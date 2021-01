Her åpner de kranene igjen fra fredag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste uken har protestene har kommet fra en rekke lokalsamfunn med lite koronasmitte, og tirsdag ble de hørt:

Siv Jensen (Frp) fikk med seg flertallet på Stortinget, som nå sier delvis ja til alkoholservering igjen.

Det betyr at du kan kjøpe øl og vin til maten fra fredag – men bare hvis ledelsen i din kommune bestemmer at det er trygt.

Det blir uansett skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00, presiserer Helsedepartementet på sin nettside.

Se oversikt over kommunenes vedtak nederst i saken – fylke for fylke

– Nytteløst tiltak

Kommunene har nå to døgn på seg til å vedta nye regler. Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest er allerede klar på at de åpner opp for vin og øl.

– Vi er veldig glad for at Stortinget ser at situasjonen er forskjellig rundt i landet. Det har vært store kostnader for mange bedrifter, og vi har vært bekymret for å miste arbeidsplasser, sier Næss.

Hun mener tiltakene har vært altfor strenge og lite treffsikre.

– Det har ingen effekt med nasjonal skjenkestopp når smittesituasjonen handler om importsmitte.

Hammerfest har hatt et stort lokalt utbrudd av korona tidligere i vinter, og Næss sier de har god erfaring med målrettede tiltak.

– Fortsatt blir det viktig å holde avstand, presiserer hun.

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø mener lettelsen er viktig for å unngå at folk blir lei av strenge tiltak.

– Jeg tror oppslutningen om smitteverntiltakene blir bedre når folk ser at det er samsvar mellom hvor mye smitte der i en kommune og hva slags tiltak vi setter i verk.

– Flink kommune

Frank Reithe, daglig leder på utestedet Verdensteateret i Tromsø, mener det er riktig at reglene om servering blir avgjort lokalt.

– Jeg synes Tromsø kommune har vært flink med smittesporing og regler for utelivet, og har sørget for at dette har blitt gjort ordentlig. Det burde gjenspeiles i situasjonen vi har i byen vår, for hva vi kan gjøre og ikke. Det bør ikke avgjøres av politikere 1 700 kilometer unna.

Frank Reithe på Verdensteateret i Tromsø mener de har god lokal kontroll på smitten og er klar for å skjenke fra fredag. Foto: Vilma Taubo

Reithe har hatt snaut halvparten av vanlig omsetning siden Norge stengte ned. Åpningen nå betyr at de kanskje kan begynne å tjene penger igjen.

– Da slipper vi å leve fra hånd til munn, slik vi har gjort siden mars i fjor, da vi stengte på fire timer.

Høie er skeptisk

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at skjenkestoppen ble opphevet for tidlig.

– Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning, sier Høie.

Når Stortinget har prioritert å åpne alkoholservering, kan andre lettelser bli skjøvet ut i tid.

– Det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, sier Høie.

Departementet kan foreløpig ikke si hva som gjelder som servering.

Dette er opplysningene NRK har fått fra kommunene så langt – lista blir løpende oppdatert:

Viken:

Både Bærum og Lillestrøm kommune fortsetter med skjenkestopp inntil videre.



I Frogn derimot kan man allerede på fredag ta seg en øl. I Nordre Follo skal de lokale koronatiltakene behandles på torsdag.

Vestfold og Telemark:

Ordføreren i Porsgrunn er kritisk til at egne partifeller og regjering har opphevet skjenkeforbudet, men kommunen kommer ikke til å innføre lokalt skjenkeforbud

Agder

De to største byene på Sørlandet, Kristiansand og Arendal, vil begge oppheve skjenkestoppen. For Kristiansands del ble det avgjort allerede tirsdag. Onsdag fulgte Arendal etter.

Møre og Romsdal

Ålesund kommune melder om at de åpner for skjenking fra fredag. Kommuneoverlege Olav Mestad minner om grensa på maks ti personer rundt bordet – og krav om å holde minst en meters avstand.

Trøndelag:

Trondheim vedtok onsdag enstemmig at de åpner for øl og vin fra fredag, men bare fram til klokka 22. Det skjer dagen etter at Arbeiderparti-ordfører Rita Ottervik sa hun ikke ønsket å benytte seg av muligheten. Byen har hatt stort smittetrykk.

Stjørdal foreslår fortsatt skjenkestopp fra klokka 2200 fra fredag. Smittesituasjonen tilsier fortsatt aktsomhet. Det blir avgjort torsdag.

Finnmark

16 av 18 Finnmarks-kommuner stilte seg på forhånd bak et krav om lettelser.

Hammerfest, Vadsø, Sør-Varanger, Nordkapp, Vardø, Loppa og Måsøy har så langt bekreftet at de åpner kranene fredag.