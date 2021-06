Erika og bestemor har en ting felles: Begge skulle ønske de lærte mer om sex på skolen

– Seksualundervisningen vi hadde i 5. klasse handlet mest om mensen og hvordan man bruker tampong, sier Erika Reiersen.

15-åringen sitter hjemme ved kjøkkenbordet til bestemor Gunvor Olsen (79) i Alta og snakker åpent om sex. En scene som ville vært helt utenkelig da Olsen var ung.

– Jeg er så søkkimponert over ungdommen i dag. Dette er sånt vi ikke snakket om i det hele tatt. Og på skolen fikk vi ikke vite noen ting. Jeg husker en venninne spurte meg: «Gunvor: kommer babyene ut av navlen»?

I dag er Olsen sjeleglad for at tidene har endret seg og at åpenheten er større rundt både kropp og seksualitet. Men for barnebarnet er det fortsatt ikke nok. For nå endrer samfunnet seg i rekordfart.

Erika Reiersen mener lærerne må ta utgangspunkt i den virkeligheten barn og unge lever i når de skal undervise om sex. Foto: Hanne Larsen / NRK

Prestasjonsangst av porno

Etter at smarttelefonene kom på markedet går barn og unge med sin egen lille datamaskin i lomma. Og med det er tilgangen til grov porno og vold bare et tastetrykk unna.

Nylig fortalte NRK om en mor som gråt da hun så at hennes åtte år gamle sønn hadde søkt på hardporno på mobilen.

Dette er en virkelighet Erika Reiersen mener lærerne ikke kan droppe å snakke om.

– Mange ser ting på nettet og får et feil bilde av hvordan sex oppleves. Det er viktig at man snakker om dette og får informasjon om det, mener 15-åringen.

Hun tror mange føler på usikkerhet når de har sett mye porno før de selv debuterer.

– Det er stor sjanse for at man får prestasjonsangst og mange tenker mer over hvordan de ser ut enn hvordan de har det. Også gutter kan føle at de ikke er gode nok eller har en bra nok penis, sier hun.

– Barn som vet mye om seksualitet blir og mindre opptatt av porno, sier sexolog Margrete Wiede Aasland. Foto: Charles Deluvio / NRK

Reiersen sier at hun måtte til siste året på ungdomsskolen før hun fikk seksualundervisning som funket.

– Vi ba selv om å lære mer om det og da fikk vi en lærer som gikk ut av læreplanen og lagde et opplegg for oss. Vi ble delt i grupper og skrev lapper med spørsmål om det vi lurte på, og så gikk vi gjennom det. Det var veldig lærerikt. Men jeg vet at det ikke var slik i alle klassene, sier hun.

Ukomfortable lærere

Erika Reiersen tror mange lærere bommer fordi de er usikre.

– På barneskolen tror jeg det er mange lærere som mener at det er for tidlig og på ungdomsskolen tror jeg det handler om at lærerne føler seg ukomfortable. Men det må man bare vite når man er lærer: det kommer noen kleine situasjoner, sier 15-åringen.

Margrete Wiede Aasland er sexolog og har mange års erfaring med barn og seksualitet. Hun jobber nå med et prosjekt om helhetlig seksualundervisning på høyskoler og universitet i Norge.

Hun mener lærerne godt vet hva de skal undervise i.

– Den store bøygen er at de synes det er vanskelig å snakke om det. Man har kanskje ikke snakket om det selv og har ikke lært om det selv på skolen, sier Aasland.

– Mye drit på sosiale medier

Hun mener dagens medievirkelighet er overveldende for barn å skulle manøvrere seg gjennom på egen hånd.

– Det er så mye drit på sosiale medier og så lett å bli presset og lurt. Det er kjempeviktig å lage en demning mot pornografien og mot at det er den som skal prege ungdommen, sier sexologen.

Sexolog Margrete Wiede Aasland mener lærere må snakke mer med barn om de positive og naturlige sidene ved sex. Foto: Privat

Hun mener media ikke bidrar i positivt retning.

– Nettaviser og realityprogram vulgariserer jo sexen. Vi voksne ser ut til å ha glemt at seksualiteten er veldig sårbar, sier Aasland.

At lærerutdanningen tar for seg hvordan man skal snakke med barn om overgrep er bra, mener hun. Men samtidig er det viktig å ikke glemme det grunnleggende.

– De lærer altfor lite om hvordan de skal snakke med barna om det positive med seksualitet, sier Aasland, som mener samfunnet har alt å vinne på å snakke tidlig med barn om sex.

– Barn som vet mye om seksualitet blir og mindre opptatt av porno, sier hun.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet mener de nye læreplanene skal gi bedre seksualitetsundervisning. Foto: Vegar Erstad / NRK

Økt fokus på seksualundervisning

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), sier at de har sett behovet for å øke innsatsen når det gjelder seksualundervisningen i skolen.

– Fra august 2020 ble nye læreplaner tatt i bruk. Seksualitetsundervisning inngår nå i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Det er også mange kompetansemål knyttet til temaet seksualitet, særlig i fagene samfunnsfag og naturfag, men også i KRLE og i kroppsøving, sier Johansen.

Statssekretæren er selv norsklærer av yrke og hun sier at hennes erfaring er at elevene ønsker mer seksualundervisning.

– Og de har behov for samtaler med voksne de har tillit til. Jeg har også hørt mange elever si at seksualitetsundervisninga ikke må komme sent i skoleløpet, sier Johansen.

Fikk et naturlig forhold

Hjemme ved kjøkkenkontoret til Erika og bestemor Gunvor i Alta går praten lett. Gunvor Olsen mener det er viktig at barn i dag får seksualundervisning via skolen, slik at alle barn er sikret den samme informasjonen.

– Vi måtte finne ut alt selv. Men jeg tror våre foreldre må ha snakket med oss hjemme om disse tingene, for vi fikk et naturlig forhold til det likevel, sier Olsen.