ganger, har derimot trenden gått litt nedover i det siste.

Ferske tall fra Eiendom Norge for august viser likevel at boligprisene i august stiger, med en oppgang på 1,9 prosent. 0,6 prosent med sesongkorrigering.

Sterkest er veksten i Kristiansand, med en oppgang på 2,9 prosent, og svakest i Bergen med 0,1 prosent.

Like bak Kristiansand, følger Stavanger, hvor boligprisene økte 5,1 prosent i måneden som gikk (2,8 prosent sesongjustert). For året er prisene er opp 11,9 prosent i oljebyen.

I Oslo var prisutviklingen langt mer moderat, med en oppgang på 0,8 prosent, som blir redusert til 0,4 prosent medregnet sesongjustering.

Trondheim opplevde en prisøkning på 1,5 prosent, mens Tromsøs boligpriser økte med 1,4 prosent. Begge steder tilsvarer det en sesongjustert prisvekst på 0,3 prosent.

I Bodø, hvor prisveksten har vært «eventyrlig» det siste året, er prisveksten 1,9 prosent, og 1 prosent sesongjustert.

Prisutvikling så langt i år er 9,1 prosent på landsbasis.

– Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være noe den sesongjusterte oppgangen på 0,6 prosent viser, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august.

Se flere nøkkeltall om boligprisene nederst i saken.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Høyere renter slår ikke ut

Etter at styringsrenten har blitt satt opp «dobbelt», altså 0,5 prosent to ganger, forventet flere kanskje et fall i boligprisene.

Denne utviklingen har ikke vist seg frem enda.

– Styringsrenten ble i august satt opp nok en gang og er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien. Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier han i en pressemelding.

Lauridsen sier at de ser positivt på norsk økonomi, men at de er bekymret for én utvikling.

– Enn så lenge går det godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lavt. Vi er imidlertid bekymret for de skyhøye strømprisene som både vil ha innvirkning på husholdningenes økonomi og likviditet og norsk økonomi. Selv etter den nye strømstøtten fra og med september vil strømprisene i Sør-Norge være mye høyere enn hva de historisk har vært, sier Lauridsen.

Fakta om boligprisstatistikken i august 2022 Ekspandér faktaboks Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Kristiansand med en oppgang på 2,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert oppgang på 0,1 prosent. Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder på 12,2 prosent og Drammen m/omegn med 11,9 prosent. Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 6,0 prosent. Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i august, opp fra 41 dager i juli. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager. Kilde: Eiendom Norge

Færre salg og færre boliger

I august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Men ser man på året 2022, er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det er 9,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I august ble det lagt ut 12.780 boliger for salg i Norge, noe som er 9,1 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 69.968 boliger for salg. Det er 5,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Tobias Bronder, eiendomsmegler i Partners Eiendomsmegling i Bodø. Foto: Partners Eiendomsmegling

Denne trenden ser man også i Bodø, der det har blitt solgt færre boliger i år, men at utviklingen i august er omtrent lik som i fjor.

– Samme tid i fjor så var det solgt 1131 boliger. Hittil i år har vi solgt 986 boliger i Bodø. Antall solgte enheter i Bodø har altså gått noe ned, sier Tobias Bronder i Partners Eiendomsmegling.

I august i år er det solgt 138 boliger i år, bare fire færre enn i fjor.

– Hvordan ser du på markedet her nå?

– Boligmarkedet er ferskvare, det kan snu fra dag til dag, uke til uke. Nå merker vi at det begynner å bli lite grann tyngre. Det ser ut som at folk ser at hvilken renteøkning får kontra levekostnader på kontoen, sier Bronder.

Kristiansand er byen med størst utvikling på landsbasis i boligpriser, med en vekst på 2,9 prosent i august. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Paradoksal utvikling

Han sier at det sitter litt lengre inne å gå løs på budrundene nå enn før, men at det samtidig er enkeltobjekter som skiller seg ut.

– Der merker vi at det ikke har noe betydning. Den boligen skal de ha, så da er det bare å by. Det er litt individuelt, men i hovedsak så ligger det flere objekter ute nå enn det har gjort på veldig lenge.

Egentlig ville det gitt mening at boligprisene ville falt nå i takt med styringsrenten. Likevel er det tidligere på året at det har gått treigere i markedet.

– Det er paradoksalt. De største renteøkningene har kommet nå i høst, men likevel er det like mange solgte enheter her i Bodø. Det henger nok sammen med et lavere antall boliger på markedet, ikke at det ikke har vært interesse.

Strømpriser kan gi usikkerhet

Så langt i år har det vært en langt sterkere utvikling i boligprisene enn Eiendom Norge hadde sett for seg ved starten av året.

Selv om boligprisutviklingen sannsynligvis vil være svakere utover høsten, vil året samlet sett trolig ende med en sterk oppgang, sier Lauridsen.

– Usikkerheten er imidlertid svært stor for øyeblikket. Det gjelder både utviklingen i inflasjonen som må følges opp med høyere styringsrente og utviklingen i strømprisene i Sør-Norge. Strømpriser på tyske nivåer i Norge vil over tid være umulig å leve med, fordi det norske samfunnet er så avhengig av strøm til blant annet oppvarming og hvor også alternativer som fossil oppvarming er blitt regulert bort. Derfor har høye strømpriser en betydelig kraft til å både svekke utviklingen i økonomien og husholdningenes bokostnader, sier han.