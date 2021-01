Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De strenge tiltakene, med blant annet besøksforbud, ble innført fra 4. januar.

Statsministeren sier tiltakene opprettholdes med noen få justeringer.

– Målet er blant annet å gjøre livet for barn og unge litt mer forutsigbart. Vi har valgt å prioritere barn og unge. Det har vært en av våre viktigste prioriteringer under hele pandemien, sier Erna Solberg i en redegjørelse på Stortinget.

Dette er de nye reglene

Statsministeren sier dette om de oppdaterte tiltakene:

Ungdomsskoler og VGS nedjusteres til gult nivå. Skolene kan holde rødt nivå hvis nødvendig.

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. Trening kan gjennomføres. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

Voksne kan trene utendørs hvis det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Anbefalingen om digital undervisning videreføres. (Fagskoler, høgskoler, universitet). Det bør sikres fysisk undervisning en gang i uken der det er mulig å utføre i tråd med smittevernrådene.

Kulturarrangementer anbefales utsatt. Gjelder ikke begravelser.

Anbefalingen om å unngå reiser som ikke er nødvendige, videreføres.

Anbefaler alle i størst mulig grad å begrense sin sosiale kontakt. Ikke mer enn 5 gjester i tillegg til husstanden. Man må ikke være flere enn at man klarer å holde avstand.

I private sammenkomster utenfor eget hjem kan man ha 10 personer innendørs, 20 personer utendørs.

Viderefører skjenkeforbudet, men gjør ny vurdering neste uke.

Kan vare over sommeren

Da tiltakene ble innført 4. januar, kunne man ikke ha besøk hjemme med mindre man bodde alene. I så fall kunne man ha kontakt med én annen husstand.

Nå lettes dette noe, men mange restriksjoner opprettholdes.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten. Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og tiltak frem til sommeren, kanskje enda lengre. Vi vil trappe ned så raskt det er forsvarlig, sier Solberg.

Statsministeren erkjenner at det er vanskelig å ramme en bransje slik serveringsbransjen blir.

– Skjenkeforbud fører til tapt inntekt for mange, det er en samlingsplass for andre. Vi vet at det er sterkt overrepresentert i smitte. Barer har høyest virkning på smittespredning, sier Solberg.

FHI anbefalte å fjerne det nasjonale skjenkeforbudet, men Helsedirektoratet ville videreføre det i to uker til.

Når det gjelder opphevelsen av besøksforbudet, var det i tråd med rådene fra FHI og Helsedirektoratet som kom tidligere mandag.

– Nå peker tallene riktig vei i mange av kommunene. Særlig i de befolkningsrike kommunene i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– De siste virkemiddelet

Det vakte oppsikt da NRK kunne melde at justisdepartementet utredet grunnlaget for å innføre portforbud i Norge.

I Stortinget sa Solberg dette om risikoen for portforbud.

– Faren er ikke over. Vi må være forberedt på nye tiltak hvis det blir nødvendig. Ingen ønsker portforbud i Norge, men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til. Portforbud kan innføres innenfor regulerte og forutsigbare rammer dersom det blir nødvendig, men vi håper og tror at det ikke vil skje. Vi arbeider hardt for å unngå det.

Stenger ikke grensen for arbeidere

Regjeringen endrer ikke reglene for utenlandsk arbeidskraft.

Helsedirektoratet mener regjeringen bør vurdere å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte. Det kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men vil muliggjøre færre tiltak for folk flest, heter det i anbefalingen fra fagetatene.

Solberg sier de må ha en balanse i tiltakene rundt arbeidskraft, og viderefører reglene for testing og karantene.

– Enten man liker det eller ei, er samfunnet vårt avhengig av arbeidskraft fra utlandet. Vi må ha varer inn og ut av landet. Regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang til befolkningen er vaksinert, sier hun.

Solberg påpeker at de fra og med i dag strammer ytterligere inn reglene for test når man kommer til landet.

– Alle skal testes på grensen. Unntaket er Svinesund for å bygge opp testkapasiteten. Man slipper inn med plikt om å teste seg innen 24 timer. Reisende skal følges opp, ansatte på grensen skal snakke flere språk, sier Solberg.

Mener tiltak har fungert

Solberg sier det er utført 1,3 millioner tester, 58.000 har fått påvist viruset. 517 er døde.

– I Norge har vil klart å holde smittetallene lavere enn i mange andre land. Vi har fortsatt kontroll på smitten, men ingen garantier for at det vil fortsette å være slik. Vaksineringen er i full gang, men vi vet ikke i hvilken grad den vil beskytte mot videre smitte, sier Solberg.

Hun sier situasjonen er usikker.

– De muterte variantene gjør oss enda mer sårbare. Vi følger spredningen av de mer smittsomme virusene nøye. Vi må hele tiden være forberedt på å innføre sterkere tiltak for å stanse smitten. Samtidig vil vi ikke ha mer inngripende tiltak enn nødvendig. Vi må løpende gjøre avveininger, innleder Solberg.

Stavanger fortsetter med tiltak

I Stavanger har de allerede vedtatt at de viderefører alle de strenge tiltakene. Her blir det ikke lov med skjenking eller besøk i hjemmet uavhengig av hva som kommer frem i den nasjonale pressekonferansen.

Grunnen er høyt smittepress.

– Det er mellom 25 og 40 daglige tilfeller i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus, og det er veldig mange. 15 prosent er villsmitte. Derfor må vi dessverre videreføre disse tiltakene, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

I slutten av uken vil de på ny ta en vurdering av situasjonen, og vurdere tiltakene.

Alle voksne kan få tilbud om vaksine før sommeren

Helseminister Bent Høie sier alle over 18 år vil få tilbud om vaksine innen sommeren.

Høie regner med at 70 prosent vil takke ja til vaksine.

– Hvis alt går som vi håper, tror vi at vi kan tilby vaksiner til alle over 18 år til sommeren. I beste fall kan det skje i juni, sier Høie til Stortinget.

Han sa også at Norge kan få tilgang på tre ganger så mye som vi trenger, dersom alt blir godkjent.

– Det vi ikke trenger, vil bli gitt til andre land som trenger det, sier Høie.

Ifølge Høie vil Norge kunne få 3,4 millioner doser fra Pfizer, 1,89 millioner doser fra Moderna og 3,3 millioner doser fra AstraZenica.

– Vi vil også kunne motta betydelige mengder fra andre dersom de blir godkjent. Vi har avtaler med fem produsenter, og opsjonsavtale med en sjette, sier Høie.