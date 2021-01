Det tradisjonsrike Femundløpet 2021 skulle startet 5. februar og 140 hundeekvipasjer var påmeldt.

I dag har Helsedirektoratet satt foten ned.

– Helsedirektoratet ønsker ikke store arrangementer, eller arrangementer i det hele tatt der folk må reise og flytte seg, og hvor det samles folk fra ulike kommuner. Årets løp anbefales derfor avlyst.

Det opplyser kommunelege i Røros og Holtålen, Anne-Lajla Westerfjell Kalstad.

Vil ikke utsette frivillige for risiko

Daglig leder Jon Anders Kokkvold ønsket å gjennomføre for i alle fall hovedklassen og juniorklassen, som er de to NM-klassene. Han mente det kunne gjøres ut fra gjeldende retningslinjer.

Også kommunelegene mente det var forsvarlig å gjennomføre.

– Vi har hele veien spilt på lag med samtlige kommuneleger med tanke på en full gjennomføring. Og der har vi jo fått backing for de planene som lå til grunn, sier Kokkvold.

De ansvarlige for sjekkpunkt Drevsjø var ikke enige, og onsdag kveld trakk de seg fra arrangementet.

– Mitt hovedansvar er å sikre de frivillige trygge dugnadsforhold. Under en verdensomspennende pandemi verken kan eller vil vi stå inne for et slikt arrangement, sier sjekkpunktleder Lise Krokan Kverneng.

Hun sier at flere i hovedkomiteen jobber innen helse og andre samfunnskritiske områder, og at de har gjort det helt klart at de ikke vil delta.

Stor nedtur

Nå er Jon Anders Kokkvold skuffet. Han sier beslutningen er vond, men at styret og organisasjonen retter seg etter anbefalingene fra helsemyndighetene.

– Nå må vi se på mulighetsrommet vi har. Vi jobber med å se alternativer til et tilsvarende eller lignende løp på et senere tidspunkt i vinter, sier Kokkvoll.

– For oss som organisasjon er dette en stor nedtur, men det er det også for alle deltakerne som har brukt utallige timer på trening og forberedelser.

AVLYST: Årets Femundløp er avlyst. Foto: Dace Znotina Femundløpet

Arrangøren har prøvd å tilpasse seg koronasituasjonen. I september ble det bestemt at årets løp skulle være et villmarksløp, som blant annet betyr at deltakerne skulle sove i telt på sjekkpunktene.

Men ifølge kilder NRK har snakket med har det vært sterke diskusjoner innad i Femundløpet en god stund. Både sjekkpunktarrangører og personer i arrangementsstaben skal ha advart mot å gjennomføre.

Redd for mutert virus

Kommunelegene har vurdert situasjonen og løpsopplegget nøye, og mente det kunne gjennomføres. Men etter at det kom endringer i smittevernreglene etter nyttår, ba de om hjelp til å tolke retningslinjene.

Daglig leder sier at Folkehelseinstituttet godkjente løpsopplegget onsdag kveld, men ble overprøvd av Helsedirekoratet i dag.

– Helsedirektoratet sier at de ikke ønsker at arrangementer avholdes, da det ses en økende tendens til mutert virus i Norge. Får disse grep, kan pandemien løpe løpsk, sier kommunelege Anne-Lajla Westerfjell Kalstad.

Skuffet deltaker

Petter Jahnsen fra Tufsingdalen i Os er en av de som skulle deltatt i Femundløpet i år. Han har vært aktiv hundekjører i over 30 år og deltok for førse gang i 1995.

SKUFFET: Petter Jahnsen fra Tufsingdalen skulle deltatt i løpet, men forstår avgjørelsen. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Han er skuffet, men forstår avgjørelsen.

– Det er fornuftig. Vi må ta smittevern på alvor, så det var smart å avlyse.

Han sier mange hundekjørere nok er skuffet over nyheten i dag.

– Men ingen kan lastes for dette. Dette må vi tåle, sier Jahnsen.

Usikker økonomi

Femundløpet har blitt arrangert i 30 år. I 2010 ble det opprettet et AS og ansatt en daglig leder for å bygge videre på det som frivilligheten hadde bygget opp gjennom de 20 første årene.

Fortsatt er det meste av organisasjonen bygget på frivillighet.

Allikevel. Dersom løpet avlyses i år har de påmeldte deltagerne krav på å få tilbake halvparten av startavgiften. Sponsorer kan også kreve tilbake gaver de har gitt.

Den videre framtida til Femundløpet er usikker.