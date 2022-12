Fiberkabelen for TV, telefon og internett til Øst-Finnmark henger godt synlig og lett tilgjengelig under bruer langs E6.

– Jeg vil si at det er veldig alvorlig. Ikke bare ligger infrastrukturen helt åpent. Denne kabelen vil du kunne sabotere med verktøy kjøpt på nærmeste Jula eller Biltema.

Det sier Åse Gilje Østensen, forsker ved Forsvarets høgskole.

Hun regner med at slike viktige fiberkabler er like dårlig sikret andre steder i landet, og frykter konsekvensene av dette.

En sabotasje kan bety et nærmest totalt brudd med omverdenen.

Forsker Åse Gilje Østensen ved Forsvarets høgskole sier at det er et vanvittig stort skadepotensial å ha en infrastruktur på denne måten her. Foto: Forsvaret

Brudd førte til isolasjon av kommuner

Bildet øverst i saken viser brua over Borsejohka på E6 i Tanadalen i Finnmark. Dette er et øde område hvor det i lange perioder kan det gå svært lang tid mellom hver bil som passerer.

Det er et hyttefelt i nærheten, men mange kilometer til nærmeste bolighus.

NRK vet med sikkerhet at fiberkabelen for internett, telefon og TV er like sårbar flere steder langs E6.

I januar 2017 var flere kommuner i Øst-Finnmark helt uten fasttelefon, mobil og internett i over to døgn på grunn av brudd i denne forbindelsen som kabelen er en del av. Årsaken den gang var en teknisk feil og et brudd i en sjøkabel.

Farlig brudd

Fra forskerhold blir det framholdt at en sabotasje mot kabelen vil gjøre det mye vanskeligere å kommunisere. Det vil kunne skape problemer for beslutningstakere.

– Det vil rett og slett ramme vår situasjonsforståelse i denne delen av landet, sier Åse Gilje Østensen.

Forskeren mener det ikke er noen utopi at Russland kan komme til å bruke sabotasje mot Norge. Hun viser til det som nå skjer i Ukraina.

– Vi får daglig demonstrert at angrep på kommunikasjon og annen infrastruktur er blitt viktig for russerne, i tillegg til ordinær krigføring. Slike kabler blir stadig angrepet.

Forsker mener skadepotensialet ved at slik infrastruktur blir ødelagt er «vanvittig.» Foto: Kai Erik Bull

Eksponert for spionasje

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, har laget en rapport om sårbarheten for nett- og mobildekningen i Finnmark.

Ifølge rapporten er infrastrukturen godt synlig og enkel å kartlegge ved å bruke åpen tilgjengelig informasjon.

Videre heter det i rapporten: «Dette er forhold som gjør at ekominfrastrukturen i Finnmark i større grad er eksponert for sabotasje, spionasje eller andre tilsiktede hendelser.»

Fiberforbindelser i Finnmark og brudd Ekspandér faktaboks Det er to fiberforbindelser som går til Øst-Finnmark. Den ene kabelen er strekt på vidda østover, mens den andre kabelen går langs kysten. Kabelsystemet ble av Telenor karakterisert som en digital motorvei da kablene var ferdigstilt og ble koblet sammen i 2009. I årene etter har det av tekniske og værmessige årsaker vært mange og også alvorlige uregelmessigheter. I flere tilfeller har det vært langvarige og omfattende brudd i sjøkabelen. I et uvær for fem år siden var flere kommuner uten telefon og nettforbindelse. Samtidig var fiskere i havsnød av den grunn uten kommunikasjon. Fiskere holdt derfor på å omkomme på havet. Begge fiberforbindelsene var da ute av drift.

Selskapet Ishavslink AS eier fiberkabelen som er godt synlig under bruer på E6 i region.

Daglig leder Odd Levy Harjo sier at de har gjort de tiltakene som det er mulig å gjøre for å sikre seg mot at noe skjer.

Dette gjelder også for kabelen som henger fritt under brua i Borsejohka på E6 i Tanadalen.

Sikkerheten er bra nok ivaretatt, etter Harjos mening.

– Datatrafikken er sikret.

– Så den er sikret bra nok etter din mening?

– Ja, sier Odd Levy Harjo.

– Stort etterslep for å utvikle infrastruktur

Forsker Åse Gilje Østensen ved Forsvarets høgskole er av en annen oppfatning. Hun etterlyser en helt annen holdning til sikkerhet.

– Man må få en bevissthet om at det er et vanvittig stort skadepotensial å ha infrastruktur på denne måten, sier hun.

Etter hennes mening viser dette det samme som den manglende sikringen av gassledninger til havs: Ut fra dagens trusler er det et stort etterslep for sikker norsk infrastruktur.

Hvem som så sitter med ansvaret for å bedre denne delen av sikkerheten, kan etter hennes mening synes noe uklart.

At det vil koste penger er det ingen som helst tvil om. Heller ikke at det haster å gjøre noe. Det må gjøres nå, mener forskeren.

– Bør være minst mulig synlig

Beredskapsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Ronny Schjeldrup er forsiktig i sine kommentarer. Han vil ikke svare direkte på om kabelen er godt nok sikret. Likevel er han kritisk til synlighet.

– Jeg synes traseene for kritisk infrastruktur ikke bør være mere kjent og synlig enn hva som er strengt nødvendig. Dette for å redusere sårbarheten, sier Schjeldrup.

Beredskapsdirektør Ronny Schjeldrup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil ikke svare direkte på om kabelen er godt nok sikret. Foto: Statsforvalteren

Tilsynsmyndighet vil lage regelverk

NKOM har også fått se NRKs bilder av hvordan fiberforbindelsen til Øst-Finnmark er strekt under bruer på E6.

I en kommentar skriver seksjonssjef for sikkerhet i NKOM Rune Kanck at eksponering langs bruer - i likhet med eksponering i luftlinjer og i overgang mellom sjø og land - gjør disse fiberstrekkene sårbare.

NKOM opplyser at verken NKOM eller fiberbransjen har standarder for strekking av kabler over bruer. Dette mener tilsynsmyndigheten er en svakhet i dag.

«Når det gjelder legging av fiberkabler så ser vi, blant annet gjennom eksempler NRK påpeker, at dette er et område vi har behov for en mer detaljert og komplett kravstilling», skriver NKOM.

Dette er et arbeid som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå har påbegynt.

Regjeringa har bestemt å sette ned et ekspertutvalg for nasjonal kontroll med digital infrastruktur.