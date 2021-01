Femundløpet avlyses – nå frykter flere at også Finnmarksløpet ryker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo dette jeg driver på med. Jeg gjør ikke så veldig mye annet enn å kjøre løp, sier Hanna Lyrek.

I fjor var hun blant hundekjørerne som måtte parkere sleden 200 kilometer fra mål da Finnmarksløpet ble avbrutt på grunn av koronarestriksjonene.

Elleve måneder senere herjer viruset fortsatt. Og i dag kom nyheten om at Femundløpet 2021 avlyses – kun to uker før planlagt start. Lyrek er en av mange skuffede deltakere som ikke får delta i det tradisjonsrike løpet.

– Jeg ser egentlig ingen grunn til å avlyse et hundeløp, spesielt ikke når man ser andre arrangementer som pågår. Jeg tror ikke de som har tatt avgjørelsen, vet hva hundekjøring innebærer, sier Lyrek.

– Det er fullt mulig å gjennomføre et løp der man bare er sammen med hundene oppe på fjellet, og ikke møter en sjel.

Nå frykter hun for løpet som arrangeres på hennes hjemmebane. Om syv uker går nemlig startskuddet for Finnmarksløpet – hvis de får godkjennelse av helsemyndighetene.

12. mars 2020 måtte frivillige i Finnmarksløpet pakke sammen provisoriske gjerder rundt sjekkpunkt Levajok etter at løpet ble avbrutt. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Helsefaglig avgjørelse

Det er Helsedirektoratet som har satt foten ned for Femundløpet fordi de ikke ønsker store arrangementer.

– Eller arrangementer i det hele tatt der folk må reise og flytte seg, og hvor det samles folk fra ulike kommuner. Årets løp anbefales derfor avlyst, opplyser kommunelege i Røros og Holtålen, Anne-Lajla Westerfjell Kalstad.

Ifølge arrangørene ville det vært mulig å gjennomføre løpet ut fra gjeldende retningslinjer.

I en e-post til NRK skriver Helsedirektoratet at de foreløpig ikke har tatt noen vurderinger knyttet til gjennomføringen av Finnmarksløpet.

I Alta jobber arrangøren på spreng med planleggingen av Europas lengste og tøffeste sledehundløp, som går av stabelen 12. mars. 105 hundekjørere er påmeldt, også deltakere fra røde land som Sverige og Italia.

– Det er sikkert en god begrunnelse, men det er kjempetrist. Vi er midt i en pandemi og må hele tiden være forberedt på å få slike beskjeder, sier daglig leder Birgit Kristine Haugland.

Hun forsikrer at de har en god plan for hvordan løpet skal gjennomføres. Det innebærer omfattende smitteverntiltak og testing av alle deltakere.

– Planen er detaljert. Jeg føler at vi er veldig godt rustet.

– Det er enda syv uker igjen til Finnmarksløpet, og vi planlegger for at vi skal gjennomføre, sier daglig leder Birgit Kristine Haugland. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Det verste som kan skje

En av de mest meritterte hundekjørerne i Finnmarksløpets historie, Roger Dahl, mener at det verste som kan skje er om løpet avlyses.

– Det gjelder ikke bare for meg, men for alle dem som har trent hele vinteren og forberedt seg til knivspissen, sier veteranen, som har planlagt comeback i år etter sju års pause.

Med 25 Finnmarksløp, inkludert tre seire, er Roger Dahl den hundekjøreren som har fullført flest ganger. Han har dermed fått tittelen «Mr. Finnmarksløpet». Foto: Kita Eilertsen / NRK

– Føles urettferdig

Da Finnmarksløpet ble avlyst i fjor, hadde hundekjørerne tilbakelagt nesten 1000 kilometer i tøft vær, vind og kulde.

For Hanna Lyrek var det bittert å bryte – hun lå an til å få en pallplass. Siden da har hun lagt ned utallige treningstimer for å ta revansje.

– Året vårt starter og ender med disse løpene. Vi må nesten bare krysse fingrene og håpe at det blir gjennomført. Men dette er større enn oss, og vi har jo ikke noe vi skulle ha sagt.

– Før i dag fantes det ikke en tvil i meg om at det skulle bli løp. Men nå er jeg ikke helt sikker. Det er vanskelige avgjørelser å ta, men akkurat nå føles det litt urettferdig, sier en skuffet Lyrek.

– Men er det dette som må til for å stoppe spredningen, er det vel bare sånn det må bli.

Selv om daglig leder av Finnmarksløpet avviser at de helsefaglige beslutningene knyttet til Femundløpet ikke endrer noe for deres del, frykter Lyrek at det samme skal skje. Hun har likevel full tiltro til at arrangørene tilrettelegger på best mulig måte.

En knust Hanna Lyrek måtte trøstes etter at Finnmarksløpet 2020 ble avlyst. Nå frykter hun at det samme skal skje igjen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Enorme konsekvenser

Det er mange som frykter konsekvensene av en eventuell avlysning. Finnmarksløpet har vært et trekkplaster gjennom 40 år og skapt positive ringvirkninger for hele Finnmark.

Men det er smittesituasjonen som avgjør om løpet kan gjennomføres eller ikke. 18. januar kom melding om at regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene fordi det er nødvendig for å få kontroll på smitten.

Noen av tiltakene, som nasjonalt skjenkestopp, har vært omstridt, men gir likevel et håp om at smittetrykket letter. Det kan slå positivt ut for Finnmarksløpet.

Birgit Kristine Haugland minner om at mye kan skje på syv uker.

– Vi jobber for at det skal gjennomføres, og tar hele situasjonen på fullt alvor, sier Haugland, som også forsikrer at de får tilgang til ressursene de trenger.

– Vi skal gjøre dette på en god og profesjonell måte.